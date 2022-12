Adam Niedzielski o brakujących lekach z morfiną. "To perturbacje po brexicie"

Minister zdrowia Adam Niedzielski w trakcie wtorkowej konferencji prasowej został zapytany o braki leków z morfiną, które uśmierzają ból. Przeznaczone są do łagodzenia dolegliwości bólowych głównie pacjentów chorujących na nowotwory. O alarmującej sytuacji informująl = lekarze, aptekarze, posłowie, z interwencją do Ministra Zdrowia w tej sprawie zwrócił sie także Rezcznik Praw obywatelskich.

Jak wyjaśnił szef resortu zdrowia zapytany wczoraj przez dziennikarzy o sytuacje związana z morfiną na polskim rynku, braki są wynikiem przenoszenia produkcji z Wielkiej Brytanii do Niemiec.

- Zaburzony został łańcuch dostaw. Według naszej wiedzy to nawet nie jest związane z perturbacjami covidowymi i sytuacją w Azji, gdzie wytwarzanie substancji czynnych zostało bardzo poważnie ograniczone. Jest to kwestia przeniesienia produkcji z Wielkiej Brytanii, która po brexicie nie uczestniczy bezpośrednio we wspólnym rynku i ta produkcja jest przenoszona do Niemiec, są perturbacje – wyjaśniał minister Niedzielski.