Chcą darmowych flozyn dla starszych pacjentów. Leczą cukrzycę, niewydolność serca i nerki

Flozyny, nazywane też inhibitorami SGLT2, są grupą leków, które w minionej dekadzie zostały wprowadzone do stosowania w leczeniu cukrzycy. Szybko jednak okazało się, że są także skuteczne u pacjentów z niewydolnością serca i chorobami nerek

Choć są obecnie refundowane dla trzech grup chorych, organizacje pacjenckie przygotowują wspólny apel do resortu zdrowia w sprawie umieszczenia ich także w wykazie darmowych leków dla seniorów

- Zostanie złożony lada dzień. Mamy nadzieję, że ministerstwo przychyli się do niego - mówiła na posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Cukrzycy Anna Śliwińska, prezes PSD

Apel do MZ o darmowe flozyny dla seniorów. "Uzyskał poparcie środowisk medycznych"

Możliwości terapii flozynami jeszcze do niedawna były w Polsce mocno ograniczone. Inhibitory SGLT2 refundowane były tylko w terapii wąskiej grupy chorych na cukrzycę typu 2. Od maja minionego roku dostęp do terapii zyskali także pacjenci z niewydolnością serca (NS), a od lipca - pacjenci z przewlekłą chorobą nerek, jednych z najczęstszych powikłań cukrzycy typu 2. We wrześniu z kolei rozszerzony został także dostęp do leków dla pacjentów diabetologicznych.

Ministerstwo Zdrowia zmieniło kryterium poziomu hemoglobiny glikowanej z 8 proc. do 7,5 proc. i obniżyło kryterium wskaźnika BMI z 35 do 30. Ponadto refundacją objęto również pacjentów, którzy już korzystają z dwóch leków, w tym z insuliny, której stosowanie wcześniej wykluczało pacjenta z dostępu do flozyn na NFZ. Teraz organizacje pacjenckie chciałyby, aby najstarsi chorzy nie musieli płacić za leki w ogóle.

- Jako środowisko pacjentów od wielu lat zabiegaliśmy o szeroki dostęp do tego leczenia. Bardzo cieszy nas, że obecnie Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia darzą cukrzycę o wiele większym zainteresowaniem niż to było kiedyś. Nie chcielibyśmy w jakikolwiek sposób spocząć na laurach. Dlatego aktualnie jesteśmy w trakcie pisania specjalnego apelu do Ministerstwa Zdrowia o umieszczenie flozyn w wykazie Leków 75+ - poinformowała na posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Cukrzycy Anna Śliwińska, prezes PSD.

Jak od razu dodała, jest to wspólny apel trzech środowisk pacjentów - diabetologicznych, kardiologicznych i nefrologicznych. - Uzyskał też poparcie środowisk medycznych, czyli towarzystw lekarskich - zaznaczyła.

- Chcielibyśmy, aby flozyny znalazły się w wykazie leków dla seniorów, ponieważ uważamy, że brakuje ich tam. Są lekami, które bardzo dobrze sprawdzają się w leczeniu wspomnianych trzech grup pacjentów i bardzo dobrze byłoby, gdyby były darmowe dla osób powyżej 75. roku życia - przekonywała szefowa Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.

Zapowiedziała, że zostanie złożony lada dzień, a pacjenci mają nadzieję, że ministerstwo przychyli się do wysuniętej propozycji.

Leczą cukrzycę, niewydolność serca i nerki. Kolejne badania potwierdzają skuteczność

Flozyny, przypomnijmy, blokują w kanalikach nerkowych białko, które jest odpowiedzialne za wchłanianie zwrotne glukozy i sodu przez nerki. Powoduje to zwiększenie wydalenia ich z organizmu wraz z moczem (tzw. cukromocz). Działają niezależnie od tego czy trzustka wytwarza insulinę, czy też nie, co oznacza, że mogą zostać włączone do leczenia na każdym etapie choroby.

Flozyny można także stosować równocześnie z insuliną i innymi lekami przeciwcukrzycowymi. Są rekomendowane przede wszystkim pacjentom z niedostatecznie wyrównaną cukrzycą i nadmierną masą ciała. Nazywane są przez ekspertów lekami inteligentnymi, bo działają wtedy, kiedy poziom cukru we krwi rzeczywiście wzrasta.

Ponadto mogą zapobiegać rozwojowi niewydolności serca u pacjentów z cukrzycą i wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym. Przy ich zastosowaniu w tej grupie pacjentów niewydolność serca może rozwinąć się później lub w ogóle nie wystąpić.

Są rekomendowane również do stosowania w leczeniu niewydolności serca z obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory, ale ostatnie badania wykazały, że korzyści z ich stosowania odnoszą także pacjenci z łagodnie obniżoną i zachowaną frakcją wyrzutową. Korzystnie wpływają też na funkcję nerek spowalniając progresję ich niewydolności.

Co istotne, mają niewiele działań ubocznych i mogą być stosowane także u populacji pacjentów z niskim ciśnieniem tętniczym, u których trudno było wdrożyć leczenie, jeśli niewydolność serca została późno rozpoznana.

