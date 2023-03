Zdrożały leki na wysokie ciśnienie i cholesterol. Weszły nowe dopłaty dla pacjentów

Od 1 marca leki na nadciśnienie i cholesterol droższe

Od 1 marca obowiązuje nowa lista leków refundowanych, a wraz z nią ważne zmiany dotyczące leków wydawanych na receptę. Do wykazu zostały dodane 92 produkty bądź nowe wskazania. Dopłaty pacjentów zostaną obniżone dla łącznie 327 opakowań leków, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych. Natomiast wzrosną dla 495 produktów.

Więcej trzeba będzie zapłacić w aptece między innymi niektóre leki stosowane w cukrzycy, chorobach płuc, ale również lek na nadciśnienie tętnicze. Chodzi o Indapen SR (30 sztuk).

Do tej pory pacjenci dopłacali do tego leku we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach 3,27 zł. Od 1 marca dopłata wzrośnie o nieco ponad 2 zł - do 5,59 zł.

Dodajmy, że Indapen SR jest lekiem moczopędnym zmniejszającym ciśnienie krwi. Mechanizm działania polega - jak wskazano w rejestrach medyczny - na zwiększeniu wydalania moczu oraz bezpośrednim rozszerzeniu naczyń krwionośnych. Produkt jest wskazany w leczeniu nadciśnienia tętniczego pierwotnego.

Droższe będą również refundowane leki stosowane w leczeniu hipercholesterolemii. Dopłata pacjenta do leku Torvacard wzrośnie z 29,26 zł do 32,09 zł, a do leku Atoris -z 33,91 do 36,74 zł.

Nowa lista leków refundowanych od 1 marca

Nowa lista refundacyjna wprowadza więcej ważnych zmian. M.in. z refundacji aptecznej wycofanych zostanie 29 opakowań leków, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych, a włączonych do niej zostanie 58 innych.

Wspomniany wzrost dopłat pacjentów tylko w przypadku 7 produktów przekroczy 10 zł. Największe podwyżki dotyczyć będą:

Firazyr (Icatibantum, roztwór do wstrzykiwań, 10 mg/ml, 1 amp.-strz.po 3 ml) – o 196,80 zł,

Toujeo (Insulinum glarginum, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 300 j/ml, 10 wstrzykiwaczy SoloStar po 1,5 ml) – o 41,31 zł

Abasaglar (Insulinum glarginum, roztwór do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j.m./ml, 10 wkł. po 3 ml) – o 27,54 zł.

- W przypadku produktu Firazyr, podwyżka wynika z obniżenia urzędowej ceny zbytu podstawy limitu w grupie 241.2, Leki stosowane w dziedzicznym obrzęku naczynioruchowym – ikatybant, natomiast w przypadku produktów Toujeo oraz Abasaglar podwyżki te wynikają ze zmian podstaw limitu w grupie 14.3, Hormony trzustki – długodziałające analogi insulin. Od marca 2023 roku limit w tej grupie wyznaczać będzie produkt Ryzodeg (Insulinum degludecum + Insulinum aspartum, roztwór do wstrzykiwań, 100 j.m./ml, 5 wkł. po 3 ml Penfill) - wskazuje w analizie listy refundacyjne firma IQVIA.

Dodajmy, że poziom współpłacenia pacjenta obniży się dla 327 opakowań leków, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych.

Ponadto finansowanie uzyskały 2 nowe substancje czynne lub ich kombinacje:

Cenobamate – produkt Ontozry firmy Angelini Pharma S.p.A (data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 26 marca 2021 r.) we wskazaniu leczenia wspomagającego napadów ogniskowych ulegających albo nieulegających wtórnemu uogólnieniu u dorosłych pacjentów z padaczką z brakiem kontroli napadów lub nietolerancją leczenia po zastosowaniu co najmniej jednej próby terapii dodanej;

– produkt Ontozry firmy Angelini Pharma S.p.A (data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 26 marca 2021 r.) we wskazaniu leczenia wspomagającego napadów ogniskowych ulegających albo nieulegających wtórnemu uogólnieniu u dorosłych pacjentów z padaczką z brakiem kontroli napadów lub nietolerancją leczenia po zastosowaniu co najmniej jednej próby terapii dodanej; Insulinum glarginum + Lixisenatidum – produkt Suliqua firmy Sanofi Winthrop Industrie (data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 11 stycznia 2017 r.) we wskazaniu cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych co najmniej dwoma lekami hipoglikemizującymi, z HbA1c ≥ 7,5%, z otyłością definiowaną jako BMI ≥30 kg/m2 oraz bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym rozumianym jako:

potwierdzona choroba sercowo-naczyniowa, lub uszkodzenie innych narządów objawiające się poprzez: białkomocz lub przerost lewej komory lub retinopatię, lub obecność 2 lub więcej głównych czynników ryzyka spośród wymienionych poniżej: wiek ≥ 55 lat dla mężczyzn, ≥60 lat dla kobiet, dyslipidemia, nadciśnienie tętnicze, palenie tytoniu.



















Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.