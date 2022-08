Krytycznie o Krajowej Sieci Onkologicznej: co może się nie udać i dlaczego?

W International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH) ukazała się publikacja polsko-brytyjskiego zespołu ekspertów z krytyczną oceną pilotażu Krajowej Sieci Onkologicznej

Dorota Korycińska, prezes zarządu Ogólnopolskiej Federacji Onkologicznej oraz Stowarzyszenia Neurofibromatozy Polska przypomina, że we wrześniu ma być opublikowane sprawozdanie z realizacji Krajowej Sieci Onkologicznej.

Tymczasem w International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH) ukazała się publikacja polsko-brytyjskiego zespołu ekspertów z krytyczną oceną pilotażu KSO.

- Według autorów, w tym jednego z twórców koncepcji sieci, wyniki pilotażu pokazują, że wdrożenie KSO byłoby (będzie?), obarczone poważnym błędem - zauważa Dorota Korycińska.

Autorami publikacji "Assessing Recent Efforts to Improve Organization of Cancer Care in Poland: What Does the Evidence Tell Us?" są: Anna Sagan, Iwona Kowalska-Bobko, Małgorzata Gałązka-Sobotka, Tomasz Holecki, Adam Maciejczyk i Martin McKee.

Autorzy przypominają we wstępie, że Polska wprowadziła w ostatnich latach dwie duże zmiany organizacyjne w celu poprawy opieki onkologicznej.

W 2015 roku wdrożono dedykowaną „szybką ścieżkę” do diagnostyki i leczenia pacjentów z podejrzeniem raka - w ramach pakietu działań mających na celu skrócenie czasu oczekiwania na badania diagnostyczne i konsultacje specjalistyczne.

Jeszcze zanim został uchwalony przez Parlament, pakiet onkologiczny spotkał się z krytyką ze strony świadczeniodawców i osób komentujących politykę zdrowotną. Obawiali się, że ma ona zostać wdrożona w całym kraju bez pilotażu i bez udziału lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.

To skutkowało m.in. tym, że po wdrożeniu szybko pojawiły się niedociągnięcia, które wymagały zmian w prawie. Przykładowo początkowo tylko lekarze POZ mogli wydawać karty DiLO, więc pacjenci z nowotworami zdiagnozowanymi przez specjalistów nadal musieli odwiedzać swoich lekarzy POZ, aby uzyskać dostęp do nowej ścieżki, co opóźniało rozpoczęcie leczenia.

Jak oceniają autorzy, trudno powiedzieć, czy reforma przyniosła jakąkolwiek poprawę w zakresie czasu oczekiwania, czy też umożliwiła wcześniejszą diagnozę.

Te niedociągnięcia zaowocowały nowymi propozycjami poprawy opieki onkologicznej i doprowadziły do ​​przyjęcia Narodowej Strategii Nowotworów 2020-30, która zastąpiła Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych na lata 2016-2024.

Strategia wspiera wprowadzenie Krajowej Sieci Onkologicznej jako sposobu na poprawę organizacji systemu opieki onkologicznej przy jednoczesnym wzmocnieniu inwestycji w profilaktykę pierwotną i wtórną, wczesną diagnostykę i jakość leczenia wszystkich pacjentów, niezależnie od miejsca zamieszkania. Przewiduje standaryzację ścieżek opieki, koncentrację wiedzy w wysokospecjalistycznych procedurach oraz monitorowanie jakości.

Sieć grupuje istniejących publicznych i prywatnych świadczeniodawców opieki onkologicznej na trzech poziomach odniesienia, każdy z określonymi kompetencjami i zasadami współpracy.

W 2019 roku Krajowa Sieć Onkologiczna rozpoczęła pilotaże w czterech regionach ścieżek opieki nad rakiem w pięciu ośrodkach. Celem pilotażu było przetestowanie nowego modelu, stworzenie systemu gromadzenia danych do monitorowania wyników leczenia, zdarzeń niepożądanych i powikłań oraz ich analizy w podziale na obszar opieki, region, na poziomie poszczególnych świadczeniodawców.

Zostało to poprzedzone opracowaniem ścieżek pacjentów, z ustalonymi wytycznymi diagnostycznymi i terapeutycznymi dla pięciu najczęstszych nowotworów (płuca, jelita grubego, piersi, prostaty i jajnika) oraz doborem metryk i wskaźników. Oczekiwano, że program pilotażowy wykaże poprawę jakości i bezpieczeństwa leczenia raka, zadowolenia pacjentów i opłacalności.

Te błędy mogą zaszkodzić optymalnemu działaniu sieci onkologicznej

A jak jest? 4 lutego 2021 roku, w Światowym Dniu Walki z Rakiem, polski rząd ogłosił, że do końca marca tego roku przygotuje projekt ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej, który ma zostać wdrożony 1 stycznia 2022 roku. Pomimo braku ostatecznej oceny pilotażu, projekt został opublikowany i przekazany do konsultacji społecznych.

