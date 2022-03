Seria leku kardiologicznego wycofana z obrotu. GIF wydał komunikat

Główny Inspektor Farmaceutyczny wycofuje z obrotu serię Atorvoxu. Powodem jest błąd w oznaczeniu mocy produktu leczniczego na opakowaniu zewnętrznym

Na trzech ścianach opakowania zewnętrznego jest podana moc leku 40 mg, zaś na jednej ze ścianek bocznych opakowania błędna moc 20 mg

Atorvox to lek stosowany w chorobach sercowo-naczyniowych i hipercholesterolemii

Seria leku wycofana z obrotu. GIF wydał komunikat

Główny Inspektor Farmaceutyczny wycofuje z obrotu na terenie całego kraju produkt leczniczy:

Atorvox (atorvastatinum), 40 mg, tabletki powlekane

numer serii: 21212 termin ważności: 09.2023

podmiot odpowiedzialny: Teva Pharmaceuticals Polska

Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zawnioskował do Głównego Inspektora Farmaceutycznego o wycofanie z obrotu serii leku w związku z błędem w oznaczeniu mocy produktu leczniczego na opakowaniu zewnętrznym.

Prezes Urzędu wskazał, że aktualny projekt graficzny opakowania zewnętrznego leku zawiera prawidłową informację o mocy produktu leczniczego, tj. 40 mg zamieszczoną na trzech ścianach opakowania zewnętrznego oraz jednocześnie błędną informację o mocy 20 mg, umieszczoną na jednej z bocznych ścianek opakowania.

Może to prowadzić do błędnego wydawania produktu leczniczego z apteki, co w ocenie prezesa Urzędu może stwarzać zagrożenie dla zdrowia publicznego i stanowi przesłankę do wycofania błędnie oznakowanego produktu leczniczego z obrotu.

Główny Inspektor Farmaceutyczny przychylił się do wniosku prezesa Urzędu i wydał decyzję wycofującą z obrotu na terenie całego kraju serię leku.

Błąd na opakowaniu zewnętrznym może prowadzić do błędnego wydawania produktu leczniczego z apteki pacjentom, a następnie może powodować niewłaściwe jego przyjmowanie (dawkowanie) przez pacjentów w sposób niezgodny z ordynacją lekarską, co może stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia poszczególnych pacjentów.

Wskazania do zastosowania Atorvaxu

Atorvox to lek stosowany w chorobach sercowo-naczyniowych i hipercholesterolemii.

hipercholesterolemia

stosowany jako uzupełnienie leczenia dietetycznego w celu obniżenia podwyższonego stężenia całkowitego cholesterolu, cholesterolu LDL, apolipoproteiny B i triglicerydów u pacjentów z hipercholesterolemią pierwotną, w tym heterozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną, lub z hiperlipidemią złożoną (mieszaną) (odpowiadającą hiperlipidemii typu IIa i IIb wg klasyfikacji Fredrickson’a) w przypadku niewystarczającej odpowiedzi na stosowanie diety i innych niefarmakologicznych metod leczenia.

Atorvox jest również stosowany w celu obniżenia stężenia cholesterolu całkowitego i cholesterolu-LDL u pacjentów z homozygotyczną postacią rodzinnej hipercholesterolemii jako terapia dodana do innych sposobów terapii hipolipemizującej (np. afereza cholesterolu-LDL) lub wtedy, gdy taka terapia jest niedostępna.

zapobieganie chorobom sercowo-naczyniowym

Jest też stosowany w zapobieganiu zdarzeniom sercowo-naczyniowym u pacjentów, u których ryzyko pierwszego zdarzenia sercowo-naczyniowego oceniane jest jako duże, wraz z działaniami mającymi na celu redukcję innych czynników ryzyka.