Koronawirus w Polsce. Ile zakażeń i zgonów 31 marca? - Mamy 4 997 (w tym 505 ponownych zakażeń) potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem - przekazało Ministerstwo Zdrowia.

Koronawirus. 31 marca. Zakażenia i zgony

31.03.2022 Nowe zakażenia koronawirusem są z województw:

mazowieckiego (784),

wielkopolskiego (482),

śląskiego (466),

dolnośląskiego (429),

lubelskiego (418),

pomorskiego (409),

małopolskiego (335),

łódzkiego (327),

zachodniopomorskiego (282),

kujawsko-pomorskiego (232),

lubuskiego (177),

warmińsko-mazurskiego (146),

świętokrzyskiego (134),

podkarpackiego (112),

opolskiego (110),

podlaskiego (100).

54 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Ostatniej doby zmarło 133 osób zmarło. W tym 38 wyłącznie z powodu COVID-19, a 95 miało choroby współistniejące.

Liczba zakażonych koronawirusem 5 962 931/ 115 173 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe).

Na kwarantannie jest jeszcze 10 958 osób, zaś liczba ozdrowieńców to 5 323 067.

Koniec darmowych testów na COVID-19 od 1 kwietnia

W związku ze zniesieniem większości obostrzeń zmieniają się również zasady testowania w kierunku koronawirusa.

Od 30 marca nie jest już możliwe samodzielne zapisanie się na test PCR przez formularz zgłoszeniowy wypełniany online lub przez konsultanta infolinii DOM.

Od jutra o skierowaniu pacjenta na test w kierunku koronawirusa decyduje lekarz na podstawie oceny stanu zdrowia, a także objawów.

NFZ podkreśla, że w przypadku skierowania pacjenta na test będzie to szybki test antygenowy – wynik jest wówczas znany nawet po kilku minutach. Z kolei test PCR będzie mógł zostać zlecony przed przyjęciem do szpitala, jeśli lekarz uzna to za koniecznie.









