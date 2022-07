Bez diagnostyki genetycznej nie ma leczenia nowotworów. "Nasz projekt umożliwi masowe testowanie"

#KoalicjaDlaŻycia Osób z Mutacją w Genach BRCA zainaugurowała w czwartek działalność Rady ds. Diagnostyki Molekularnej, która obejmie raka jajnika, raka piersi, raka trzustki i raka gruczołu krokowego

Nie można dziś odpowiednio leczyć nowotworów bez diagnostyki genetycznej - mówi prof. Jan Lubiński

Wszyscy dorośli Polacy powinni mieć przetestowane mutacje założycielskie dla BRCA1/BRCA2. Koszt wcale nie byłby duży, bo w warunkach masowego testowania byłoby to 100 zł od osoby do wydania raz w życiu - przekonuje

Kończymy prace nad projektem, w ramach którego badanie 2 200 mutacji i zmian funkcjonalnych dla polskiej populacji, w tym kilkuset mutacji BRCA1/BRCA2, będzie kosztowało 35 euro. Projekt umożliwi masowe testowanie i już sam ten fakt stanowi ogromny krok do przodu - wskazuje

Ekspert odniósł się także do sprawy Programu opieki nad rodzinami wysokiego dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe, który na razie jest przedłużony jedynie do końca sierpnia

Potrzebna jest maksymalna mobilizacja, aby te możliwości nie zostały zaprzepaszczone i prace nad przeniesieniem programu z MZ do NFZ nie zostały zaniedbane - podkreśla prof. Lubiński

Rusza Rada ds. Diagnostyki Molekularnej

- Od dwóch lat #KoalicjaDlaŻycia Osób z Mutacją w Genach BRCA zajmowała się rakiem jajnika, ale ponieważ nowotworów BRCA-zależnych jest więcej, chcemy skupić wokół siebie kolejne grupy ekspertów i kolejne organizacje pacjenckie - mówiła w czwartek podczas konferencji inaugurującej Radę ds. Diagnostyki Molekularnej Elżbieta Kozik, prezes Stowarzyszenia Polskie Amazonki Ruch Społeczny współtworzącego Koalicję.

- Pod „parasolem ochronnym” Rady znajdą się: tak jak dotychczas rak jajnika, ale także rak piersi, trzustki i gruczołu krokowego. Chcemy przypominać, że nie można dziś mówić o leczeniu celowanym bez badań genetycznych i molekularnych, a prace nad dostępnością tej diagnostyki dla polskich pacjentów będą się odbywały w grupach wymienionych nowotworów - wskazywała.

- Zależy nam na tym, aby badania te miały miejsce już na początku procesu diagnostycznego. Będą one ważne, ze względu na możliwość wdrożenia profilaktyki, także dla rodzin pacjentów - dodała.

"Techniki badań genetycznych są dziś znacznie tańsze niż kiedyś"

Jak przypomniał prof. Jan Lubiński, kierownik Międzynarodowego Centrum Nowotworów Dziedzicznych oraz Zakładu Genetyki i Patomorfologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, nie można dziś odpowiednio leczyć nowotworów bez diagnostyki genetycznej. - Pozostaje oczywiście kwestia algorytmów - jak te badania powinny być ułożone i kiedy jest to efektywne medycznie i ekonomicznie - dodał.

- Gdyby to zależało ode mnie, wszyscy dorośli Polacy i wszystkie Polki mieliby przetestowane mutacje założycielskie dla BRCA1/BRCA2. Koszt wcale nie byłby duży, bo w warunkach masowego testowania byłoby to 100 zł do wydania raz w życiu - argumentował ekspert.

Podkreślał, że techniki badań genetycznych, które wcześniej były bardzo kosztowne, są obecnie znacznie tańsze. - 20 lat temu sekwencjonowanie BRCA1/BRCA2 kosztowało ponad 3 tys. dolarów. W tej chwili ta suma jest co najmniej dziesięciokrotnie niższa - przekonywał.

