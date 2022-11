Wstrzymano dostawy leków przeciwbólowych. Powodem jest m.in. Brexit

Wiceminister zdrowia Maciej Milkowski odpowiedział na interpelację poselską Janusza Korwina-Mikkego w sprawie problemów z dostępnością leków przeciwbólowych, w tym leków zawierających morfinę.

Wskazał, że "sytuacja dostępności leków jest na bieżąco monitorowana przez ministra zdrowia oraz jednostki mu podległe i nie istnieje ryzyko systemowego braku leków w Polsce".

Zaznaczył, że problemy dotyczą wyłącznie jednostkowych leków określonych firm farmaceutycznych.

Wyjaśnił także, że zgodnie z danymi pozyskanymi przez Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi, na rynku wciąż są dostępne leki zawierające substancje czynne takie jak Morphini hydrochloridum, Morphini sulfas w różnych dawkach i postaciach:

Dodał, że system gromadzi dane o stanach magazynowych na podstawie codziennych raportów składanych m.in. przez hurtownie farmaceutyczne i apteki.

Jednocześnie Miłkowski przyznał, że jeden z producentów poinformował prezesa URPL o czasowym wstrzymaniu dostaw dwóch produktów leczniczych, zawierających morfinę.

- Podmiot odpowiedzialny Mundipharma A/S poinformował Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o czasowym wstrzymaniu dostaw produktów leczniczych MST Continus, Morphini sulfas, tabletki powlekane o zmodyfikowanym uwalnianiu, 10 mg, 30 mg, 60 mg, 100 mg, 200 mg oraz Sevredol, Morphini sulfas, tabletki powlekane, 20 mg, co niewątpliwie może mieć wpływ na utrudnienia w dostępności. Należy zaznaczyć, że jest to decyzja podmiotu odpowiedzialnego, niezależna od Ministra Zdrowia – podał wiceszef MZ.