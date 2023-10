Dostępność i organizacja leczenia. Jak zaspokoić potrzeby terapeutyczne polskich pacjentów?

W Polsce zainteresowanie szczepieniami maleje. Dotyczy to również szczepień przeciwko grypie. Czy fakt, że osoby po 65. roku życia mogą obecnie otrzymać szczepionki bezpłatnie, zmieni tę sytuację?

Choroby układu krążenia nadal są - mimo coraz lepszej diagnostyki i coraz nowocześniejszych metod leczenia - najczęstszą przyczyną zgonów w Polsce. Jakich zmian potrzebujemy?

Dostępność nowoczesnych terapii przeciwnowotworowych dla polskich pacjentów systematycznie się poprawia, ale nadal są grupy pacjentów onkologicznych, których potrzeby terapeutyczne nie zostały zaspokojone

Czy pilotaż programu KOS-BAR to dowód, że model opieki nakierowany na kompleksowość i koordynację daje oczekiwane korzyści dla pacjenta z chorobą otyłościową?

Szczepienia

W Polsce nadal widoczny jest trend systematycznego spadku szczepień ochronnych przeciwko chorobom zakaźnym. Dotyczy to również szczepienia przeciwko grypie, które zmniejsza ryzyko powikłań groźnych dla zdrowia i życia. Mimo to zainteresowanie tymi szczepieniami spada - w sezonie 2022/23 aż o 20 proc. w stosunku do wcześniejszego sezonu. Czy fakt, iż osoby po 65. roku życia mogą obecnie otrzymać szczepionki bezpłatnie zmieni tę sytuację?

Sesja "Szczepienia" odbędzie się 16 października w godz. 11.30-12.30.

Eksperci wskażą w niej jakich zmian potrzebujemy w zakresie systemu szczepień ochronnych i co z kalendarzami szczepień dla dorosłych. Będą również mówić o potrzebie edukacji w zakresie szczepień.

Do udziału w sesji zostali zaproszeni:

prof. Adam Antczak , kierownik Kliniki Pulmonologii Ogólnej i Onkologicznej, prorektor ds. klinicznych i dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi;

, kierownik Kliniki Pulmonologii Ogólnej i Onkologicznej, prorektor ds. klinicznych i dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi; prof. Marcin Czech , prezes Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego;

, prezes Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego; Magdalena Kołodziej , prezes zarządu Fundacji My Pacjenci;

, prezes zarządu Fundacji My Pacjenci; dr hab. Agnieszka Mastalerz-Migas , konsultant krajowa w dziedzinie medycyny rodzinnej;

, konsultant krajowa w dziedzinie medycyny rodzinnej; dr Magdalena Władysiuk, prezes Stowarzyszenia CEESTAHC, Vice-President, HTA Consulting.

Moderatorem sesji będzie Krzysztof Jakubiak, prezes zarządu Modern Healthcare Institute Sp. z o.o., założyciel, redaktor naczelny portalu mZdrowie.pl

Kardiologia

Choroby układu krążenia (sercowo-naczyniowego) nadal są - mimo coraz lepszej diagnostyki i coraz nowocześniejszych metod leczenia - najczęstszą przyczyną zgonów w Polsce. Z opublikowanego w tym roku raportu NIZP-PZH wynika, że w 2021 r. były one odpowiedzialne za 34,8 proc. zgonów.

Jak podkreślają eksperci, potrzebujemy systemu, w którym prowadzone jest skuteczne leczenie, ale też świadczenia są łatwo dostępne dla chorych. Zwracają też uwagę na doświadczenia programu Koordynowanej Opieki po Zawale Serca (KOS-Zawał) pokazujące, że właściwe rozwiązania organizacyjne i finansowe są kluczowe.

Sesja „Kardiologia” odbędzie się 16 października w godz. 13-14.

Eksperci będą mówić o chorobach sercowo-naczyniowych i skutecznej walce z nimi, o rozwiązaniach systemowych oraz nowych terapiach.

Do udziału w sesji zostali zaproszeni:

Michał Dzięgielewski , dyrektor Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia;

, dyrektor Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia; dr Agnieszka Graczyk-Szuster, prezeska Fundacji Kobiety Medycyny, założycielka, prezeska Doktor Od Serca

prezeska Fundacji Kobiety Medycyny, założycielka, prezeska Doktor Od Serca prof. Tomasz Hryniewiecki , konsultant krajowy w dziedzinie kardiologii,

, konsultant krajowy w dziedzinie kardiologii, Paweł Kaźmierczak, dyrektor medyczny, członek zarządu, American Heart of Poland SA;

dyrektor medyczny, członek zarządu, American Heart of Poland SA; Michał Kępowicz , członek zarządu Philips Polska, członek zarządu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych POLMED;

, członek zarządu Philips Polska, członek zarządu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych POLMED; prof. Przemysław Leszek z Kliniki Niewydolności Serca i Transplantologii, Oddziału Mechanicznego Wspomagania i Transplantologii Serca Narodowego Instytutu Kardiologii

z Kliniki Niewydolności Serca i Transplantologii, Oddziału Mechanicznego Wspomagania i Transplantologii Serca Narodowego Instytutu Kardiologii prof. Przemysław Mitkowski, kierownik Pracowni Elektroterapii Serca Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Poznaniu.

