Oczkowski: przebiliśmy ubiegłoroczny "sufit" w refundacji leków onkologicznych. Najbardziej w hematoonkologii

- W 2023 r. udało nam się zrefundować, łącznie z obwieszczeniem listopadowym, 145 nowych wskazań terapeutycznych, z czego 75 dotyczy nowych wskazań onkologicznych. To znacznie więcej niż w ub.r. Wówczas było to 115 nowych wskazań, w tym 60 onkologicznych, i wydawało nam się, że „sufit” został już osiągnięty - mówił Mateusz Oczkowski, zastępca dyrektora Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia podczas sesji "Onkologia - dostępność leczenia w wybranych obszarach terapeutycznych" w ramach XIX Forum Rynku Zdrowia.

- Spośród 75 nowych wskazań terapeutycznych w onkologii, osiągniętych w br., aż 9 dotyczyło leczenia wczesnych etapów nowotworów, mówimy zatem o dużych populacjach, które stanowią spore obciążenie dla płatnika publicznego. Aż 20 wskazań wiąże się z pierwszą linią leczenia zaawansowanej postaci nowotworów, co pokazuje, że przesuwamy się w kierunku zaspokajania potrzeb pacjentów najbardziej potrzebujących dostępu do terapii - dodał.

Jak wskazywał, wśród wspomnianych 75. nowych wskazań 28 dotyczy hematoonkologii, 11 - pulmonologii, tj. raka płuca, są również wskazania dotyczące nowotworów układu pokarmowego, czy nowotworów ginekologicznych.

- Oprócz procedowania wniosków refundacyjnych dokonywaliśmy również zmian treści 25. programów lekowych w celu dostosowania ich do najnowszych wytycznych. W 8. przypadkach zmiany dotyczyły zniesienia ograniczeń w zakresie dostępności - substancje te zostały przeniesione z programów lekowych do katalogu chemioterapii - przypomniał Mateusz Oczkowski.

Od rejestracji do refundacji. "Musimy skrócić ten czas"

Zastępca dyrektora Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia odniósł się również do tempa refundacji leków. Jak zauważył, czas upływający od momentu rejestracji leku do chwili umieszczenia go na liście refundacyjnej wynosił wcześniej ok. 6 lat.

- W roku 2023 to już 3 lata, przy czym najdłuższy okres stanowi oczekiwanie na złożenie wniosku o refundację, który dla podmiotów odpowiedzialnych wynosi aż 2 lata. To ponad dwa razy więcej, niż trwa samo procedowanie, zatem bariera przesunęła się na drugą stronę - podkreślił Oczkowski.

- W ramach zmiany ustawy o refundacji wskazaliśmy działania, jakie musimy podjąć w celu jeszcze większego przyspieszenia tych procesów. Mamy tu kilka najważniejszych zmian: podmiot odpowiedzialny nie może zawieszać wniosków refundacyjnych w dowolny sposób, likwidacji ulega etap uzgadniania treści programów lekowych, rezygnujemy z nieograniczonego czasu negocjacji z Komisją Ekonomiczną, podobnie jak z konieczności wyrażania zgód przez wszystkich uczestników programów lekowych. Było to naszą zmorą, bo potrafiło opóźnić zmiany w programie nawet o kilka lat - wymieniał.

- Wydaje się, że wymienione zmiany przyniosą nam w 2024 r. jeszcze większe możliwości. Dodatkowo minister zdrowia może zainicjować we współpracy z AOTMiT ścieżkę dla technologii lekowych o ugruntowanej skuteczności. Mamy nadzieję, że poprzednie utracone lata zostaną w ten sposób skompensowane - zaznaczył Mateusz Oczkowski.









