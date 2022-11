Lek na nadciśnienie coraz trudniej dostępny. Nie wiadomo, kiedy produkcja zostanie wznowiona

Lek na nadciśnienie coraz trudniej dostępny

Maleje dostępność leku Lokren w aptekach. Jak informuje portal Gdziepolek.pl preparat jest niedostępny u producenta.

- Lek jest aktualnie niedostępny u producenta. Na ten moment nie ma informacji, kiedy produkcja leku zostanie wznowiona - informuje gdziepolek.pl.

Ze statystyk opublikowanych przez portal wynika, że w niektórych aptekach jest jeszcze po kilka sztuk preparatu, w innych zostały ostatnie opakowania.

Dodajmy, że Lokren to lek stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego i choroby niedokrwiennej serca, zawierający betaksolol - substancję zaliczaną do grupy tzw. beta-blokerów. Lek ten prowadzi do zmniejszenia częstotliwości i siły skurczów mięśnia sercowego.







