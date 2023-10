PBL. „Czekamy na refundację nowego leku. To może być najchętniej wybierana terapia”

Inhibitory kinazy Brutona to leki przełomowe w leczeniu przewlekłej białaczki limfocytowej (PBL), ale mają też rejestrację w terapii chłoniaków

Pacjenci z przewlekłą białaczką limfocytową potrzebują możliwości leczenia kolejnym inhibitorem kinazy

W badaniu porównującym dwa nowoczesne leki zanubrutynib był porównywany z ibrutynibem

- Należy podkreślić, że jest to pierwsze badanie, które dowiodło, że zanubrutynib jest lepiej tolerowany przez chorych niż ibrutynib - mówi - prof. Krzysztof Giannopoulos, kierownik Zakładu Hematoonkologii Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

„Pacjenci potrzebują nowych możliwości leczenia”

- Z grupą leków, jaką są inhibitory kinazy Brutona, mamy bardzo dobre doświadczenia. Są to leki przełomowe w leczeniu przewlekłej białaczki limfocytowej (PBL), ale mają też rejestrację w terapii chłoniaków. Jeśli chodzi o dostępność tych preparatów w Polsce, jest ona obecnie szersza w przypadku ibrutynibu, czy akalabrutynibu - mówi prof. Krzysztof Giannopoulos, kierownik Zakładu Hematoonkologii Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Dodaje, że z kolei następny lek z tej grupy, zanubrutynib, inhibitor kinazy Brutona drugiej generacji, jest dostępny tylko w leczeniu chorych z makroglobulinemią Waldenströma, natomiast jeśli chodzi o PBL, znajduje się w trakcie procesu refundacyjnego.

- Czy pacjenci z przewlekłą białaczką limfocytową potrzebują możliwości leczenia kolejnym inhibitorem kinazy Brutona? Zdecydowanie tak – ocenia ekspert.

„Lek jest bezpieczny i skuteczny”

Jak wskazuje prof. Giannopoulos, zanubrutynib był badany w PBL w dwóch populacjach, taka też jest jego rejestracja.

- Pierwsza populacja to pacjenci z chorobą nawrotową. W badaniu, bardzo odważnym, porównującym dwa nowoczesne leki, zanubrutynib był porównywany z ibrutynibem. Punktem pierwszorzędowym była ocena bezpieczeństwa, tolerancji terapii w porównaniu z ibrutynibem oraz jej skuteczność. Należy podkreślić, że jest to pierwsze badanie, które dowiodło, że zanubrutynib jest lepiej tolerowany przez chorych niż ibrutynib. Ten aspekt jest kluczowy w populacji pacjentów z PBL, gdzie zdecydowana większość to osoby po 65. roku życia, co oznacza, że wiele z nich obciążają dodatkowo choroby współistniejące – wyjaśnia ekspert.

Jak mówi, unikalne dla tego leku jest to, że wykazał on także większą skuteczność - wyniki badania pokazują, że czas wolny od progresji jest dłuższy o kilkanaście procent po zanubrutynibie, niż po ibrutynibie. Można zatem powiedzieć, że dwa najważniejsze elementy, tj. bezpieczeństwo i skuteczność, zostały tu spełnione.

„Potrzebna alternatywa dla immunochemioterapii”

- Druga populacja, w której badany był zanubrutynib, to pacjenci leczeni w pierwszej linii. Badanie pokazało większą skuteczność tego leku zarówno w grupie chorych rokujących negatywnie, tj. z delecją 17p, mutacją TP53, jak i w grupie pacjentów o korzystnym profilu – zauważa prof. Giannopoulos.

- To bardzo ważna informacja jeśli chodzi o bezpieczeństwo leczenia w pierwszej linii. Stosowana w niej chemioterapia, nawet połączona z czynnikiem immunologicznym, daje częstsze występowanie bardzo niepokojących powikłań, tj. drugich pierwotnych nowotworów. Bardzo się tego obawiamy, dlatego odchodzenie od immunochemioterapii już na samym początku terapii jest obecnie w zasadzie standardem międzynarodowym. Także w Polsce chcielibyśmy mieć taką możliwość, co oznacza potrzebę dostępności do leków takich jak zanubrutynib, które stanowiłyby alternatywę dla immunochemioterapii – podkreśla.

„Formuła doustna jest dużym plusem”

Ekspert przypomina, że zanubrutynib jest stosowany w monoterapii, doustnie, co także jest dużym plusem. Formuła ta zabezpiecza pacjentów aktywnych rodzinnie i zawodowo pod kątem oszczędności czasu i daje im znacznie większe możliwości organizacyjne.

- Czy zanubrutynib wpisuje się w trend indywidualizacji postępowania z pacjentem chorym na PBL? Lek jest skuteczny w każdej grupie, można tu zatem mówić raczej o jego uniwersalności w odniesieniu do terapii pierwszej linii, jak i nawrotowych – ocenia prof. Giannopoulos.

Dodaje, że terapia ta była również ważnym wątkiem dyskusji podczas wrześniowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów w Katowicach.

