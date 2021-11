Barbara Pepke: rak wątrobowokomórkowy białą plamą na mapie polskiej onkologii

Barbara Pepke: nowe polskie wytyczne dotyczące diagnostyki i leczenia raka wątrobowokomórkowego to nadzieja pacjentów

Życzyłabym sobie, aby w ślad za ogłoszonymi polskimi wytycznymi, osoby te otrzymały jak najszybciej dostęp do skutecznego leczenia - dodaje

Ten nowotwór jest bardzo podstępną chorobą, ponieważ przed długi czas nie daje żadnych specyficznych objawów

W październiku br. podczas V Kongresu Onkologii Polskiej, ogłoszono nowe wytyczne dotyczące diagnostyki i leczenia raka wątrobowokomórkowego.

Czytaj: Nowe wytyczne dotyczące diagnostyki i leczenia raka wątrobowokomórkowego

- Pojawienie się nowych polskich wytycznych dotyczących diagnostyki i leczenia raka wątrobowokomórkowego to nadzieja dla cierpiących na ten nowotwór pacjentów - ocenia Barbara Pepke, prezes Fundacji Gwiazda Nadziei i liderka Koalicji Hepatologicznej.

Lek starszej generacji

Rak wątrobowokomórkowy jest bardzo podstępną chorobą, ponieważ przed długi czas nie daje żadnych specyficznych objawów. Wykrywany jest zwykle w zaawansowanym już stadium rozwoju, dlatego tak ważna jest wczesna diagnostyka i dostęp do nowych skutecznych terapii.

Niestety polscy pacjenci z zaawansowanym lub nieresekcyjnym rakiem wątrobowokomórkowym wciąż leczeni są niezgodnie z aktualnymi polskimi, europejskimi i światowymi standardami medycznymi, otrzymując lek starszej generacji.

Nierzadko dochodzi też do sytuacji, że pacjenci w dobrej formie, kwalifikujący się do leczenia, otrzymują wyłącznie leczenie objawowe. Postawieni zostają przed ścianą, która jest dla nich nie do pokonania.

Z przełomowej terapii mogłoby skorzystać 250-300 chorych

Życzyłabym sobie, aby w ślad za ogłoszonymi polskimi wytycznymi, osoby te otrzymały jak najszybciej dostęp do skutecznego leczenia, zgodnego z aktualną wiedzą medyczną. Nie mogą czekać, bo ważą się losy ich życia. W ciągu roku z nierefundowanej dla polskich pacjentów przełomowej immunoterapii w skojarzeniu z lekiem antyangiogennym mogłoby skorzystać 250-300 chorych.

Dziś również polskie wytyczne wskazują, że jest ona zalecanym leczeniem w I linii u osób bez przeciwwskazań do immunoterapii. Tymczasem rak wątrobowokomórkowy wciąż pozostaje białą plamą na mapie polskiej onkologii, z czym zarówno ja, jak i trafiający do Fundacji „Gwiazda Nadziei" pacjenci nie chcą i nie mogą się pogodzić.

Od zakażenia do rozwoju tego raka może minąć nawet 30 lat. Prosty test mógłby temu zapobiec

Prof. Deptała: program leczenia raka wątrobowokomórkowego właściwie stoi w miejscu

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.