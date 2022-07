Ważny lek wycofany z obrotu. Jest stosowany przy zaburzeniach pracy serca

Autor: oprac. JKB • Źródło: GIF, Rynek Zdrowia • 20 lipca 2022 18:20

Główny Inspektorat Farmaceutyczny wydał decyzję w sprawie wycofania z obrotu produktu leczniczego Amiodaron Hameln (Amiodaroni hydrochloridum). To środek przeznaczony do sporządzania roztworu do wstrzykiwań albo infuzji.