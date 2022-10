Przełom w leczeniu złego cholesterolu: wystarczy zażyć dwie dawki leku rocznie

Choroby sercowo-naczyniowe stanowią dziś poważny problem, zwłaszcza obecnie, po kryzysie spowodowanym pandemią Covid-19

Szczególnie podwyższony poziom cholesterolu to duży problem, ponieważ wysoki cholesterol "nie boli" - to utajona choroba

Inclisiran to jeden z najnowszych leków, oparty na nowym mechanizmie działania, który pomaga utrzymywać zły cholesterol LDL na niskim poziomie

Leczenie inclisiranem jest nie tylko niezwykle skuteczne, ale i bardzo wygodne dla pacjentów, ponieważ wymaga podania jedynie dwóch dawek leku rocznie

Podwyższony poziom cholesterolu to utajona choroba

Novartis to globalna firma farmaceutyczna, która stawia na innowacyjną naukę i technologie cyfrowe, aby tworzyć nowe terapie, zwłaszcza w obszarach, w których jest na nie szczególne zapotrzebowanie. Jednym z takich obszarów jest kardiologia.

- Choroby sercowo-naczyniowe stanowią dziś poważny problem, zwłaszcza obecnie, po kryzysie spowodowanym pandemią Covid-19. Wielu pacjentów w tym okresie późno zgłosiło się po diagnozę i leczenie. A trzeba wiedzieć, że większości poważnych przypadków chorób sercowo-naczyniowych można zapobiec - podkreśla Monique Clua Braun, Country President Novartis Poland.

- Ryzyko ich wystąpienia wiąże się z szeregiem innych czynników, takich jak na przykład cukrzyca, nadwaga czy cholesterol. Podwyższony poziom cholesterolu LDL to jeden z głównych czynników ryzyka, które można kontrolować za pomocą odpowiedniego stylu życia, czyli odpowiedniej diety i ćwiczeń. Jednocześnie istnieją już innowacyjne metody leczenia, które mogą nam pomóc w walce z tą wielką pandemią, która w najbliższych latach będzie jednym z największych wyzwań, przed jakimi staniemy - dodaje.

Wysoki cholesterol nie boli, a jest bardzo niebezpieczny

Dzisiaj wiemy, że podwyższony poziom cholesterolu to duży problem, ponieważ wysoki cholesterol nie boli, ciało nie wysyła nam sygnałów ostrzegawczych, a jednocześnie stan ten jest bardzo niebezpieczny. Oznacza to, że mamy do czynienia z czymś w rodzaju choroby utajonej.

- Podwyższony poziom cholesterolu to utajona choroba. Trzeba też wiedzieć, że wiele obecnie stosowanych metod leczenia, nawet przy odpowiedniej kontroli już po zakończeniu terapii, nie pozwala obniżyć cholesterolu do poziomu umożliwiającego zdrowe życie - ocenia szefowa Novartis Poland.

- W UE przeprowadzono ostatnio badania, które wykazały, że u wielu pacjentów należących do grupy wysokiego ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, tzn. takich, u których występują również inne czynniki ryzyka, nie udaje się obniżyć cholesterolu do docelowego poziomu – dzieje się tak aż w 25 procent przypadków. To jest coś, czym bez wątpienia musimy się zająć i uważam, że w tym celu niezbędna jest współpraca między partnerami. Nikt na świecie nie jest w stanie stawić czoła tej wielkiej pandemii samodzielnie - podkreśla.

Jednym z produktów, który może być stosowany w leczeniu zaburzeń gospodarki lipidowej, jest inclisiran.

- Inclisiran to jeden z najnowszych leków, oparty na nowym mechanizmie działania, który pomaga utrzymywać zły cholesterol LDL na niskim poziomie - mówi Monique Clua Braun i wskazuje na dodatkowe korzyści tego leku:

- Aby obniżyć poziom cholesterolu należy rygorystycznie przestrzegać zaleceń lekarza. A z tym często wiele osób sobie nie radzi. Leczenie inclisiranem jest nie tylko niezwykle skuteczne, ale i bardzo wygodne dla pacjentów, ponieważ wymaga podania jedynie dwóch dawek leku rocznie. Mamy nadzieję, że już wkrótce z tej oferty skorzystać będą mogli również pacjenci w Polsce.

