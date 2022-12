Zły cholesterol nie boli, ale prowadzi do zawału, albo udaru. Te leki to tzw. złoty standard

Statyny to tzw. złoty standard - są lekami pierwszego rzutu stosowanymi w leczeniu hipercholesterolemii

Statyny są dobrze tolerowane i przedłużają życie - zapewnia prof. Maciej Banach, prezes Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego

Zbyt wysoki poziom cholesterolu LDL zwiększa ryzyko incydentów sercowo-naczyniowych, zawału serca, udaru mózgu

W przypadku hipercholesterolemii rodzinnej mitem jest, że osoby chore są otyłe

W Polsce hipercholesterolemia jest wciąż za późno rozpoznawana, głównie po 50 roku życia, gdy doszło już do zmian w naczyniach

Im wyliczone ryzyko sercowo-naczyniowe jest większe, tym niższy powinien być poziom cholesterolu. Przypominamy zalecenia

Cholesterol nie boli, ale może prowadzić do udaru lub zawału serca

Z pojawiających się mediach społecznościowych fake newsów dotyczących statyn można wyczytać, że są „bardziej szkodliwe niż cholesterol”. - Absolutnie nie są. To jedne z najbezpieczniejszych leków stosowanych w kardiologii, dające znacznie mniej działań niepożądanych niż w przypadku innych leków - odpowiada na fake newsy prof. Maciej Banach, prezes Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego.

Jak zaznaczono w wytycznych przedstawionych przez PTL w 2021 r. statyny to tzw. złoty standard - są lekami I rzutu stosowanymi w leczeniu hipercholesterolemii i spośród leków hipolipemizujących mają najlepiej udokumentowaną skuteczność w prewencji pierwotnej i wtórnej chorób sercowo-naczyniowych. Ich działanie powoduje obniżenie poziomu złego cholesterolu LDL.

Zbyt wysoki poziom tego cholesterolu zwiększa ryzyko incydentów sercowo-naczyniowych, zawału serca, udaru mózgu.Szacuje się, że w Polsce z nieprawidłowymi, zbyt wysokimi stężeniami cholesterolu żyje ok. 18 mln osób. 60 proc. z tej liczby w ogóle nie wie, że ma zaburzenia gospodarki lipidowej.

Jak zwracają uwagę specjaliści, podwyższony poziom cholesterolu nie boli. Nie przynosi szkody w perspektywie miesiąca, roku czy nawet 5-10 lat. Nadmiar cholesterolu jest kumulowany w organizmie, przez długie lata powodując odkładanie się złogów miażdżycowych w naczyniach, co może prowadzić do wspomnianych wcześniej incydentów sercowo-naczyniowych czy choroby naczyń obwodowych.

"Wokół statyn narósł przez lata mit"

- Wokół statyn narósł przez lata mit, że mogą uszkadzać wątrobę, powodują wypadanie włosów. Statyny są lekami dobrze tolerowanymi i przedłużają życie - zapewnia profesor podczas webinarów prowadzonych na edukacyjnym profilu pacjenckim na Facebooku „Wysoki cholesterol – wiedza i wsparcie”.

- Statyny naprawdę nie uszkadzają nerek, naprawdę nie uszkadzają wątroby, choć jak każde leki mogą powodować działania niepożądane. Najczęściej są to dolegliwości mięśniowe, ale wiemy jak z takimi dolegliwościami postępować – mówi prof. Maciej Banach, zaznaczając że mogą one dotykać 7-9 proc. pacjentów przyjmujących statyny.

Dodaje: - Jeśli wystąpią bóle mięśniowe, najczęściej redukujemy dawkę, ból mija i wracamy do wyjściowej dawki u 93-95 proc. pacjentów. Może pojawić się tymczasowy wzrost tzw. enzymów wątrobowych, ale ich poziom po 4-6 tygodniach wraca do normy.

W leczeniu statynami mogą też pojawić się przypadki cukrzycy, z tym że najczęściej dotyczą osób, u których już istnieje ryzyko cukrzycy jak otyłość, stan przedcukrzycowy, zaburzenia węglowodanowe, zespół metaboliczny i stosują bardzo intensywne leczenie, czyli najwyższe dawki.

