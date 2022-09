W sześciu województwach będą leczyć choroby serca po nowemu

9 września do konsultacji publicznych skierowano nowelizację rozporządzenia ministra zdrowia ws. programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej

Program zostanie rozszerzony o sześć województw. Jego realizacja ma się rozpocząć w styczniu 2023 r. Natomiast zakończyć (okres wydłużono) do 31 grudnia 2024 r.

Pilotaż obejmie ponad 136 tys. pacjentów w sześciu województwach. - W związku z tym zwiększono, proporcjonalnie, maksymalną liczbę świadczeniobiorców w województwie mazowieckim - dodaje Ministerstwo Zdrowia

Ponadto, jak informuje resort zdrowia w związku z rozszerzeniem obszaru realizacji programu pilotażowego o nowe województwa zmieniono strukturę sieci kardiologicznej poprzez wprowadzenie krajowego ośrodka koordynującego

Zmiany w pilotażu sieci kardiologicznej. Jest rozporządzenie MZ

Projekt zakłada, że program zostanie rozszerzony o sześć województw:

dolnośląskie,

łódzkie,

małopolskie,

pomorskie,

śląskie

wielkopolskie

- Jako kryterium do włączenia realizacji programu pilotażowego we wskazanych województwach zastosowano liczbę ludności. Wskazane regiony są województwami o największej liczbie ludności zaraz po województwie mazowieckim, które jako pierwsze zostało objęte programem pilotażowym w 2021 roku - wyjaśnia Ministerstwo Zdrowia.

Jak informuje resort w związku z rozszerzeniem obszaru realizacji programu pilotażowego o nowe województwa zmieniono strukturę sieci kardiologicznej poprzez wprowadzenie krajowego ośrodka koordynującego.

- Zadania krajowego ośrodka koordynującego będzie realizował Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego  Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie. Za wyborem tego świadczeniodawcy przemawia fakt, że jest on współtworzącym koncepcję krajowej sieci kardiologicznej, jak również autorem wytycznych postępowania procesu diagnostycznego i leczniczego świadczeniobiorcy, o których mowa w programie pilotażowym - argumentuje ministerstwo.

Zadania krajowego ośrodka koordynującego:

bieżąca i okresowa oceny realizacji planów leczenia ustalanych w regionalnych ośrodkach koordynujących oraz ośrodkach współpracujących poziomu II;

prowadzenie infolinii kardiologicznej dla całego programu pilotażowego;

koordynacja w skali kraju opieki kardiologicznej nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej;

aktualizacja i modyfikacja wytycznych postępowania procesu diagnostycznego i leczniczego świadczeniobiorcy;

zbieranie danych ze wszystkich ośrodków poziomu II i I uczestniczących w programie pilotażowym, celem ich okresowej analizy oraz dokonania całościowego podsumowania realizacji programu we współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia;

opracowanie porozumienia z ośrodkami kierującymi świadczeniobiorcę na kwalifikację do programu pilotażowego;

prowadzenie systemu teleinformatycznego Sieci Kardiologicznej

W tych regionach choroby serca będą leczyli po nowemu

Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu, w celu koordynacji opieki w ramach sieci kardiologicznej w skali kraju zostanie stworzony system teleinformatyczny Sieci Kardiologicznej koordynacji, który będzie zarządzany przez krajowy ośrodek koordynujący.

- System ten ma na celu usprawnienie zarządzania opieką w ramach sieci kardiologicznej, w tym zawieraniu porozumień pomiędzy podmiotami współpracującymi, jak i kierującymi do kwalifikacji pacjenta do programu pilotażu, oraz umożliwi sprawne przeprowadzenie ewaluacji programu pilotażowego - wyjaśnia MZ.

Poza tym "ujednolici i usprawni, we wszystkich województwach, w których realizowany jest program pilotażowy, sposób zbierania danych służących do wyliczenia mierników i wskaźników określonych w rozporządzeniu, co przełoży się na jakość wniosków wyciąganych w trakcie procesu ewaluacji, jak również zminimalizuje ryzyko wystąpienia błędów w przekazywanych danych.

Sieć kardiologiczna w sześciu nowych województwach. Ważne zmiany:

W projekcie rozporządzenia dla nowych województw wydłużono czas trwania etapu realizacji programu pilotażowego do 31 grudnia 2024 r.

Rozszerzono katalog pomiotów mogących kierować świadczeniobiorcę na kwalifikację do programu pilotażowego o: poradnię kardiologiczną, oddział o profilu kardiologicznym lub oddział o profilu chorób wewnętrznych

Zmieniono definicję ośrodka podstawowej opieki zdrowotnej na ośrodek kierujący świadczeniobiorcę na kwalifikację do programu pilotażowego,

zwiększono z 25 zł do 50 zł kwotę dla ośrodków kierujących świadczeniobiorcę na kwalifikację do programu pilotażowego realizujących świadczenia w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna za skierowanie świadczeniobiorcy do kwalifikacji do programu pilotażowego. Zmiana ta ma na celu zwiększenie oddziaływania programu pilotażowego i objęcie opieką kardiologiczną większą liczbę pacjentów. Objęcie finansowaniem wyłącznie tych ośrodków wynika ze sposobu finansowania stawką kapitacyjną z uwzględnieniem chorób przewlekłych, w tym chorób układu krążenia, prowadzonych samodzielnie (bez udziału specjalisty) przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Kierowanie pacjenta w ramach programu pilotażowego wiąże się z obniżeniem finansowania dla tych ośrodków, natomiast w przypadku pozostałych podmiotów kierowanie pacjentów do programu pilotażowego nie wiąże się z obniżeniem finansowania.

Ze względu na świadczenia diagnozowania i leczenia nadciśnienia tętniczego oraz związanych z nimi powikłań sercowo-naczyniowych lub narządowych, włączono do sieci kardiologicznej w ramach ośrodków współpracujących I poziomu poradnie hipertensjologicznej

Zmieniono również definicję dla ośrodków współpracujących II poziomu przez wskazanie, że wyboru takiego ośrodka dokonuje konsultant wojewódzki w dziedzinie kardiologii w porozumieniu z regionalnym ośrodkiem koordynującym – z uwagi na konieczność zapewnienia w danym województwie należytego rozmieszczenia ośrodków z uwzględnieniem odpowiedniego ich potencjału i poziomu kompetencji.

Umożliwiono zawieranie umów w trakcie trwania okresu realizacji dzięki czemu będzie możliwe zawieranie umów po zakończonym etapie organizacji.

- Zakłada się, że etap realizacji rozpocznie się w styczniu 2023 r. Łącznie dla wszystkich wprowadzanych niniejszym rozporządzeniem województw liczba świadczeniobiorców wyniesie 136 002 (6 x 22 667). W związku z wydłużeniem okresu realizacji programu pilotażowego zwiększono, proporcjonalnie, maksymalną liczbę świadczeniobiorców w województwie mazowieckim mogących wziąć udział w programie pilotażowym, która wynosi obecnie 34 944 - wylicza Ministerstwo Zdrowia.

