Lancet: 90 proc. mniej przypadków raka szyjki macicy. "Historyczne" dane

Szczepionka przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) zmniejsza liczbę przypadków raka szyjki macicy o prawie 90 procent - informuje BCC powołując się na publikację w Lancet.

BBC określa te dane jako „historyczne”, bo pokazują, że szczepionka ratuje życie.

3 listopada br. Lancet opublikował wyniki badania obserwacyjnego opartego na rejestrach, oceniającego efekty krajowego programu szczepień przeciwko HPV w Anglii na raka szyjki macicy i częstość występowania śródnabłonkowej neoplazji szyjki macicy (The effects of the national HPV vaccination programme in England, UK, on cervical cancer and grade 3 cervical intraepithelial neoplasia incidence: a register-based observational study, November 03, 2021).

Efekt szczepień: 450 nowotworów mniej

Prawie wszystkie nowotwory szyjki macicy są wywoływane przez wirusy, a szczepienie może prawie całkowicie wyeliminować chorobę. Szczepionka HPV jest skuteczna w zapobieganiu infekcji, dlatego szczepienia przeprowadzane są wśród dzieci, zanim staną się aktywne seksualnie. Szczepionka przeciwko HPV jest dostępna w już ponad 100 krajach.

W Wielkiej Brytanii szczepionkę przeciwko HPV zaczęto podawać w ramach programu w 2008 roku dziewczętom w wieku od 11 do 13 lat, w zależności od miejsca zamieszkania. Od 2019 roku szczepionka jest również oferowana chłopcom.

Ówczesne dzieci są teraz dorosłymi kobietami w wieku powyżej 20 lat. Badanie wykazało zarówno zmniejszenie liczby stanów przedrakowych, jak i 87 proc. zmniejszenie przypadków raka szyjki macicy.

Oszacowano, że program profilaktyki przeciwko HPV zapobiegł około 450 nowotworom i 17 200 stanom przedrakowym.

Polska też wreszcie refunduje szczepionkę na HPV

W Polsce od 1 listopada br. refundowana jest częściowo szczepionka Cervarix w profilaktyce zmian przednowotworowych, w tym raka szyjki macicy. Preparat uodparnia przeciwko dwóm typom (16 i 18) wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV).

Wskazaniem do refundacji jest zaszczepienie dziecka od 9. roku życia.

Pierwszym krajem, który zdecydował się na populacyjne szczepienia przeciwko HPV jest Australia. Ten kraj zdecydował się na wprowadzenie powszechnych i bezpłatnych szczepień przeciwko HPV wśród dziewczynek w 2007 roku, a od 2013 roku także wśród chłopców. Obecnie ma jeden z najniższych wskaźników zapadalności na raka szyjki macicy.

Rak szyjki macicy jest czwartym najczęściej występującym nowotworem u kobiet na całym świecie, zabijając ponad 300 tys. osób rocznie.

Jak się okazuje, prawie dziewięć na dziesięć zgonów ma miejsce w krajach o niskich i średnich dochodach. Powodem jest ograniczony dostęp do badań przesiewowych w kierunku raka szyjki macicy.

