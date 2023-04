Prof. Jankowski: tak można poprawić dostępność do nowoczesnego leczenia w hipercholesterolemii

Istnieje grupa pacjentów z ekstremalnym i bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym, którzy nie uzyskują wymaganego stężenia cholesterolu

U takiego pacjenta, gdy nie osiąga docelowego stężenia cholesterolu pomimo stosowania statyn i ezetymibu, należy dołączyć także inhibitor białka PCSK9 albo inhibitor jego syntezy - mówi prof. Piotr Jankowski

To kosztowne leki. Ich zastosowanie jest możliwe po włączeniu pacjenta do programu lekowego B.101 leczenia hipercholesterolemii.

Wciąż jednak nie wszyscy pacjenci, którzy spełniają kryteria są włączeni do tego programu

Można to zmienić wprowadzając program lekowego B.101 w ośrodkach, które jednocześnie realizują program leczenia pacjentów z zawałem serca KOS-Zawał - rozważa profesor

Hipercholesterolemia. Statyny, ezetymib i co dalej

Dostępność cenowa podstawowych grup leków - statyn czy inhibitora wchłaniania cholesterolu (z pokarmów) stosowanych u pacjentów z hipercholesyterolemią jest zadowalająca, są to leki refundowane dla dominującej grupy pacjentów z tym schorzeniem - przyznaje prof. Piotr Jankowski, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Gerontokardiologii w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.

Istnieje natomiast grupa pacjentów z ekstremalnym i bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym - na przykład z hipercholesterolemią rodzinną albo po zawale serca, z miażdżycą naczyń - którzy nie uzyskują wymaganego stężenia cholesterolu. Wytyczne wskazują, że u takiego pacjenta, gdy nie osiąga docelowego stężenia cholesterolu pomimo stosowania statyn i ezetymibu, należy dołączyć także inhibitor białka PCSK9 albo inhibitor jego syntezy.

- To drogie leki. Nie są dostępne na receptę w ramach refundacji. Możliwe jest natomiast ich zastosowanie po włączeniu pacjenta do programu lekowego B.101 leczenia hipercholesterolemii. Kryteria włączenia do tego programu uległy złagodzeniu i wielu pacjentom łatwiej teraz otrzymać takie leczenie - wskazuje prof. Piotr Jankowski.

Jak zwiększyć dostępność do leczenia hipercholesterolemii w ramach programu B.101

Jak zaznacza, wciąż jednak nie wszyscy pacjenci, którzy spełniają kryteria, mają wskazania kliniczne i uzyskaliby korzyści wynikające ze stosowania nowoczesnych leków obniżających poziom cholesterolu są włączeni do tego programu. Wynika to m.in. stąd, że program lekowy B.101 jest prowadzony w ograniczonej liczbie ośrodków.

Tu pewnym rozwiązaniem, pomysłem, by zwiększyć dostępność do nowoczesnego leczenia hipercholesterolemii jest propozycja równoczesnego prowadzenia programu lekowego B.101 w ośrodkach, które realizują program leczenia pacjentów z zawałem serca KOS-Zawał.

- Gdyby program lekowy leczenia hipercholesterolemii był realizowany we wszystkich ośrodkach prowadzących program KOS-Zawał, to łącznie miejsc, w których pacjenci z hipercholesterolemią mogliby być nowocześnie leczeni byłoby stokilkadziesiąt. Wtedy dostępność do takiego leczenia byłaby równomierna w całym kraju - ocenia prof. Piotr Jankowski.

Wypowiedź została zarejestrowana podczas VIII Kongresu Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress – HCC, Katowice, 9-10 marca 2023 r.).

