Koronawirus w Polsce. Ile dzisiaj zakażeń i zgonów? Nowy raport z 13 grudnia

Koronawirus. 13 grudnia mamy 11 379 nowych zakażeń wirusem SARS-CoV-2. To mniej niż przed tygodniem o około 2 tys. przypadków

Niestety ogromny jest wzrost hospitalizacji. Ostatniej doby na oddziały covidowe trafiło 407 osób

Według najnowszych danych Ministerstwa Zdrowia 13 grudnia w szpitalach przebywa 24 051 pacjentów z COVID-19, w tym 2152 pod respiratorami

Koronawirus. 13 grudnia. Gdzie najwięcej zakażeń?

Dzisiaj, 13 grudnia, mamy 11 379 nowych zakażeń wirusem SARS-CoV-2. Ostatniej doby wykonano 50 202 testów na koronawirusa, w tym 751 to zlecenia od lekarzy rodzinnych.

- Jeśli porównany to do ubiegłego poniedziałku (6 grudnia - przyp. red.), to jest to spadek o prawie 2000 przypadków. Zatem widzimy, że ten trend spadkowy się utrzymuje i to jest dobra wiadomość - komentował nowe dane z 13 grudnia Waldemar Kraska, wiceminister zdrowia, w Polskim Radiu 24.

13.12.2021. Nowe zakażenia koronawirusem są z województw:

mazowieckiego (1876),



śląskiego (1432),



dolnośląskiego (1188),



wielkopolskiego (1085),



małopolskiego (922),



pomorskiego (820),



łódzkiego (702),



zachodniopomorskiego (636),



kujawsko-pomorskiego (495),



opolskiego (475),



lubuskiego (354),



warmińsko-mazurskiego (326),



podkarpackiego (305),



świętokrzyskiego (280),



lubelskiego (241),



podlaskiego (112).

130 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Zmarło 29 osób. W tym jedna wyłącznie z powodu #COVID19, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 28 osób.

Liczba zakażonych koronawirusem 3 839 625 / 88 508 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe).

Koronawirus. Czwarta fala dotarła na oddziały covidowe

Natomiast łącznie w systemie są obecnie 31 319 łóżka covidowe oraz 2 845 respiratory.

W tym tygodniu szczepienia 5-latków i nowe obostrzenia od 15 grudnia

Dodajmy, że w tym tygodniu nastąpią dwa ważne wydarzenia związane z walką z pandemią. 15 grudnia zaczną obowiązywać nowe obostrzenia, natomiast 16 grudnia ruszą szczepienia dzieci w wieku od 5 do 11 lat.

Od 15 grudnia zmienią się limity osób w transporcie, restauracjach, kinach, hotelach czy teatrach, a także sklepach oraz galeriach handlowych. Zwiększenie limitu będzie możliwe tylko dla osób zaszczepionych zweryfikowanych przez przedsiębiorcę za pomocą certyfikatu COVID-19. Ponadto kluby nocne i dyskoteki zostaną zamknięte.

Także od 15 grudnia każda osoba przed przylotem do Polski spoza strefy Schengen będzie musiała wykonać test na COVID-19. Obowiązkowy test będzie dotyczył również osób, które mieszkają z osobą zakażoną COVID-19. W tej sytuacji również zaszczepienie nie będzie zwalniać z obowiązku testowania.

Natomiast jeśli chodzi o szczepienia dzieci, to 13 grudnia do Polski dotrze dostawa 1,1, mln dawek dziecięcych szczepionek przeciw COVID-19 od Pfizer-BioNTech. Wczoraj - 12 grudnia - ruszyły automatyczne skierowania na szczepienie dla dzieci, a do 14 grudnia punkty szczepień powinny wystawić dedykowane terminy. Jakie zasady obowiązują?

