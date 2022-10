Ministerstwo Zdrowia przekonuje do specjalizacji z onkologii. "Co trzecia kobieta w Polsce zachoruje na raka"

Podczas konferencji po inauguracji roku akademickiego w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział kampanię "Onkologia - włącz medyczną pasję!"

Kampania ta ma zachęcić studentów medycyny do wyboru specjalizacji z onkologii

Onkologia to jedna z 22 specjalizacji priorytetowych - podkreślił minister zdrowia

Według prognoz 1 na 4 mężczyzn i 1 na 3 kobiety w Polsce w ciągu swojego życia zachoruje na raka, a co czwarta osoba umrze z jego powodu - dowiadujemy się z nagrania promującego kampanię

22 specjalizacje priorytetowe. Wśród nich onkologia

- Nowotwory stają się jedną z głównych przyczyn zgonów. Ważne więc, by w onkologii kształciło się jak najwięcej osób - podkreślił minister zdrowia Adam Niedzielski w swoim wystąpieniu podczas konferencji prasowej po inauguracji roku akademickiego w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.

- Onkologia to jedna z 22 specjalizacji priorytetowych - zaznaczył Niedzielski.

- W kampanii „Onkologia - włącz medyczną pasję!” zachęcamy do wyboru tej specjalizacji - poinformował minister.

Co czwarty mężczyzna i co trzecia kobieta w Polsce zachorują na raka

Ministerstwo Zdrowia zamieściło również filmik promocyjny w związku z kampanią „Onkologia - włącz medyczną pasję!”.

- Według prognoz 1 na 4 mężczyzn i 1 na 3 kobiety w Polsce w ciągu swojego życia zachoruje na raka, a co czwarta osoba umrze z jego powodu - wybrzmiewa w nagraniu.

- Nawet jeśli ciebie to nie dotknie, to prawdopodobnie dotknie kogoś z twoich bliskich - ostrzega lektor. - Rocznie w naszym kraju z powodu raka umiera blisko 100 tysięcy osób. To tak, jakby w ciągu roku zniknęło miasto Koszalin lub Chorzów - dodaje.

- Te prognozy i liczby zachorowań na raka można zmienić. Potrzebna jest szybka i trafna diagnoza oraz skuteczne leczenie. Potrzebni są specjaliści, którzy każdego dnia ratują ludzkie życie. Wybrałam onkologię, ponieważ chcę pomóc zmienić te statystyki. Włącz medyczną pasję - ty też wybierz onkologię - mówi w nagraniu Ministerstwa Zdrowia Zuzanna Górska, o której dowiadujemy się, że jest studentką uczelni medycznej.

- Prognozy dotyczące zachorowalności na raka w Polsce są bezwzględne… coraz więcej osób zachoruje i coraz więcej będzie umierało z jego powodu. By powstrzymać ten trend, potrzebny jest sztab onkologów, którzy będą szybko diagnozować i skutecznie leczyć pacjentów. Zobaczcie przejmujący film, który niewątpliwie daje sporo do myślenia… - zachęca do obejrzenia produkcji w opisie nagrania Ministerstwo Zdrowia.

"Prestiżowa i rozwojowa dziedzina, ale na jej wybór decyduje się zbyt mało lekarzy"

Kampania „Onkologia - włącz medyczną pasję!” znalazła swoje miejsce w resortowym serwisie "Planuję długie życie". Jak czytamy w artykule na podstronie związanej z kampanią:

- Choroba nowotworowa, jeśli zostanie wcześnie wykryta, daje się z sukcesem leczyć. By było to możliwe potrzebna jest trafna i szybka diagnoza oraz nowoczesna i skuteczna terapia. Potrzebne jest grono znakomitych onkologów, które w naszym kraju powinno się sukcesywnie powiększać.„Onkologia – włącz medyczną pasję!” – tą kampanią chcemy zachęcić przyszłych lekarzy do wyboru tej prestiżowej i niesamowicie ważnej specjalizacji.

- Jesteśmy coraz starsi. Już teraz średni wiek mieszkańców Europy to 38 lat, a w 2050 roku statystyczny Europejczyk wkroczy w 52. rok życia. To zjawisko demograficzne dotyczy także naszego kraju. Oznacza to, że coraz liczniejsza grupa seniorów będzie wymagać odpowiedniej opieki medycznej. Szczególnie potrzebni będą wykwalifikowani i doświadczeni lekarze – onkolodzy, bo to właśnie osoby w wieku dojrzałym i starszym częściej zapadają na choroby nowotworowe. Według prognoz epidemiologicznych liczba pacjentów, u których zdiagnozowano raka będzie się stopniowo powiększać i w ciągu najbliższych 10 lat wzrośnie o 28 procent - zwraca uwagę Ministerstwo Zdrowia.

Jak zaznacza resort, "choć onkologia to prestiżowa i rozwojowa dziedzina, na jej wybór wciąż decyduje się zbyt mało przyszłych lekarzy". Dodaje, że z tego powodu celem kampanii jest "nowoczesna, ciekawa, a przede wszystkim skuteczna promocja dziedzin onkologicznych i zachęcenie jak największej liczby studentów medycyny do wyboru drogi zawodowej i naukowej, która pozwoli im wspierać pacjentów zmagających się z chorobą nowotworową".

- Radioterapia, onkologia kliniczna, chirurgia onkologiczna… Jest całe spektrum zawodowych możliwości, jakie daje onkologia - wylicza Ministerstwo Zdrowia.

