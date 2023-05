Krajowa Sieć Onkologiczna poprawi jakość leczenia. Są obawy o finansowanie

Krajowa Sieć Onkologiczna jest otwarta dla wszystkich podmiotów, ale wprowadza wyższe standardy wejścia

Dzięki temu może zapewnić pacjentom jednolity proces diagnostyczny i leczniczy niezależnie od miejsca zamieszkania

KSO uczyni pacjenta podmiotem w procesie leczenia, zapewniając mu koordynatora, który będzie go prowadził przez całą ścieżkę terapeutyczną

Są jednak obawy dotyczące braku aktów wykonawczych i rozporządzeń dotyczących finansowania podmiotów w sieci

Funkcjonowanie Krajowej Sieci Onkologicznej (KSO) jest jednym z tematów dwudniowej VII Ogólnopolskiej Konferencji "Ewidencja świadczeń zdrowotnych podstawą bezpieczeństwa prawno-finansowego placówki medycznej", organizowanej w Kielcach

Sieć jest otwarta, ale reguły wejścia - wyższe

Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Koderów Medycznych Michał Chrobot zwracał uwagę, że jednym z głównych argumentów oponentów Krajowej Sieci Onkologicznej było to, że będą mogły z niej korzystać tylko wybrane podmioty. W jego ocenie ten zarzut nie jest trafiony.

- Sieć jest otwarta, ale reguły wejścia są wyższe, niż było to dotychczas. Podmioty muszą odrobić lekcję, poprawić jakość, organizację pracy, a wszystko po to, aby pacjent w każdym miejscu w Polsce dostał ten sam proces diagnostyczny i to samo leczenie w tym samym stopniu zaawansowania. To jest kluczowe założenie powstania sieci - zaznaczył.

Zwrócił uwagę, że obecnie pacjent w małym szpitalu powiatowym "jest niestety leczony tak, jak ten szpital potrafi go leczyć".

- W momencie wejścia Krajowej Sieci Onkologicznej szpital powiatowy, będzie musiał ustalić z podmiotem wielospecjalistycznym plan leczenia. Skonsultować działania ze specjalistami, radioterapii i onkologii dzięki temu pacjent dostanie lepszą sekwencję leczenia, optymalną dla stopnia zaawansowania choroby i sytuacji zdrowotnej. To dzisiaj niestety nie działało, a każdy szpital ratował pacjenta na tyle, na ile potrafił. Założenie sieci jest takie, że leczenie ma się odbywać według określonych standardów. Niezależnie od miejsca zamieszkania pacjenta - zaznaczył.

Dostępność do nowoczesnych metod terapii będzie powszechna

Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii prof. Stanisław Góźdź zaznaczył, że Krajowa Sieć Onkologiczna sprawi, że pacjent stanie się podmiotem w procesie leczenia, a na drodze diagnostyki i terapii będzie miał przypisanego koordynatora, który przeprowadzi go przez cały proces leczenia.

- Jednolite standardy leczenia mają sprawić, że dostępność do nowoczesnych metod terapii będzie powszechna, niezależenie do miejsca zamieszkania, tego, czy pochodzi się z małej miejscowości, czy z metropolii. Do tej pory był to problem - zaznaczył prof. Góźdź.

Obawy o finansowanie

Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Renata Wachowicz zwracała uwagę, że obawy budzi m.in. brak aktów wykonawczych, rozporządzeń dotyczących finansowania podmiotów będących w sieci.

- Obawy budzi również to, czy ośrodki poziomu trzeciego, które będą prowadzić konsylia i merytoryczny nadzór nad mniejszymi szpitalami: miejskimi i powiatowymi, będą wytypowane do tego przez płatnika. Pytanie, czy tak powinno być? Czy być może dotychczasowe mechanizmy współpracy z ośrodkami, z którymi realizujemy te świadczenia, nie powinny być wzięte pod uwagę - dodała.

Organizatorami VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Informacyjnej są Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Świętokrzyski Oddział Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego i Polskie Towarzystwo Koderów Medycznych.

W ramach dwudniowej konferencji zaplanowano panele dyskusyjne z udziałem ekspertów ochrony zdrowia, przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, samorządów, podmiotów leczniczych czy uczelni medycznych. We wtorek w panelu poświęconym krajowej sieci onkologicznej ma uczestniczyć wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.