Nowy lek wesprze działanie statyn. Prof. Banach o ustaleniach z najważniejszego spotkania kardiologów

Kongres Amerykańskiego Kolegium Kardiologii (ACC, American College of Cardiology) to jedno z najważniejszych na świecie corocznych spotkań kardiologów, podczas którego prezentowane są najnowsze wyniki badań naukowych.

Wśród najbardziej oczekiwanych wiadomości z tegorocznego 72. kongresu ACC były kluczowe wyniki wieloośrodkowego badania klinicznego CLEAR-OUTCOMES, które dotyczy cząsteczki do stosowania u chorych z zaburzeniami lipidowymi i hipercholesterolemią - kwasu bempediowego.

Badanie, już od pierwszej fazy, ma polski akcent. Uczestniczy w nim - jako członek komitetu sterującego i również jako główny badacz na Polskę - prof. Maciej Banach, sekretarz generalny Europejskiego Towarzystwa Miażdżycowego, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego, prezes Think-Tanku „Innowacje dla Zdrowia”.

- Zaprezentowane wyniki pozytywnie zaskoczyły - mówi profesor. Można oczekiwać, że wkrótce pojawi się nowy lek, który wesprze działanie statyn. Działa w oparciu o ten sam szlak metaboliczny jak statyny. - W związku z tym cząsteczki obu leków uzupełniają się, działają synergistycznie - wyjaśnia.

Jak tłumaczy, z badań wynikało, że kwas bempediowy nie zwiększa ryzyka działań niepożądanych, jakim są - choć obserwowane u nieznacznego odsetka chorych - bóle mięśniowe po przyjęciu statyn.

- Badanie CLEAR-OUTCOMES potwierdziło, że stosowanie kwasu bempediowego istotnie obniżało stężenie cholesterolu LDL u pacjentów - o 21.1 proc. To główny mechanizm działania leku. Badanie było pierwszym w historii, obejmującym pacjentów z nietolerancją statyn, u których oceniano wpływ kwasu bempediowego na redukcję incydentów sercowo-naczyniowych. Obserwację pacjentów prowadzono prawie 41 miesięcy - tłumaczy prof. Maciej Banach.

- Okazało się, że kwas bempediowy zmniejsza ryzyko głównego punktu końcowego o 13 proc. I to właśnie ten wynik był dla nas tym bardzo dużym, pozytywnym zaskoczeniem - zaznacza profesor.

Badacze mówiąc, o tym wyniku mają bowiem na uwadze, że najnowsze leki innowacyjne stosowane u pacjentów z hipercholesterolemią - inhibitory białka PCSK9, zmniejszają ryzyko zgonu u pacjentów po zawale o 15 proc., choć są lekami bardziej „mocnymi” w zakresie obniżania samego poziomu cholesterolu LDL.

Na wspomniane 13 proc. redukcji ryzyka u pacjenta leczonego kwasem bempediowym składa się przede wszystkim zmniejszenie ryzyka zawału mięśnia sercowego zakończonego zgonem lub nie (o 23 proc.), jak i konieczności zastosowania rewaskularyzacji wieńcowej (o 19 proc.). Bardzo istotna jest informacja, że takie zmniejszenie ryzyka dotyczyło pacjentów, którzy w większości nie uzyskiwali założonego celu terapeutycznego dla LDL. Uśredniając, wyjściowy poziom cholesterolu LDL wynosił u nich bowiem 139 mg/dl, a osiągane obniżenie jego poziomu 29,2 mg/dl.

- Zatem główna wiadomość we wnioskach z tego badania przekazana podczas Kongresu była taka, że u pacjentów z nietolerancją statyn wysokiego i bardzo wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego podanie kwasu bempediowego, choć nie doprowadziło do uzyskania celu terapeutycznego (określanego poziomem cholesterolu), już okazało się wystarczającą interwencją, by istotnie zmniejszyć ryzyko sercowo-naczyniowe - mówi profesor.