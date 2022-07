Lek na arytmię wraca do aptek. Jest też ważnym zamiennikiem

25 lipca 2022

Dobra wiadomość dla pacjentów. Lek przeznaczony do stosowania w terapii zaburzeń rytmu serca wrócił do hurtowni, a niebawem wróci do aptek. Chodzi o Polfenon, który może być również zamiennikiem leku Tonicard