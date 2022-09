Kardioonkologia. Pierwsze wytyczne w historii. Jak wdrożyć je do szpitalnej praktyki?

Przypomnijmy: kardioonkologii poświęcona zostanie wspólna sesja Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Onkologicznego pt. "Skoordynowana opieka kardio-onkologiczna", która odbędzie się w piątek (23 września) w Katowicach w ramach XXVI Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Podczas sesji poruszone zostaną następujące zagadnienia:

- O kardioonkologii jako pierwsi zaczęli mówić pediatrzy z USA, którzy zauważyli, że osoby uratowane w wieku dziecięcym z choroby nowotworowej jako młodzi dorośli zaczęły chorować na problemy sercowo-naczyniowe - mówi prof. Sebastian Szmit, nauczyciel akademicki z Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, kardiolog pracujący w Europejskim Centrum Zdrowia Otwock oraz Instytucie Hematologii i Transfuzjologii, jeden z autorów wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczących kardioonkologii.



Jak wyjaśnia ekspert, w obszarze kardioonkologii mamy dwa główne problemy: współchorobowość oraz leki przeciwnowotworowe powodujące powikłania sercowo-naczyniowe.

- W ostatnich latach obserwujemy rosnącą dynamicznie zachorowalność na nowotwory, przy czym statystycznie co trzeci pacjent onkologiczny ma chorobę sercowo-naczyniową, zmaga się zatem z dwoma schorzeniami, które mają bezpośredni wpływ na jego rokowanie. Do niedawna do badań klinicznych w onkologii nie włączano pacjentów z towarzyszącą chorobą sercowo-naczyniową, więc często nie byli oni kwalifikowani - ze względu na brak danych - do określonych typów leczenia przeciwnowotworowego - przypomina prof. Szmit.