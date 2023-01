Mamy refundowane leki, ale nie można ich podać. Bo diagnostyka "leży"

Dostęp do właściwej diagnostyki jest kluczowy w zapewnieniu dostępu do nowoczesnych leków

Jednym z istotnych obszarów jest właściwa wycena świadczeń, związanych z diagnostyką

W wielu nowotworach diagnostyka patomorfologiczna w naszym kraju jest źle realizowana. Ponieważ nie jest wyceniona oddzielnie, ale włączona w procedury JGP, w związku z tym jest najtańszą procedurą, na której część placówek chce zaoszczędzić – ocenia prof. Piotr Rutkowski

Prof. Maciej Krzakowski wskazuje na potrzebę rozbudowania sieci ośrodków diagnostycznych: - W tej chwili w Polsce mamy 4 ośrodki, które są w stanie prowadzić diagnostykę przy pomocy sekwencjonowania kolejnej generacji. Jeszcze drugie tyle ośrodków poprawiłoby sytuację

Właściwa diagnostyka jest opłacalna

Coraz częściej okazuje się, że bez dostępu do odpowiedniej diagnostyki nie ma możliwości podania nowoczesnego leczenia. Zatem pytania o dostęp do nowych technologii w Polsce są pytaniami o usprawnienie dostępu do diagnostyki w Polsce.

- Co z tego, że mamy nowe terapie, jeśli część chorych po prostu nie ma do nich dostępu, bowiem nie ma właściwej diagnostyki. To jest duży problem, który widać na przykład w raku płuca. W Polsce tylko około 3 procent chorych otrzymywało nowoczesne immunoterapie, podczas gdy w Stanach Zjednoczonych około 30 procent. Widać, że diagnostyka na pewno jeszcze jest niewystarczająca, mimo że istnieje program lekowy – mówi prof. Piotr Rutkowski, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Onkologicznego.

W ocenie ekspertów, dostęp do właściwej diagnostyki na pewno jest kluczowy i wymaga szerokiego spektrum zmian finansowych i organizacyjnych. Jednym z istotnych obszarów jest właściwa wycena świadczeń, związanych z diagnostyką.

- Jeżeli nie zakończymy akredytacji z histopatologii i patomorfologii w Polsce i nie wprowadzimy właściwej wyceny patomorfologii, to możemy wprowadzać wszystkie rozwiązania i nic się nie zmieni. W wielu nowotworach diagnostyka patomorfologiczna w naszym kraju jest źle realizowana. Ponieważ nie jest wyceniona oddzielnie, ale włączona w procedury JGP, w związku z tym jest najtańszą procedurą, na której część placówek chce zaoszczędzić. Wyjątkiem są niektóre ośrodki, które chcąc leczyć chorych, zadłużają się. W związku z tym to jest kwestia wyceny świadczeń – ocenia prof. Rutkowski.

Przekonuje, że taka strategia oznacza na końcu większe koszty, jakie ponosi system. Na dowód przytacza przykład wyliczeń, które przeprowadzono już 10 lat temu w trzech europejskich regionach, porównując efekty leczenia mięsaków – rzadkich nowotworów tkanek miękkich. Przeanalizowano m.in. czy leczenie odbywa się zgodnie ze standardami czy nie, czy chory trafił do ośrodka referencyjnego i czy ma właściwą diagnostykę.

- Okazuje się, że kiedy pacjent miał wykonaną właściwą diagnostykę, która była dwa razy droższa niż nieprawidłowa diagnostyka, to na końcu jest rachunek o 5000 euro niższy na tego pacjenta. Dzięki odpowiedniej diagnostyce ogranicza się zużycie cytostatyków, niewłaściwych procedury radioterapii i leczenia systemowego. W związku z tym bez właściwej diagnostyki na pewno nie mamy możliwości właściwego wykorzystania terapii.

- Druga rzecz to jest biologia molekularna, od której też nie uciekniemy. Ona na początku też jest droższa, ale na końcu są niższe koszty poprzez to, że inwestujemy we właściwą diagnostykę molekularną połączoną z histopatologiczną. Dzięki temu mamy dostęp do właściwych terapii, we właściwej kolejności sekwencji – przekonuje ekspert.

Na wadliwość finansowania procedur wskazuje również prof. Maciej Krzakowski, krajowy konsultant w dziedzinie onkologii klinicznej. Dotyczy ona również samych programów lekowych: - Dzisiaj programy lekowe się nie opłacają. Niestety w wielu miejscach bardziej opłaca się tradycyjna toporna chemioterapia. System finansowania tego, czym my się zajmujemy, nie jest optymalny i to też należałoby poprawić – mówi profesor.

Wskazuje też na potrzebę rozbudowania sieci ośrodków diagnostycznych: - W tej chwili w Polsce mamy 4 ośrodki, które są w stanie prowadzić diagnostykę przy pomocy sekwencjonowania kolejnej generacji. Nie jest to jakiś duży niedobór, ale myślę, że jeszcze drugie tyle ośrodków poprawiłoby sytuację.

Od onkologii narządowej do onkologii ukierunkowanej molekularnie

Prof. Krzakowski wskazywał też na potrzebę wzmocnienia patomorfologii, bo jak mówi, bez dobrze funkcjonującej diagnostyki patomorfologicznej każda metoda diagnostyki genetycznej czy molekularnej, czy to będzie sekwencjonowanie kolejnej generacji czy tradycyjny PCR czy cokolwiek innego, na pewno nie pozwoli nam osiągnąć zamierzonych celów.

- Bardzo ważne jest zrobienie w zakresie diagnostyki molekularnej tego, co już można powiedzieć, że zrobili patomorfolodzy - mianowicie patomorfolodzy doprowadzili do unifikacji raportu. To musi być raport ustandaryzowany, nienarratywny, tak zwany raport synoptyczny, który punkt po punkcie, przez kolejne wymagane parametry, odpowiada na pytania i co więcej nie można przejść do następnego, jeżeli nie odpowie się albo źle się odpowie na poprzednie. Taki system powinien być w diagnostyce genetycznej, molekularnej - wskazuje konsultant krajowy.

Dzięki diagnostyce możliwe jest precyzyjne określenie wskazań do immunoterapii w nowotworach i wskazanie, którzy chorzy powinni otrzymywać leczenie.

Ale biologia molekularna umożliwia nam dzisiaj też zupełnie nowe podejście do leczenia nowotworów – odejścia od onkologii narządowej do onkologii ukierunkowanej molekularnie, bez uwzględniania typu czy lokalizacji narządowej guza. Są to tzw. terapie agnostyczne. W ich przypadku nie rozróżniamy, czy jest to rak piersi, rak płuca, rak ślinianki czy mięsak, ale mówimy o wszystkich nowotworach, np. z fuzją genów ALK czy NTRK.

Jak podkreślają specjaliści, jest to obecnie jednej z najbardziej rozwijających się obszarów, ale też jeden z najtrudniejszych do zinterpretowania działów w onkologii. – Mamy już innowacyjne leki agnostyczne. Są to leki, które nie dotyczą danego wskazania, jeżeli chodzi o typ nowotworu. Jest to bardzo trudne do zinterpretowania, ponieważ dotyczy czasem ograniczonych populacji pacjentów, a z drugiej strony podchodzące w inny sposób, jeżeli chodzi o dostęp do terapii. Stanowi istotne wyzwanie, jak zapewnić właściwą diagnostykę, a po drugie, jak wycenić daną terapię farmakoekonomicznie – mówi prof. Rutkowski.

Wypowiedzi zarejestrowane podczas XX Międzynarodowej Konferencji Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego (24-25 listopada 2022r.).

