FDA zatwierdziła terapię HER2-ujemnego raka piersi

Autor: oprac. KM • Źródło: FDA/Rynek Zdrowia • 10 sierpnia 2022 15:30

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków zatwierdziła Enhertu (fam-trastuzumab-deruxtecan-nxki) w postaci wlewu dożylnego do leczenia nieoperacyjnego lub przerzutowego raka piersi z niską ekspresją HER2. To pierwsza zatwierdzona terapia skierowana do pacjentek z podtypem raka piersi z niską ekspresją HER2, który jest nowo zdefiniowanym podzbiorem HER2-ujemnego raka piersi.