Ile wynosi prawidłowe ciśnienie krwi? Normy i optymalny wynik różnią się. Kardiolog wyjaśnia

Ile wynosi prawidłowe ciśnienie tętnicze? Obowiązujące normy wcale nie są tak restrykcyjne, jak mogłoby się to wydawać

W USA przy ciśnieniu powyżej 130/80 rozpoznaje się już nadciśnienie, podczas gdy w Europie dopiero od 140/90 mmHg

- Nie dlatego, iż Europejczycy nie wierzą w dowody pochodzące z badań naukowych, ale dlatego, że wartość 140/90 jest na tyle znana, iż jej zmiana mogłaby spowodować niepotrzebne zamieszanie - tłumaczy prof. Piotr Jankowski

Jak podkreśla należy rozróżnić normy ciśnienia krwi uznawane za prawidłowe od docelowego ciśnienia tętniczego u pacjenta z nadciśnieniem tętniczym

- U pacjentów z nadciśnieniem tętniczym w wieku do 69 lat dążymy do osiągnięcia ciśnienia skurczowego między 120 a 129 mmHg, a nadciśnienia rozkurczowego poniżej 80 mmHg - zaznacza kardiolog

Normy ciśnienia krwi a nadciśnienie. Kiedy zgłosić się do lekarza?

Z danych Narodowego Funduszu Zdrowia wynika, że u co najmniej 10 mln dorosłych Polaków zdiagnozowano nadciśnienie tętnicze. Nieleczone zwiększa ryzyko wystąpienia udarów, choroby niedokrwiennej serca, niewydolności serca. Dlatego parametry prawidłowego ciśnienia tętniczego są coraz bardziej restrykcyjne.

- W USA przy ciśnieniu powyżej 130/80 rozpoznaje się już nadciśnienie. W Europie nie obniżono jednak norm granicy rozpoznawania nadciśnienie tętniczego - mówi prof. Piotr Jankowski, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Gerontokardiologii w Szpitalu Klinicznym im. prof. Witolda Orłowskiego w Warszawie.

To niezwykle ważna informacja w kontekście gorącej dyskusji o normach ciśnienia tętniczego, o których była mowa przy okazji inauguracji XIX ogólnopolskiej kampanii profilaktyczno-edukacyjnej "Servier dla serca".

Obowiązujące wartości docelowe ciśnienia tętniczego u osób z nadciśnieniem tętniczym:

U osób do 65. roku życia ciśnienie tętnicze należy obniżać do wartości 120-129/70-79 mmHg.

W przypadku osób powyżej 65 lat w trakcie leczenia nadciśnienia tętniczego należy ciśnienie tętnicze utrzymywać w zakresie 130-139/70-79 mmHg.

U osób starszych w wieku co najmniej 80 lat wytyczne polskie dopuszczają w trakcie leczenia ciśnienie 130-149/70-79 mmHg.

Temat wywołał ogromne zainteresowanie naszych Czytelników, ale i pytania, czy normy dotyczą wszystkich, czy wyłącznie osób z nadciśnieniem. O wyjaśnienie poprosiliśmy prof. Jankowskiego.

Jakie jest prawidłowe ciśnienie krwi i kiedy trzeba sięgać po leki?

Prof. Jankowski zwraca uwagę, iż nie oznacza to, że przy ciśnieniu 130/80 mmHg rozpoznaje się już nadciśnienie i włącza farmakoterapię. Europejskie wytyczne nadal wskazują 140/90 mmHg jako wartość graniczną. Optymalne ciśnienie tętnicze wynosi poniżej 120/80 mmHg. Gdy ciśnienie skurczowe rośnie i zaczyna przekraczać 130 mmHg, bądź rozkurczowe przewyższa 85 mmHg warto skonsultować się z lekarzem.

- Istnieją dowody wskazujące na korzyści z obniżania ciśnienia tętniczego do niższych wartości. W Europie nie zdecydowano się na zmianę norm granicy rozpoznawania nadciśnienia tętniczego. Nie dlatego, iż Europejczycy nie wierzą w dowody pochodzące z badań naukowych, ale dlatego, że wartość 140/90 jest na tyle znana - nie tylko przez lekarzy, ale także pielęgniarki, fizjoterapeutów, pacjentów, iż jej zmiana mogłaby spowodować niepotrzebne zamieszanie i przynieść więcej szkód niż zysków - tłumaczy prof. Jankowski.

Czym innym jest natomiast docelowe ciśnienie tętnicze u pacjenta z nadciśnieniem tętniczym. Za optymalne uznaje się:

120-129/<80 mmHg u osób w wieku do 70. roku życia;

u osób w wieku do 70. roku życia; 130-139/<80 mmHg w przypadku osób powyżej 70 lat.

- U pacjentów z nadciśnieniem tętniczym w wieku do 69 lat dążymy do osiągnięcia ciśnienia skurczowego między 120 a 129 mmHg, a nadciśnienia rozkurczowego poniżej 80 mmHg. U pacjentów starszych, czyli od 70. roku życia dążymy do ciśnienia skurczowego 130-139 mmHg, a rozkurczowego poniżej 80 mmHg. Warto pamiętać, że ciśnienie rozkurczowe obniżamy nie do wartości 90 mmHg, a poniżej 80 mmHg, co wynika z publikacji i nowych dowodów na to, że obniżenie ciśnienia do tego poziomu przynosi korzyści mierzone zmniejszeniem ryzyka występowania zawału serca, udaru mózgu, niewydolności serca, a także zwiększeniem długości życia - zwraca uwagę prof. Jankowski.

Pacjent, u którego regularnie mierzone ciśnienie tętnicze przekracza 130/80 mmHg, niekoniecznie musi też wymagać od razu włączenia leków obniżających ciśnienie.

- Jeśli mamy do czynienia z osobą młodą, bez czynników ryzyka, chorób towarzyszących, to często najpierw staramy się wyedukować ją, zachęcić do zmiany stylu życia. Staramy się przekonać do tego, żeby ograniczyła spożycie soli kuchennej, zdrowo się odżywiała, zwiększyła aktywność fizyczną, zaprzestała palenia tytoniu, zaprzestała spożywania alkoholu. W takich przypadkach skłaniam się najpierw do leczenia niefarmakologicznego, czyli do modyfikacji stylu życia - opowiada kardiolog.

Jak jednak zaznacza, do każdego pacjenta należy podejść indywidualnie. W wielu przypadkach okazuje się bowiem, że należy jednak zastosować leki.

- Sytuacja zmienia się zwłaszcza, jeśli pacjent miał w przeszłości zawał, choruje na niewydolność serca, cukrzycę czy przebył udar mózgu. Wtedy zazwyczaj od razu trzeba rozpocząć farmakoterapię - podkreśla.