- Proszę pacjentów, by brali pod uwagę, że ryzyko wystąpienia cukrzycy przy leczeniu statynami jest pięciokrotnie mniejsze niż korzyści wynikające z obniżenia cholesterolu i redukcji ryzyka incydentów sercowo-naczyniowych.

Hipercholesterolemia rodzinna. Chorują, choć zwykle są szczupli

Wczesna diagnostyka w kierunku występowania zawyżonego poziomu cholesterolu jest wymagana u każdej osoby, jeśli w jej bliskiej rodzinie doszło do przedwczesnych zawałów serca, nagłych zgonów sercowych, udarów mózgu. Możliwe, że było to wynikiem hipercholesterolemii rodzinnej.

Jak podkreśla prof. Maciej Banach, w hipercholesterolemii rodzinnej wysoki poziomem cholesterolu LDL jest uwarunkowany genetycznie. Jeśli jeden z rodziców ma gen powodujący hipercholesterolemię, istnieje 50 proc. prawdopodobieństwo przekazania tego genu, czyli wystąpienia hipercholesterolemii u co drugiego dziecka.

- W hipercholesterolemii rodzinnej wysoki poziom cholesterolu towarzyszy nam od dziecka. Dlatego bardzo ważne jest, by w rodzinach, w których dochodziło do przedwczesnych zgonów będących wynikiem incydentów sercowo-naczyniowych i udarów badać poziom cholesterolu nawet u dzieci. To ważne, bo pacjent odpowiednio wcześnie zdiagnozowany i leczony może mieć taką samą przewidywalną długość życia jak osoba bez hipercholesterolemii - zaznacza prof. Maciej Banach.

Jak podkreśla, w przypadku hipercholesterolemii rodzinnej mitem jest, że osoby te są otyłe. Pojawia się ona wśród osób szczupłych, nawet tych prowadzących aktywny tryb życia.

- Poziom cholesterolu, jego metabolizm jest uwarunkowany genetycznie. Oczywiście im więcej biegamy i jesteśmy szczupli, tym mniejsze ryzyko pojawienia się wysokiego cholesterolu. Ale może się zdarzyć, że pacjent będzie szczupły i będzie miał wysoki cholesterol. Pacjenci z rodzinną hipercholesterolemią nie są otyli w większości przypadków. To są szczupłe osoby, nagle zaskoczone wysokim poziomem cholesterolu w badaniach - mówi prof. Maciej Banach.

W Polsce hipercholesterolemia jest wciąż za późno rozpoznawana, głównie po 50 roku życia, gdy doszło już do zmian w naczyniach.

Zalecany poziom cholesterolu? To zależy od ryzyka sercowo-naczyniowego

Jak zaznacza prezes PTL, rozpoznanie hipercholesterolemii rodzinnej sięga tylko 5 proc. przypadków, co oznacza, że zaledwie co 20 pacjent otrzymuje w porę leczenie. W krajach skandynawskich ta rozpoznawalność wynosi ponad 80 proc., w Czechach 15-20 proc. pacjentów jest rozpoznanych.

Ryzyko sercowo-naczyniowe jest uzależnione od wielu czynników. By je poznać konieczna jest jego ocena przez lekarza w oparciu o specjalne algorytmy. Pod uwagę, oprócz wieku czy stylu życia, branych jest wiele czynników, w tym choroby współistniejące (jak cukrzyca, choroby nerek). Ryzyko rośnie znacznie, jeśli już doszło do incydentu sercowo-naczyniowego np. zawału.

Obecnie polskie wytyczne (opracowane przez sześć polskich towarzystw naukowych zajmujących się obszarem sercowo-naczyniowym) wskazują nowe wartości docelowe stężenia cholesterolu LDL dla poszczególnych pięciu grup ryzyka chorób sercowo-naczyniowych: małe < 115 mg/dl, umiarkowane < 100 mg/dl, duże <70 mg/dl, bardzo duże <55 mg/dl) i ekstremalne <40 mg/dl.

Im wyliczone ryzyko jest większe, tym niższy powinien być poziom cholesterolu.

W Polsce istnieje sieć centrów lipidowych Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego (https://ptlipid.pl/siec-centrow-lipidowych), będąca częścią europejskiej sieci klinik lipidowych Europejskiego Towarzystwa Miażdżycowego (EAS). Szczególnie wyspecjalizowaną wiedzę na temat leczenia hipercholesterolemii posiadają lekarze lipidolodzy z certyfikatami Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego.

