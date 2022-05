Na te leki receptę wypisze pielęgniarka. Długa lista

Stowarzyszenie Pielęgniarki Cyfrowe przypomina, że jest długa lista leków, na które receptę może wystawić pielęgniarka.

- Wielu pacjentów czeka bardzo długo w kolejce do lekarza, by otrzymać receptę na stale przyjmowane leki. Czy wiesz, że pielęgniarka może kontynuować recepty leków zleconych przez lekarza? Dodatkowo może samodzielnie wypisać receptę na niektóre leki po wstępnym badaniu pacjenta – podkreślają Pielęgniarki Cyfrowe we wpisie na Facebooku.