"Nasz projekt umożliwi masowe testowanie"

- Na ukończeniu jest też ważny projekt realizowany w naszym ośrodku. W jego ramach pracujemy nad czipem, do którego wkładamy 2 200 mutacji i zmian funkcjonalnych dla polskiej populacji, w tym kilkaset mutacji BRCA1/BRCA2, jakie kiedykolwiek opisano w naszym kraju - wskazywał prof. Lubiński.

- Badanie genetyczne będzie można przeprowadzić bardzo szybko - wynik powinien być znany w ciągu dwóch dni. Będzie nie tylko szybko, ale i tanio, bo badanie wspomnianych 2 200 mutacji będzie kosztowało 35 euro. Czułość nie będzie może 100-procentowa, ale zapewniam, że bardzo wysoka. Najważniejsze jest to, że ten projekt umożliwi masowe testowanie i już sam ten fakt stanowi ogromny krok do przodu - ocenił ekspert.

"Badanie genetyczne nie są zagrożeniem, tylko szansą"

Jak mówił prof. Lubiński, bardziej efektywne jest testowanie BRCA1/BRCA2 w rodzinach, w których wcześniej wystąpiły zachorowania na raki BRCA-zależne, a zwłaszcza raki piersi i raki jajnika.

- Ale u ok. 50 proc. kobiet, które mają te mutacje, nikt w rodzinie wcześniej nie chorował na te nowotwory. Ta sytuacja najdobitniej pokazuje, że test w kierunku mutacji założycielskich powinna wykonać każda osoba w Polsce - zaznaczył.

- Warto także pamiętać, że mutację BRCA1/BRCA2 można odziedziczyć i po matce i po ojcu. Jeśli ojciec zachorował na raka gruczołu krokowego, córka może zachorować na inny nowotwór BRCA-zależny. Efekt zależy od mutacji głównej, ale czasami, w większym jeszcze stopniu, od tzw. czynników modyfikujących, tj. zmian genetycznych i środowiskowych. Na przykład: kobieta z mutacją BRCA1 ma 30-procentowe ryzyko zachorowania na raka jajnika. Jeśli rak się jednak rozwinął, oznacza to tylko tyle, że musiała być eksponowana na pozostałe 70 proc. innych czynników, które doprowadziły do powstania nowotworu - wyjaśniał.

- Badań genetycznych nie należy się bać, bo wiedza o tym, że jesteśmy nosicielami mutacji BRCA1/BRCA2 nie jest zagrożeniem, tylko szansą, która może uratować życie - doprowadzić do tego, że nie zachorujemy, a jeśli nawet zachorujemy, to będziemy skutecznie leczeni - przekonywał prof. Lubiński.

"Nie wyobrażam sobie odejścia od opieki nad osobami z grup najwyższego ryzyka"

Ekspert odniósł się także do sprawy Programu opieki nad rodzinami wysokiego dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe. Jak mówił, program ma przejść spod skrzydeł Ministerstwa Zdrowia pod skrzydła NFZ. Na razie jest przedłużony do końca sierpnia, ale póki co nie ma pewności, czy po tym terminie nadal będzie można z niego korzystać.

- Nie wyobrażam sobie scenariusza, w którym odchodzimy od opieki nad osobami z grupy najwyższego ryzyka, u których w dodatku jesteśmy w stanie pozytywnie zadziałać. Na razie widać, że potrzebna jest maksymalna mobilizacja, aby te możliwości nie zostały zaprzepaszczone i prace nad przeniesieniem programu z MZ do NFZ nie zostały zaniedbane - zauważył prof. Lubiński.

- Mocno powinni włączyć się w tę sprawę dotychczasowi wykonawcy programu, Polskie Towarzystwo Genetyki Człowieka i organizacje pacjenckie. Główny ciężar prac spoczywa teraz na NFZ i sukces, tj. możliwość prowadzenia programu od 1 września, zależy od tego jak będą tam przebiegały. Najważniejsze jest, oby utrzymać możliwość realizacji tych świadczeń - podkreślił.











