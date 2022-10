Kraska o zmianach w kardiologii i onkologii. "Chcemy, żeby pacjent nie był sam, kiedy dostaje diagnozę"

- Pandemia pokazała, że musimy w pewnych obszarach zdrowia wzmocnić nasze działania - mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska

- Odpowiadam za onkologię i kardiologię: to są dwie dziedziny, w których musimy zdecydowanie pójść do przodu - dodaje

Kraska zauważa, że po pandemii dług zdrowotny w dziedzinach kardiologii i onkologii "jest zdecydowanie większy"

Zmiany w onkologii. Pacjent będzie prowadzony za rękę

- Jeżeli popatrzymy na onkologię, to od nowego roku chcemy wprowadzić sieć onkologiczną, czyli sieć szpitali, które będą zajmowały się pacjentami onkologicznymi - ale zajmowały się inaczej - przyznaje wiceminister zdrowia Waldemar Kraska w Polskim Radiu 24.

- Chcemy, aby w tych wszystkich szpitalach były jednakowe standardy, niezależnie, gdzie pacjent jest leczony: czy to jest Warszawa, duży ośrodek, czy też mniejszy, te terapie będą tak samo prowadzone - zapowiada.

Kraska zaznacza, że "sieć wychodzi naprzeciw pacjentowi".

- Kiedy wykonamy badania i otrzymamy diagnozę, która czasem jest dla nas bardzo złą diagnozą, będziemy wtedy już w systemie prowadzeni za rękę, przez osobę, która będzie umawiała na wszystkie wizyty, wszystkie konsultacje, a także dalsze leczenie i diagnostykę. Chcemy, aby w momencie, kiedy pacjent otrzymuje tę złą wiadomość, nie poczuł się sam - mówi Kraska.

Duży dług zdrowotny w kardiologii

Podobnie postępujemy, jeżeli chodzi o kardiologię: tutaj też widzimy popandemiczny dość duży dług i także rozszerzamy pilotaż sieci kardiologicznej - informuje wiceminister.

- To działa mniej więcej na wzór onkologii: są odstępstwa, bo to jest troszeczkę inna dziedzina, ale tutaj także chcemy zdecydowanie - i to w tej chwili już pokazuje pilotaż - żeby kontakt był od momentu, kiedy lekarz rodzinny podejmuje decyzję, że pacjent powinien być konsultowany przez lekarza kardiologa.

- W tej chwili czas w sieci kardiologicznej wynosi około dwóch tygodni, czyli bardzo szybko pacjent trafia do kardiologa i dostaje już bardzo specjalistyczną pomoc - zauważa Kraska. - Chcemy także, by lekarz rodzinny mógł zasięgać informacji telefonicznej u swojego kolegi specjalisty, bo nie zawsze pacjent musi osobiście do tego konsultanta trafiać, więc chcemy, aby te dwie dziedziny zdecydowanie poszły do przodu.

Duże kwoty na krytyczne dziedziny i empatia względem pacjenta

Jak zauważa Kraska, na wskazane dziedziny "idą duże pieniądze": w przypadku onkologii jest to ok. 5 mld zł, na kardiologię - ok. 3 mld zł i są to dodatkowe pieniądze, a nie "te, które są w tej chwili przeznaczone z Narodowego Funduszu Zdrowia".

- Pandemia także pokazała, że powinniśmy z większą empatią podchodzić do pacjenta i myślę, że to w tej chwili się dzieje - przyznaje wiceminister.

Przywołuje przykład zapotrzebowania na krew w szpitalach. - Widzimy, że tej krwi potrzeba coraz więcej, a to jest związane z tym, że jest coraz więcej zabiegów operacyjnych. W pandemii troszeczkę było mniej tych planowych operacji, a w tej chwili widzimy, że pacjentów jest bardzo dużo w szpitalach - zaznacza.

- Szpitale nadrabiają zaległości i trzeba im w tym bardzo mocno pomagać - dodaje.

Opieka koordynowana celem również w kardiologii

Jak mówi Kraska, odnosząc się do kardiologii interwencyjnej - bardzo ostrych przypadków, jak podejrzenie zawału, zawał, ostry zespół wieńcowy, "kiedy pacjent praktycznie bezpośrednio z karetki trafiał na stół operacyjny, kiedy otrzymywał natychmiast pomoc, naczynie wieńcowe zostało udrożnione, czyli de facto pacjent po takim zabiegu był zdrowy, po kilkunastu tygodniach, kilku miesiącach u tego pacjenta znów występowały powikłania".

- To się działo dlatego, że po prostu te procedury były bardzo dobrze wyceniane - zauważa. Dodaje, że placówek kardiologii interwencyjnej jest w naszym kraju około 140.

- Pacjent nie był dalej prowadzony przez lekarza kardiologa. Zaniedbaliśmy ten okres - wyniki mieliśmy na światowym poziomie, jeżeli chodzi o pomoc w tych ostrych stanach, dlatego w tej chwili wprowadziliśmy opiekę koordynowaną: pacjent, który otrzymuje bardzo dobrą pomoc w stanach nagłych, potem musi być pod kontrolą tego ośrodka. Chcemy to powiązać, żeby nie tylko udrożnienie tego naczynia wieńcowego następowało, ale także opieka pooperacyjna - mówi.

- Zaobserwowaliśmy, że straciliśmy duży aspekt zdrowotny, jeżeli chodzi o szybką pomoc i także w tej chwili to wprowadzamy. Opieka koordynowana jest w wielu miejscach: nie tylko mówimy o kardiologii, ale także o lekarzach rodzinnych. Chcemy, aby pacjent, jak w przypadku sieci onkologicznej, także był prowadzony za rękę i wiedział, że jest zaopiekowany, że ta pomoc w dalszym ciągu będzie mu udzielana - podkreśla wiceminister.

