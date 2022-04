Od maja flozyny na niewydolność serca z refundacją. "Szansa na życie dłuższe o kilka lat"

Zgodnie z projektem nowego obwieszczenia Ministra Zdrowia inhibitory SGLT2 - flozyny, długo wyczekiwane przez chorych z niewydolnością serca, będą dostępne od początku maja br.

Jesteśmy wdzięczni za decyzję o refundacji - piszą pacjenci i lekarze

Wyniki badań klinicznych potwierdziły, że w przypadku flozyn bardzo dobre efekty leczenia, w tym poprawę stanu klinicznego i samopoczucia pacjenta, osiąga się w ciągu kilku dni, tygodni, a nie miesięcy - mówi dr Marta Kałużna-Oleksy

Dzięki flozynom można będzie uratować życie wielu chorym, wielu z nich będzie mogło także uniknąć hospitalizacji - dodaje

W porównaniu do terapii onkologicznych mamy zdecydowanie większe osiągnięcia dla wydłużenia życia w niewydolności serca - podkreśla prof. Małgorzata Lelonek

Jak podkreślają organizacje pacjentów i klinicyści, dla wielu chorych na niewydolność serca flozyny to realna szansa na życie lepszej jakości, dłuższe nawet o kilka lat i samodzielne. Oznacza to bezcenne korzyści zdrowotne, rzadko osiągalne w innych dziedzinach medycyny.

W Dzienniku Ustaw Ministerstwa Zdrowia opublikowano Obwieszczenie Ministra Zdrowia z 20 kwietnia 2022 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 maja 2022 r. Zgodnie z projektem obwieszczenia z początkiem nowego miesiąca pacjenci z niewydolnością serca uzyskają szerszy dostęp do dwóch terapii: dapagliflozyny i empagliflozyny, które dotychczas pozostawały dostępne na polskim rynku, jednak nie były refundowane.

Niewydolność serca. "Każda możliwość przedłużenia życia jest bezcenna"

- Niewydolność serca to schorzenie szczególne, w Polsce choruje nawet 1,2 mln osób, stale postępujące i, niestety, nieuleczalne. Dlatego każda możliwość przedłużenia życia pacjentom z niewydolnością serca i poprawy jakości ich codziennego funkcjonowania jest nie do przecenienia - mówi Agnieszka Wołczenko, prezes Stowarzyszenia EcoSerce, członkini Porozumienia Organizacji Kardiologicznych.

- Do tej pory różne możliwości terapii były jednak mocno ograniczone. Kiedy na przestrzeni ostatnich lat dowiadywaliśmy się o kolejnych obiecujących wynikach badań klinicznych z zastosowania terapii flozynami, mieliśmy nadzieję, że będą one dostępne także w Polsce. Dzisiaj to już fakt - podkreśla.

"W niewydolności serca liczy się czas. To słowo klucz"

Środowisko klinicystów i organizacje działające na rzecz pacjentów na przestrzeni ostatnich kilku lat prowadziły liczne działania edukacyjne, w których przekonywały, że w przypadku niewydolności serca liczy się czas.

- Pierwszym krokiem do skutecznej walki z niewydolnością serca i możliwie najbardziej efektywnej pomocy pacjentom jest świadomość niewydolności serca. Lekarze i pacjenci łączyli siły we wspólnych kampaniach edukacyjnych nakierowanych na: profilaktykę, wczesną diagnostykę i optymalną terapię niewydolności serca - wyjaśnia dr Marta Kałużna-Oleksy, specjalista kardiolog z I Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, prezes Polskiego Stowarzyszenia Osób z Niewydolnością Serca.

- Słowem kluczem był czas, ponieważ rokowania w niewydolności serca są tym lepsze, im wcześniej rozpoznane jest schorzenie i im wcześniej włączy się skuteczną terapię - dodaje.

"Dzięki flozynom wielu chorych uniknie hospitalizacji. To także korzyść dla systemu"

- Wyniki badań klinicznych potwierdziły, że w przypadku flozyn bardzo dobre efekty leczenia, w tym poprawę stanu klinicznego i samopoczucia pacjenta, osiąga się w ciągu kilku dni, tygodni, a nie miesięcy, jak w przypadku terapii starszych generacji. To oznacza, że teraz, kiedy inhibitory SGLT2 będą refundowane, w wielu przypadkach będziemy w stanie ocalić pacjentom życie - zwiększa się nasza szansa na to, że pacjent będzie mógł skorzystać ze skutecznej, innowacyjnej terapii, która szybko mu pomoże - zaznacza specjalistka.

- Istotne, że dzięki działaniu flozyn wielu chorych będzie mogło także uniknąć hospitalizacji z powodu zaostrzenia niewydolności serca, które pogarszają rokowanie, ale są także bardzo kosztowne z punktu widzenia budżetu opieki zdrowotnej. Jesteśmy przekonani, że refundacja inhibitorów SGLT2 to nie tylko wymierna korzyść dla pacjentów, ale także ważna inwestycja o wymiarze społecznym - ocenia dr Marta Kałużna-Oleksy.

"Ostatnie lata to urodzaj nowych leków"

Na kliniczno-społeczny aspekt niewydolności serca zwraca uwagę także prof. Małgorzata Lelonek, FESC, FHFA, kierownik Zakładu Kardiologii Nieinwazyjnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, przewodnicząca Asocjacji Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

- Niewydolność serca prowadzi do wielu ograniczeń w życiu pacjenta. Wyłącza chorego z dotychczasowego funkcjonowania rodzinnego i społecznego. Co więcej, często pacjenci z niewydolnością serca z powodu swojej choroby zapadają na depresję - przypomina ekspertka.

- Terapie, jakie mamy do dyspozycji w niewydolności serca, mają za zadanie osiągać cele terapeutyczne, do których należy między innymi przedłużenie życia oraz poprawa jego jakości. Ostatnie lata w niewydolności serca to urodzaj nowych leków, takich jak ARNI i inhibitory SGLT2, które charakteryzują się wysoką efektywnością kliniczną, w tym udokumentowaną poprawą jakości życia oraz zmniejszeniem ryzyka wystąpienia zdarzeń w niewydolności serca, co powoduje, że przebieg choroby jest dla pacjenta łagodniejszy - mówi prof. Lelonek.

"Pacjenci kardiologiczni będą mogli korzystać ze skutecznego leczenia"

- Dla leków tych mamy badania, w których takie działanie zostało udokumentowane Przykładowo, w niewydolności serca ze zmniejszoną frakcją wyrzutową (HFrEF) wyliczono dla najbardziej efektywnej terapii, to jest schematu: ARNI+LBA+MRA+flozyna, w porównaniu do konwencjonalnej opartej o ACEi lub ARB+LBA, że u pacjenta w wieku 55 lat wydłuża się życie o 6,3 lat i będzie ono bez zdarzeń w niewydolności serca o 8,3 lata a dla pacjenta w wieku 65 lat wydłuża się życie o 4,4 lata i będzie ono bez zdarzeń o 6,3 lat - wymienia.

- W porównaniu do terapii onkologicznych mamy zdecydowanie większe osiągnięcia dla wydłużenia życia w niewydolności serca. Cieszy nas, że pacjenci kardiologiczni będą mogli korzystać z tak skutecznego leczenia - podkreśla prof. Lelonek.









Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.