Moderatorem sesji będzie prof. Maciej Banach, sekretarz generalny Europejskiego Towarzystwa Miażdżycowego, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego, CMO, Dairy Biotechnologies, prezes Think-Tank „Innowacje dla Zdrowia.”

Onkologia

Z danych Krajowego Rejestru Nowotworowego wynika, że każdego roku w Polsce rozpoznaje się ok. 170 tys. nowych zachorowań na nowotwory, a około 100 tys. osób umiera z powodu choroby nowotworowej.

Dostępność nowoczesnych terapii przeciwnowotworowych dla polskich pacjentów systematycznie się poprawia, np. wrześniowa lista refundacyjna obejmuje dostarlimab dla pacjentek z rakiem endometrium, czy terapię CAR-T dla chorych na opornego/nawrotowego chłoniaka z komórek płaszcza. Od listopada dla pacjentek z rakiem piersi refundowany będzie z kolei bardzo oczekiwany trastuzumab derukstekan. Nie wyczerpuje to jednak listy potrzeb, a pewne grupy chorych nadal czekają na nowoczesne, skuteczne leczenie. Problemem pozostaje też czas oczekiwania na refundację, który w Polsce jest dłuższy niż w innych krajach.

Sesja „Onkologia ‒ dostępność leczenia w wybranych obszarach terapeutycznych” odbędzie się 16 października w godz. 14.30-15.30.

Eksperci będą rozmawiać o nowych terapiach, na które czekają polscy pacjenci onkologiczni oraz porównywać dostępność do nich w Polsce i innych krajach UE.

Do udziału w sesji zostali zaproszeni:

dr Anna Dańska-Bidzińska z II Kliniki Położnictwa i Ginekologii, Oddziału Onkologii Ginekologicznej Szpitala Klinicznego im. ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie;

z II Kliniki Położnictwa i Ginekologii, Oddziału Onkologii Ginekologicznej Szpitala Klinicznego im. ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie; Dorota Korycińska , prezeska Ogólnopolskiej Federacji Onkologicznej;

, prezeska Ogólnopolskiej Federacji Onkologicznej; prof. Ewa Lech-Marańda , konsultant krajowa w dziedzinie hematologii, dyrektor Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie;

, konsultant krajowa w dziedzinie hematologii, dyrektor Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie; Paweł Mierzejewski , dyrektor ds. relacji zewnętrznych, refundacji i cen Gilead Sciences Poland;

, dyrektor ds. relacji zewnętrznych, refundacji i cen Gilead Sciences Poland; Mateusz Oczkowski, zastępca dyrektora Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia.

Moderatorką sesji będzie Marta Markiewicz, prezeska Fundacji Rzecznicy Zdrowia.

Otyłość

Jak wskazywali eksperci u progu pilotażu programu KOS-BAR, to rewolucja w zakresie jakości opieki nad chorymi na otyłość. Zwracali uwagę, że tu nie liczy się przede wszystkim chirurgia - ważne jest to, co wydarzy się po operacji w perspektywie nawet dwóch lat. Dla chorych to nowa jakość leczenia. Czy pilotaż KOS-BAR spełnia pokładane w nim nadzieje?

Sesja „Ocena skuteczności i efektywności programu pilotażowego KOS-BAR” odbędzie się 17 października w godz. 14.00-15.00.

Eksperci odpowiedzą w niej na pytania: czy pilotaż programu KOS-BAR udowadnia, że nowatorski model opieki nakierowany na kompleksowość, koordynację niesie oczekiwane korzyści dla pacjenta; w jakim stopniu koncepcja płacenia za opiekę w oparciu o efekty zdrowotne sprawdza się w polskich warunkach (z perspektywy świadczeniodawcy i płatnika); jakie są kierunki rozwoju kompleksowej opieki medycznej dla chorych na otyłość olbrzymią leczoną chirurgicznie?

Do udziału w sesji zostali zaproszeni:

Elżbieta Brzozowska , wiceprezeska zarządu Fundacji Zdrowie i Edukacja Ad Meritum;

, wiceprezeska zarządu Fundacji Zdrowie i Edukacja Ad Meritum; Michał Dzięgielewski , dyrektor Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia

, dyrektor Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia dr n. ekon. Małgorzata Gałązka-Sobotka , dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego, dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego;

, dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego, dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego; Maciej Karaszewski , zastępca dyrektora Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej Narodowego Funduszu Zdrowia;

, zastępca dyrektora Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej Narodowego Funduszu Zdrowia; Waldemar Kraska , sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia;

, sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia; prof. Piotr Major , koordynator Centrum Chirurgicznego Leczenia Otyłości, Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Metabolicznej i Stanów Nagłych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie;

, koordynator Centrum Chirurgicznego Leczenia Otyłości, Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Metabolicznej i Stanów Nagłych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie; Maciej Miłkowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia;

podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia; prof. Wiesław Tarnowski , zastępca dyrektora ds. klinicznych, kierownik Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Bariatrycznej SPSK im. prof. Witolda Orłowskiego CMKP;

, zastępca dyrektora ds. klinicznych, kierownik Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Bariatrycznej SPSK im. prof. Witolda Orłowskiego CMKP; prof. Mariusz Wyleżoł, kierownik Warszawskiego Centrum Kompleksowego Leczenia Otyłości i Chirurgii Bariatrycznej, Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.

Moderatorem sesji będzie dr Jakub Gierczyński, ekspert Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego.

