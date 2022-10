Szpital ma zgodę na leczenie terapią CAR-T. Pierwsza pacjentka otrzyma lek w październiku

Od września tego roku akredytacje na stosowanie terapii CAR-T posiada oddział hematologii i transplantacji szpiku Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. A. Mielęckiego w Katowicach.

Jest to rewolucyjna terapia leczenia nowotworów hematologicznych i niniejsza metoda znajduje obecnie zastosowanie przede wszystkim w tym aspekcie. Jednak badania kliniczne dotyczą różnych dziedzin medycyny.

Produkcja leku składa się z wielu etapów i jest dość kosztowna. — Jego zastosowanie w praktyce wymaga współdziałania lekarzy hematologów, neurologów, anestezjologów, pracowników banku tkanek i komórek oraz farmaceutów — podkreślają przedstawiciele Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. A. Mielęckiego w Katowicach.

Skomplikowanym zadaniem jest także uzyskanie przez placówkę akredytacji firmy, która odpowiada za produkcję leku.

W naszym kraju obecnie refundowane są dwa leki, które wykorzystują zmodyfikowane genetycznie limfocyty:

Katowicki szpital, po wielomiesięcznych staraniach, uzyskał zgodę na leczenie pierwszym z wymienionych.

Przypomnijmy, że kwalifikacja do leczenia odbywa się wstępnie w ośrodku leczącym chorego, a ostateczną decyzję podejmuje centralny zespół do spraw CAR-T, który został powołany przez ministra zdrowia.

Oprócz katowickiego szpitala, możliwość taką posiada sześć ośrodków w Polsce.

— Do leczenia kwalifikuje się chorych, u których konwencjonalne metody terapii nie przyniosły spodziewanego efektu, ich choroba ma oporny charakter i w zasadzie wyczerpano u nich opcje terapeutyczne — dodaje prof. Helbig.

Pierwszą pacjentką, która w katowickiej placówce skorzysta z terapii CAR-T, jest pani Paulina. U 36-letniej mieszkanki Częstochowy zdiagnozowano chłoniaka rozlanego z dużych komórek B.

— Chorobę wykryto u mnie rok temu. Po pierwszej chemii nowotwór powrócił, jest odporny na leczenie. Nowa terapia jest dla mnie szansą na uratowanie życie — przyznaje. Kobieta terapię CAR-T rozpocznie już za kilka tygodni.

Skuteczność metody CAR-T w zależności od jednostki chorobowej waha się od ok. 80 proc. (w przypadku białaczki) do ok. 50 proc. (w

przypadku chłoniaków).