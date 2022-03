W polskiej hematoonkologii nie brakuje "białych plam". Chorzy czekają na dostęp do terapii CAR-T

Jak mówiła prof. Ewa Lech-Marańda, dyrektor Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, konsultant krajowa w dziedzinie hematologii, postęp w hematoonkologii jest w ostatnich latach ogromny. Europejska Agencja Leków (EMA) rejestruje w skali roku kilka, a nawet kilkanaście nowych cząsteczek w różnych wskazaniach.

- Widzimy także zmiany w dostępie do nowoczesnych leków dla polskich pacjentów hematologicznych. W ciągu ostatnich trzech lat bardzo się on poprawił. Mamy w tym czasie 25 wskazań dla nowych leków, choć terapie te nie są już takie nowe, bo zostały zarejestrowane w Europie kilka lat temu. Niemniej bez wątpienia to spory postęp i możemy leczyć bliżej obowiązujących standardów - wskazywała konsultant.