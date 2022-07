Biomed Lublin zawarł umowę z holenderską firmą farmaceutyczną. Wartość umowy to co najmniej 10,3 mln euro

Giełdowy Biomed zawarł umowę z holenderską firmą farmaceutyczną BModesto dotyczącą współpracy w zakresie rejestracji, dostawy i dystrybucji produktów leczniczych ONKO BCG 50 oraz ONKO BCG 100. Wartość umowy wynosi co najmniej 10,3 mln euro (około 49 mln zł).

Zarząd - jak wskazano w komunikacie prasowym - oczekuje, że współpraca z BModesto zaowocuje rozwojem nie tylko na rynku holenderskim, ale pozwoli pojawić się w nowych krajach i w konsekwencji zwiększyć dynamikę sprzedaży. Niderlandczycy już poszukują odbiorców produktów lubelskiej spółki na nowych rynkach.

Biomed Lublin za pośrednictwem firmy BModesto dostarczy na rynek holenderski produkty lecznicze ONKO BCG o wartości co najmniej 10,3 mln euro. Kwota ta może wzrosnąć z uwagi na przyjęty model współpracy, polegający na podziale zysku w przypadku osiągniecia wyższych niż zakładane minimalne ceny sprzedaży produktów w przetargach szpitalnych. Jednak ze względu na specyfikę przetargów szpitalnych, potencjalny wzrost wartości sprzedaży jest na tym etapie trudny do oszacowania. Dodatkowo określono, że prognozowany poziom zamówień będzie się zwiększał w każdym roku.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni, że nawiązaliśmy współpracę z renomowanym i tak doświadczonym dystrybutorem leków i wyrobów medycznych w Europie. To wyjątkowy partner, który specjalizuje się m.in.w zaopatrywaniu szpitali. Umowa o współpracy umożliwi bardziej efektywny rozwój sprzedaży dzięki wykorzystaniu potencjału oraz kompetencji obu spółek. Równocześnie przyspieszy proces podejmowania strategicznych decyzji. Należy też podkreślić, że zawarta umowa z BModesto na nowo definiuje model kooperacji z podmiotami zagranicznymi i jest efektem optymalizacji naszej strategii mającej na celu zwiększenie dynamiki sprzedaży oraz maksymalizację przychodów. Minimalna wartość umowy przekracza 10 mln euro, ale może ona wzrosnąć z uwagi na założony model współpracy. Nie mamy wątpliwości, że umowa z BModesto będzie przyczółkiem do dalszego rozwoju na nowych rynkach europejskich. Wspólna ekspansja na nowe rynki wydaje się tylko kwestią czasu, co w efekcie powinno nas tylko przybliżyć do realizacji przyjętych celów strategicznych – komentuje Maksymilian Świniarski, prezes zarządu Biomed Lublin SA.