90 leków bez finansowania w ramach RDTL. Jest najnowsza lista

Ratunkowy Dostęp do Technologii Lekowych (RDTL) oznacza finansowanie leków w sytuacji, gdy np. możliwe jest wydłużenie życia pacjenta, przy czym wykorzystane zostały dostępne refundowane technologie lekowe

7 sierpnia Ministerstwo Zdrowia opublikowało najnowszy, zaktualizowany wykaz środków, które nie podlegają finansowaniu w ramach procedury RDTL

Jednocześnie zaś resort podkreślił, że pacjenci, którzy rozpoczęli leczenie produktem leczniczym niepodlegającym finansowaniu w ramach procedury RDTL przed dniem obowiązywania właściwego wykazu, mogą kontynuować leczenia

Wykaz zacznie obowiązywać w terminie 7 dni od daty jego publikacji

90 leków bez finansowania w ramach RDTL

7 sierpnia Ministerstwo Zdrowia opublikowało komunikat dotyczący wykazu leków niepodlegających finansowaniu w ramach procedury ratunkowego dostępu do technologii lekowych.

Jednocześnie minister zdrowia informuje, że pacjenci, którzy rozpoczęli leczenie produktem leczniczym niepodlegającym finansowaniu w ramach procedury ratunkowego dostępu do technologii lekowych przed dniem obowiązywania właściwego wykazu, mają prawo do kontynuacji leczenia pod warunkiem udowodnienia skuteczności dotychczasowego leczenia. Informacja o kontynuacji leczenia powinna zostać przekazana przez świadczeniodawcę do właściwego lokalnego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia – czytamy w komunikacie.

Wykaz zgodnie z przepisami zacznie obowiązywać 7 dni od publikacji.

W wykazie znalazły się produkty lecznicze takie jak m.in.:

Adynovi (Rurioctocogum alfa pegolum - zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B;

Afinitor (Everolimus) - leczenie chorych na zaawansowanego raka piersi z wykorzystaniem everolimusu;

Aimovig (Erenumab) - migrena przewlekła;

Aspaveli (Pegcetakoplan) - nocna napadowa hemoglobinuria;

Brukinsa (Zanubrutinib) - przewlekła białaczka limfocytowa;

Bylvay (Odevixabatum) - postępująca rodzinna cholestaza wewnątrzwątrobowa (PFIC);

Cablivi (Caplacizumab) - leczenie epizodu nabytej zakrzepowej plamicy małopłytkowej;

Cabometyx (Cabozantinib) - nowotwór złośliwy tarczycy;

Enbrel (Etanerceptum) - leczenie aktywnej postaci reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów;

Erlotinib Mylan (Erlotinib) - leczenie niedrobnokomórkowego lub drobnokomórkowego raka płuca;

Imbruvica (Ibrutinib) - przewlekła białaczka limfocytowa;

Keytruda (Pembrolizumab) - leczenie raka nerki;

Lumykras (Sotorasib) - niedrobnokomórkowy rak płuca;

MabThera (Rituximab) - chłoniaki złośliwe;

Nexviadyme (Avalglucosidasum alfa) - choroba Pompego;

Rinvoq (Upadacitinib) - atopowe zapalenie skóry;

Tecentriq (Atezolizumab) - rak piersi;

Ultomiris (Ravulizumab) - nocna napadowa hemoglobinuria;

Xgeva (Denosumab) - guz olbrzymiokomórkowy kości

Zolgensma (Onasemnogene abeparvovecum) - rdzeniowy zanik mięśni (SMA).

Pełny wykaz produktów leczniczych niepodlegających finansowaniu w ramach procedury ratunkowego dostępu do technologii lekowych jest dostępny na stronie MZ.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.