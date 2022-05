Ostra białaczka szpikowa. MZ: pięć nowych leków na ostatnich etapach procesu refundacyjnego

- Zapadalność na ostrą białaczkę szpikową rośnie znacząco z wiekiem, zwłaszcza po przekroczeniu 60. roku życia, jest to zatem choroba osób dorosłych, głównie starszych, co ma istotny wpływ na uzyskiwane wyniki leczenia - mówiła na posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Onkologii prof. Agnieszka Wierzbowska, kierownik Katedry i Kliniki Hematologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Jak wskazywała, często występujące w tej grupie choroby współistniejące uniemożliwiają podanie agresywnej, wielolekowej chemioterapii, która przez lata była standardem leczenia. Zauważyła, że porównanie danych z ośrodków amerykańskich i brytyjskich pokazuje, że w populacji osób młodszych dłuższe przeżycia uzyskuje ok. 50 proc. chorych, podczas gdy w populacji osób starszych wyniki są znacznie gorsze.

Prof. Wierzbowska wyjaśniła, że przez lata strategia leczenia AML polegała na określeniu, czy pacjent jest kandydatem do intensywnej chemioterapii i transplantacji szpiku, czy też w jego przypadku możliwe jest jedynie zastosowanie niskodawkowanej chemioterapii o umiarkowanej skuteczności, której celem było wydłużenie całkowitego przeżycia i poprawa jakości życia.

- Wprowadzenie technik molekularnych pokazało jednak, że nie mamy do czynienia z jedną chorobą, a z ogromnym jej zróżnicowaniem genetycznym. Był to główny powód, dla którego dotychczasowe wyniki leczenia nie były satysfakcjonujące, bo trudno skutecznie leczyć kilkanaście różnych chorób za pomocą dwóch leków stosowanych od 40. lat - mówiła ekspertka.

Dodała, że obecnie poznanie profilu genetycznego pacjenta ma bardzo istotne przełożenie kliniczne - pozwala na stworzenie precyzyjnych markerów prognostycznych, a część z tych mutacji jest celem terapeutycznym dla nowych terapii.

- W ciągu trzech lat w Stanach Zjednoczonych zarejestrowano 9 nowych leków, w Europie na razie 8, ale w ciągu najbliższych miesięcy dołączy dziewiąty. W Polsce z tych wszystkich leków dostępna jest, od maja ub. roku, jedynie midostauryna. Trzeba też zauważyć, że 7 spośród terapii zarejestrowanych jest w pierwszej linii, co jest aktualnym standardem leczenia AML. Rozpoczynając leczenie powinniśmy zatem znać profil genetyczny pacjenta i personalizować terapię - zaznaczyła prof. Wierzbowska.

Podkreśliła, że aby było to możliwe, niezbędna jest diagnostyka genetyczna. Sama technika PCR, która w jednym badaniu określa jeden rodzaj mutacji, nie wystarczy, ponieważ potrzebna jest ocena ponad 20 rodzajów mutacji, a wkrótce zapewne liczba ta się jeszcze zwiększy. Dlatego obecnie kluczową rolę odgrywają techniki sekwencjonowania nowej generacji.

- Jaką sytuację mamy w Polsce? Dostęp do sekwencjonowania nowej generacji, które nie jest refundowane osobno, jest ograniczony. Jeśli chodzi o dostęp do nowoczesnego leczenia, w innych nowotworach refundowane są leki w odległych liniach terapii, a pacjenci z ostrą białaczką szpikową nie mają dostępu do optymalnej linii pierwszej - zauważyła ekspertka.

Tymczasem nowoczesne leki zastosowane od razu na początku zmniejszają ryzyko nawrotu i zwiększają szansę na wyleczenie, podczas gdy leczenie opornych i nawrotowych białaczek bez odpowiedzi generuje liczne hospitalizacje, przetoczenia krwi i przetoczenia płytek, co oznacza duże koszty dla systemu. Optymalne leczenie pierwszej linii przełożyłoby się na ich redukcję.

- Wydaje się zatem, że polskie protokoły leczenia AML mają ograniczoną wartość dla zdrowia obywateli, głównie ze względu na zbyt mały dostęp do sekwencjonowania nowej generacji, które nie jest refundowane osobno, a także do nowoczesnych opcji terapeutycznych, czyli leczenia ukierunkowanego molekularnie - oceniła prof. Wierzbowska.

Prof. Wiesław Jędrzejczak z Katedry i Kliniki Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych WUM, były konsultant krajowy w dziedzinie hematologii zwrócił z kolei uwagę, że obecnie, jeśli chodzi o liczebność, szala przechyla się na stronę chorych z AML w starszym wieku - osób po 75., 80. roku życia, które z racji chorób współistniejących nie mogą być kwalifikowane do przeszczepienia komórek krwiotwórczych.

- To pacjenci z definicji leczeni w inny sposób. Od pewnego czasu podstawowym lekiem stała się dla nich azacytydyna. W zasadzie bezkosztowo można uzyskać bardzo dużą poprawę jakości życia tych chorych, zmieniając sposób dystrybucji tego leku - zauważył ekspert.

- Każdego miesiąca przez siedem dni pacjent otrzymuje podskórne zastrzyki azacytydyny. Podanie jest możliwe wyłącznie w ośrodku hematologicznym. Co to oznacza? Jeśli pacjent mieszka w Ostrołęce, do ośrodka w Warszawie ma 130 km. Albo musi przez siedem dni dojeżdżać pokonując codziennie 260 km albo trzeba położyć go na tydzień w szpitalu tylko po to, aby podać raz dziennie zastrzyk - zaznaczył prof. Jędrzejczak.