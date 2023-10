Nowy lek na groźny nowotwór. Europejska agencja zaleca dopuszczenie go do obrotu

W ostatnich latach opracowano i zatwierdzono szereg nowych leków stosowanych w leczeniu szpiczaka mnogiego, co prowadzi do stałej ogólnej poprawy przeżywalności pacjentów. Jednakże potrzebne są nowe leki dla pacjentów, którzy byli już leczeni trzema głównymi klasami leków (leki immunomodulujące, inhibitory proteasomów i przeciwciała monoklonalne) i którzy już na nie nie reagują.

- Elranatamab, substancja czynna leku Elrexfio, jest przeciwciałem monoklonalnym skierowanym przeciwko dwóm białkom jednocześnie. Przyłączając się jednocześnie do białka zwanego antygenem dojrzewania komórek B (BCMA), które jest obecne na powierzchni komórek szpiczaka mnogiego, oraz do CD3, białka obecnego na limfocytach T (komórkach układu odpornościowego ), lek aktywuje limfocyty T w celu zabicia komórek szpiczaka mnogiego - wyjaśnia EMA.

Lek Elrexfio otrzymał wsparcie w ramach programu EMA PRIority MEdicines (PRIME), który zapewnia wczesne i ulepszone wsparcie naukowe i regulacyjne dla leków, które mają szczególny potencjał w zakresie zaspokajania niezaspokojonych potrzeb medycznych pacjentów.

CHMP oparł swoje zalecenie dotyczące warunkowego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu na otwartym, jednoramiennym, wieloośrodkowym badaniu klinicznym II fazy.

- W części badania uznanej za kluczową badano skuteczność leku Elrexfio w monoterapii u 123 uczestników chorych na opornego na leczenie szpiczaka mnogiego, którzy otrzymali wcześniej co najmniej trzy terapie, w tym lek immunomodulujący, inhibitor proteasomu i przeciwciało anty-CD38, ale którzy nie otrzymali otrzymywali wcześniej terapię ukierunkowaną na BCMA. U 61% pacjentów włączonych do badania wystąpiła odpowiedź na leczenie lekiem Elrexfio, a u ponad 70% pacjentów, którzy uzyskali odpowiedź, istnieje prawdopodobieństwo przeżycia bez nasilenia choroby średnio przez 15 miesięcy - podała EMA.

Ogólny profil bezpieczeństwa elranatamabu ustalono na podstawie analizy danych od 265 uczestników. Najczęstsze działania niepożądane to zmniejszenie liczby krwinek, zakażenia i zespół uwalniania cytokin (CRS) (tj. stan powodujący gorączkę, wymioty, duszność, ból głowy i niskie ciśnienie krwi). Jednym z głównych zagrożeń związanych ze stosowaniem elranatamabu jest toksyczność neurologiczna, w tym neurotoksyczność związana z komórkami efektorowymi układu odpornościowego (ICANS), ponieważ zdarzenia te mogą potencjalnie zagrażać życiu lub prowadzić do zgonu, jeśli nie są odpowiednio leczone. Strategie monitorowania i łagodzenia skutków dla CRS i ICANS opisano w informacji o produkcie oraz w planie zarządzania ryzykiem stanowiącym integralną część zezwolenia.

EMA zaleca uzyskanie warunkowego pozwolenia na dopuszczenie preparatu Elrexfio do obrotu w ramach unijnego mechanizmu regulacyjnego ułatwiającego wczesny dostęp do leków spełniających niezaspokojone potrzeby medyczne.

- Ten rodzaj zatwierdzenia umożliwia Agencji zarekomendowanie do dopuszczenia do obrotu leku zawierającego mniej kompletne dane niż zwykle oczekiwano, jeśli korzyść z natychmiastowej dostępności leku dla pacjentów przewyższa ryzyko związane z faktem, że nie wszystkie dane są jeszcze dostępne - wyjaśnia agencja.

W celu potwierdzenia wyników uzyskanych w badaniu kluczowym firma będzie musiała przedstawić dane z randomizowanego badania III fazy porównującego skuteczność i bezpieczeństwo elranatamabu w monoterapii i elranatamabu stosowanego w skojarzeniu z daratumumabem w porównaniu ze schematem leczenia daratumumabem, pomalidomidem i deksametazonem u dorosłych pacjentów z nawrotowym lub opornym na leczenie szpiczakiem mnogim, którzy otrzymali wcześniej co najmniej jedną, ale nie więcej niż trzy linie leczenia, w tym lenalidomid i inhibitor proteasomu. Firma ma także obowiązek przedłożenia ostatecznych wyników kluczowego badania klinicznego II fazy .

- Opinia przyjęta przez CHMP stanowi pośredni krok na drodze leku Elrexfio do dostępu do leku dla pacjentów. Opinia zostanie teraz przesłana do Komisji Europejskiej w celu przyjęcia decyzji w sprawie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w całej UE - wskazuje EMA.