"Było to oparte na wstępnej ocenie programu pilotażowego przygotowanego przez Polskie Towarzystwo Onkologiczne, ale raport ten do tej pory nie został opublikowany do wglądu publicznego" - przypominają autorzy publikacji.

Sam projekt ustawy spotkał się z krytyką.

Po pierwsze, projekt pilotażowy, a obecnie projekt ustawy, koncentruje się głównie na opiece szpitalnej, zaniedbując działania profilaktyczne i wczesne wykrywanie nowotworów, pomimo obaw, że wiele nowotworów jest wykrywanych zbyt późno, aby można je było leczyć.

Po drugie, z uwagi na różnice w regionach i nierównomierne rozmieszczenie geograficzne zasobów ludzkich i infrastrukturalnych może być trudne lub wręcz niemożliwe stworzenie obiektów referencyjnych we wszystkich regionach. Na przykład chirurgia raka płuc jest dostępna tylko w kilku ośrodkach.

Po trzecie, zamiar zwiększenia roli podstawowej opieki w diagnostyce nowotworów może rozbić się o i tak już duże obciążenie lekarzy POZ i związane z tym niedobory finansowe i kadrowe.

Przede wszystkim zaś, pilotaż Krajowej Sieci Onkologicznej daje możliwość wprowadzenia niezbędnych poprawek przed wdrożeniem sieci na terenie całego kraju. Pośpiech we wdrażaniu zmian, gdy pilotaż jest jeszcze w toku, bez dogłębnej oceny lub rozwiązania problemów, które już się pojawiły, jest sprzeczny z celem, jakim jest posiadanie pilotażu w pierwszej kolejności i stwarza ryzyko popełnienia błędów na większą skalę.

Ale - jak zauważają autorzy publikacji - dokładna ocena pilotażu może być trudna.

"Nie było żadnych danych wyjściowych i niewiele danych porównawczych poza pilotażem. Wskazuje to na szerszy problem braku danych, które mogłyby stanowić podstawę podejmowania decyzji w polskim systemie opieki zdrowotnej. W dużej mierze brakuje wiarygodnych i wystarczająco szczegółowych danych dotyczących zachorowalności, stadium progresji raka, leczenia i czasu oczekiwania na różne usługi. Niektóre informacje są gromadzone w Krajowym Rejestrze Nowotworów, ale zasięg jest ograniczony i często opóźniony. Usługodawcy skupiają się natomiast na raportowaniu informacji procesowych o usługach niezbędnych do rozliczeń finansowych z NFZ" - czytamy.

Dalej: "Koncentracja na szpitalach odwraca uwagę od stosunkowo mniej rozwiniętych, ale bardzo potrzebnych usług ambulatoryjnych i profilaktyki. Ponieważ projekt ustawy koncentruje się na opiece szpitalnej, może jeszcze bardziej utrwalić tę nierównowagę w świadczeniu usług onkologicznych".

Polscy pacjenci zasługują na coś lepszego

W ocenie autorów publikacji, działania oceniane w pilotażu muszą być starannie zaprojektowane, dostosowane do potrzeb i realiów polskiego systemu ochrony zdrowia oraz dokładnie i przejrzyście ocenione.

Ponadto oparcie decyzji na jednym ośrodku pilotażowym, o którym wiadomo, że zapewnia wysokiej jakości opiekę onkologiczną jeszcze przed wprowadzeniem pilotażu, nie pozwala zobaczyć rzeczywistości w pozostałej części kraju, gdzie zasoby i jakość opieki są gorsze i gdzie pilotowane rozwiązania mogą nie być możliwe do wdrożenia.

Brak przejrzystości wyników utrudnia optymalizację proponowanych rozwiązań i grozi wprowadzeniem błędów, które będą miały realne konsekwencje dla pacjentów.

Eksperci zwracają uwagę, że istnieje presja, aby dotrzymać obietnic złożonych w Światowym Dniu Raka 2021, zanim dostępne będą ostateczne dowody na skutki pilotażu.

- Należy tego unikać. Robienie czegoś tylko ze względu na to, może zmarnować i tak już ograniczone zasoby, nie przynosząc dużej wartości pacjentom chorym na raka. Wszystkie zebrane w pilotażach wskaźniki powinny zostać opublikowane i poddane publicznej debacie, umożliwiając ekspertom, pacjentom i innym zainteresowanym stronom wypracowanie wspólnych rozwiązań – w formie poprawek do proponowanego projektu ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej lub w inny sposób – które mogą być skutecznie wdrażane we wszystkich regionach - radzą autorzy opracowania.

- Nowa Narodowa Strategia Raka rozwiązuje wiele z tych obaw, a decydenci powinni skupić się na wdrażaniu wszystkich jej elementów, nie tylko Narodowej Sieci Onkologicznej, jednocześnie dopracowując tę ​​drugą. Po niewielkich postępach w poprawie ścieżek wykrywania i leczenia w ciągu ostatnich kilku lat, polscy pacjenci zasługują na coś lepszego - podkreślają.

Cały artykuł do przeczytania w International Journal of Environmental Research and Public Health 2022, 19(15), 9369 na zasadach open access.

