Krajowa Sieć Onkologiczna. Zmiany w organizacji leczenia. "Pacjent prowadzony za rękę"

Krajowa Sieć Onkologiczna (KSO) jest nowym modelem organizacji opieki nad pacjentami z chorobą nowotworową w Polsce. Jej głównym celem jest poprawa wyników leczenia nowotworów, które w naszym kraju nadal są gorsze od tych osiąganych w krajach Europy Zachodniej, oraz zniesienie nierówności w dostępie do opieki onkologicznej.

Pilotaż Krajowej Sieci Onkologicznej rozpoczął się w lutym 2019 r. w dwóch województwach - dolnośląskim i świętokrzyskim, a następnie został rozszerzony na województwo pomorskie oraz podlaskie. Zakończy się wraz z końcem 2022 r., a od 1 stycznia 2023 r. KSO ma zostać wdrożona w całym kraju.

Strukturę KSO będą tworzyły specjalistyczne ośrodki leczenia onkologicznego III, II i I poziomu referencyjnego wraz z centrami kompetencji i ośrodkami satelitarnymi oraz ośrodki kooperacyjne. Powołana zostanie również Krajowa Rada Onkologiczna.

Kwalifikacja na poszczególne poziomy zabezpieczenia opieki onkologicznej będzie oparta na obiektywnych kryteriach odnoszących się do:

Krajowa Rada Onkologiczna - na podstawie raportów opracowywanych przez NFZ - będzie co 12 miesięcy weryfikowała czy dany ośrodek trzyma odpowiedni poziom wskaźników jakości opieki onkologicznej, które kwalifikują do finansowania w ramach Sieci. Z kolei weryfikacja kryteriów, które warunkują przynależność ośrodka do przypisanego mu poziomu zabezpieczenia opieki onkologicznej, będzie się odbywała co 24 miesiące.