Ostra białaczka szpikowa. Ministerstwo Zdrowia zdecydowało o refundacji leczenia podtrzymującego

Od 1 maja refundowana jest azacytydyna doustna w ramach programu lekowego B.114 "Leczenie chorych na ostrą białaczkę szpikową"

Jak na razie to jedyny lek podawany przy leczeniu podtrzymującemu w ostrej białaczce szpikowej

Leczenie podtrzymujące azacytydyną doustną wydłuża

przeżycie całkowite u wszystkich chorych należących do grupy FIT

Refundacja leku przy terapii podtrzymującej

Azacytydyna doustna to lek firmy Bristol Myers Squibb, wskazany u chorych na ostrą białaczkę szpikową (AML) w leczeniu podtrzymującym, którzy przeszli terapię indukującą lub indukującą i konsolidującą, są w całkowitej remisji (CR) lub całkowitej remisji z niepełną regeneracją morfologii

krwi (CRi) i nie kwalifikują się do przeszczepienia macierzystych komórek krwiotwórczych lub nie wyrażają na to zgody.

- Dostęp do azacytydyny doustnej to ogromna szansa dla chorych na ostrą białaczkę szpikową, którzy pilnie potrzebują terapii podtrzymującej w walce z tym agresywnym nowotworem krwi. Jest to zwieńczenie naszych starań, aby polscy pacjenci mieli dostęp do zindywidualizowanego leczenia.

Innowacyjne leczenie chorych na AML było priorytetem organizacji pacjentów hematoonkologicznych w 2022 roku. Obecnie polski program leczenia ostrej białaczki szpikowej jest oceniany jako najlepszy w Europie. Dziękujemy tym wszystkim, którzy pracowali nad powstaniem programu lekowego – w szczególności Panu Ministrowi Maciejowi Miłkowskiemu, Pani Konsultant Krajowej w Dziedzinie Hematologii prof. Ewie Lech – Marańdzie oraz wszystkim zaangażowanym ekspertom - podkreśliła Aleksandra Rudnicka, rzeczniczka Stowarzyszenia na rzecz walki z chorobami nowotworowymi "Sanitas".

- W imieniu pacjentów chorych na ostrą białaczkę szpikową i ich bliskich dziękuję Ministerstwu Zdrowia za podjęcie decyzji o refundacji. Ostra białaczka szpikowa jest najtrudniejszym do leczenia nowotworem krwi, o najgorszym rokowaniu. Dostępność i możliwość zastosowania różnych leków w tak szybko postępującej chorobie ma kluczowe znaczenie. Cieszę się, że chorzy na AML będą mieć w końcu dostęp do optymalnego i pełnego leczenia - powiedziała Katarzyna Lisowska ze Stowarzyszenia „Hematoonkologiczni”.

- Zastosowanie azacytydyny doustnej w leczeniu podtrzymującym wydłuża istotnie całkowite przeżycie w porównaniu do grupy chorych, którzy takiego leczenia nie otrzymywali. O skuteczności tej terapii świadczą wyniki badań randomizowanych, które potwierdzają wydłużenie całkowitego przeżycia w okresie 5-letnich obserwacji. Z satysfakcją przyjmuję, że Ministerstwo Zdrowia wsłuchało się w głos środowiska eksperckiego, które apelowało o dostęp do tego przełomowego leku dla polskich pacjentów – powiedziała prof. dr hab. n. med. Agnieszka Wierzbowska z Katedry i Kliniki

Hematologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Zgodnie z badaniem QUAZAR-AML-001 (międzynarodowe randomizowane badanie fazy 3, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby - wyniki opublikowano w "New England Journal of Medicine" w grudniu 2020 roku) wykazano, że leczenie podtrzymujące azacytydyną doustną wydłuża

przeżycie całkowite u wszystkich chorych należących do grupy FIT, niezależnie od stanu ogólnego pacjenta, wcześniejszego leczenia, lub co ważne, statusu MRD (mierzalnej choroby resztkowej), która

stanowi niekorzystny czynnik prognostyczny.

Korzyści z leczenia odnoszą również pacjenci w różnych podgrupach z ryzykiem genetycznym ocenianym na podstawie różnych mutacji molekularnych, w tym w podgrupie NPM1 (nukleofozminy), która jest grupą korzystnego ryzyka jak i w podgrupie z mutacją FLT3 (niekorzystnego ryzyka).

Azacytydyna doustna spełnia cechy idealnej terapii do leczenia podtrzymującego - jest dobrze tolerowana, co umożliwia długotrwałe stosowanie u chorych w całkowitej remisji (CR). Lek jest również skuteczny w obniżaniu ryzyka nawrotu choroby.

Czym jest ostra białaczka szpikowa?

Ostra białaczka szpikowa (AML, acute myeloid leukemia) jest nowotworem hematologicznym, w którym dochodzi do proliferacji i kumulacji w szpiku kostnym niedojrzałych komórek blastycznych. Naciekanie szpiku przez komórki białaczkowe prowadzi do niewydolności prawidłowej hematopoezy, a w konsekwencji do niedokrwistości, małopłytkowości i neutropenii.

Ostra białaczka szpikowa jest jednym z najbardziej agresywnych i najtrudniejszych w leczeniu nowotworów hematologicznych – tym samym rokowania pacjentów są słabe. Zgodnie z polskimi danymi mediana przeżycia

całkowitego chorych zarejestrowanych w systemie NFZ w latach 2009 - 2015 z rozpoznaniem AML wynosiła 6 miesięcy, 3- i 5-letnie OS osiągnęło, odpowiednio, tylko 26,5 proc. i 23,4 proc. chorych.