- Omawialiśmy m.in. różnice pomiędzy ibrutynibem i akalabrutynibem, a zanubrutynibem. Tematem była również dostępność inhibitorów kinazy Brutona w makroglobulinemii Waldenströma, gdzie mamy dostęp do zanubrutynibu, nie ma jej natomiast w przypadku ibrutynibu. Wydaje się, że nie jest to zła sytuacja, ponieważ przeskoczyliśmy w ten sposób ograniczenia ibrutynibu, który u pacjentów bez mutacji MYD88 ma w tej chorobie ograniczoną skuteczność. Z kolei, podobnie jak w PBL, zanubrutynib jest skuteczny w całej grupie chorych z makroglobulinemią Waldenströma i jest to unikalna cecha tego inhibitora drugiej generacji – podkreśla ekspert.

„Ważny temat na Kongresie PTHiT”

Do wrześniowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów w Katowicach, podczas którego eksperci rozmawiali także na temat zanubrutynibu, odnosi się również prof. Krzysztof Jamroziak z Katedry i Kliniki Hematologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych WUM.

- Dyskusja toczyła się w aspekcie przewlekłej białaczki limfocytowej, ale też w szerszym kontekście, ponieważ lek wcześniej został zarejestrowany w makroglobulinemii Waldenströma oraz w grupie chłoniaków strefy brzeżnej – mówi prof. Jamroziak.

- Omówione zostały główne badania kliniczne zanubrutynibu w każdej z chorób, przy czym szczególnie interesujące dla klinicystów są wyniki bezpośrednich porównań z ibrutynibem dostępne dla przewlekłej białaczki limfocytowej i makroglobulinemii Waldenstroema. W obu nowotworach profil toksyczności zanubrutynibu jest korzystniejszy, szczególnie pod kątem groźnych powikłań sercowo-naczyniowych – wyjaśnia ekspert.

- Dodatkowo w przewlekłej białaczce limfocytowej lek okazał się również bardziej skuteczny. U chorych na chłoniaki strefy brzeżnej nie mamy tak precyzyjnych danych, ponieważ w tym wskazaniu lek został zarejestrowany na podstawie jednoramiennego badania 2 fazy, którego wyniki są jednak również bardzo dobre – wskazuje.

- Po prezentacji tych badań mieliśmy także dyskusję na temat obecnego miejsca zanubrutynibu w terapii. Wszyscy zgadzamy się co do kwestii, że jest to lek bardzo obiecujący - jedyny w tej chwili inhibitor kinazy Brutona, który w bezpośrednim badaniu trzeciej fazy wykazał wyższość nad innym inhibitorem wcześniejszej generacji, ibrutynibem. Chodzi o istotne wydłużenie czasu do progresji lub zgonu, przy czym efekt ten był największy w stanowiącej największe wyzwanie w terapii grupie chorych z najgorszymi czynnikami ryzyka – delecją 17p i mutacjami genu TP53 – mówi prof. Jamroziak.

„Ten lek może być najchętniej wybierany do terapii”

Profesor wskazuje, że drugą kwestią, na którą wszyscy zwrócili uwagę, jest bardzo interesujący profil tolerancji.

-- Wydaje się, że na tle innych inhibitorów kinazy Brutona, szczególnie ibrutynibu, zanubrutynib jest zoptymalizowany pod kątem stosunku skuteczności do toksyczności, co wynika z jego właściwości farmakodynamicznych i wysokiej selektywności. Przede wszystkim udało się zmniejszyć ryzyko groźnych powikłań sercowo-naczyniowych, takich jak np. migotanie przedsionków, nadciśnienie tętnicze, czy rzadziej występująca niewydolność serca – zaznacza prof. Jamroziak.

- Mamy nadzieję, że ten lek dołączy w niedługim czasie do już refundowanych w programie lekowym dla przewlekłej białaczki limfocytowej inhibitorów kinazy Brutona, ibrutynibu i akalabrutynibu. Sądzę, że istnieje sporo argumentów powodujących, że może być lekiem najchętniej wybieranym do terapii. Należy jednak podkreślić, że dostęp do kilku odmiennych leków z klasy inhibitorów kinazy Brutona umożliwi nam również bardziej indywidualne podejście do leczenia każdego pacjenta – ocenia ekspert.

Jak mówi, w trakcie wielu dyskusji pojawia się obecnie pytanie o potencjalne różnice aktywności i powikłań pomiędzy zanubrutynibem i akalabrutynibem.

- Tutaj nie dysponujemy niestety wynikami randomizowanego badania klinicznego, które jako jedyne mogłoby dać w pełni wiarygodną odpowiedź i o ile wiem takie badanie nie jest planowane. Publikowane są i będą kolejne wyniki porównań pośrednich, które zawsze jednak budzą wątpliwości np. ze względu na kryteria doboru pacjentów lub metody statystyczne. W mojej opinii te różnice są zapewne niewielkie, tym niemniej leki się z pewnością różnią, chociażby selektywnością, więc warto śledzić wyniki odległe badań i dalsze publikacje na ten temat – wskazuje prof. Jamroziak.

