Koronawirus. 18 stycznia. Kraska: lawinowy wzrost zakażeń. O 72 proc. więcej

Koronawirus. 18 stycznia. Zakażenia i zgony. Najnowsze dane epidemiczne zdradził we wtorek rano w programie "Newsroom" WP wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

- Mamy 19 652 przypadki, czyli jesteśmy blisko 20 tys. dziennie zakażeń koronwirusem. Tydzień do tygodnia to wzrost o 72 proc. To duży, lawinowy wzrost - powiedział.

Jak dodał przybywa nowego wariantu. - To już 709 przypadki Omikrona. Dla przykładu w woj. pomorskim co drugi badany przypadek to wariant Omikron. Natomiast ogólnie największy skok zakażeń jest obecnie w woj. podkaprackim - wymieniał.

Waldemar Kraska przyznał, że ostatniej doby zmarło 377 osób. - Prawie 300 osób to osoby niezaszczepione - dopowiedział.

- Piąta fala zapukała do nas i zaczyna się na dobre rozgaszczać w naszych progach - skonstatował.

W lutym od 60 do 140 tys. zakażeń dziennie

Wczoraj minister zdrowia Adam Niedzielski ostrzegł na popołudniowej konferencji prasowej, że szczyt piątej fali prawdopodobnie przypadnie na połowę lutego (prognozy MOCOS wskazywały końcówkę stycznia). Wówczas - jak mówił - należy się spodziewać od 60 do 140 tys. zakażeń dziennie.

Z kolei ośrodek ICM, z którym MZ współpracuje, prognozuje od 100 tys. do 140 tys. zakażeń dziennie i szczyt w połowie lutego, albo na początku marca.

- Z ostatnich raportów wynika, że omikron zaczyna dynamicznie wzrastać, jeśli chodzi o udział w strukturze badanego genomu. W tej chwili to jest poziom rzędu 20 proc. - powiedział szef resortu zdrowia.

Zapewniał, że trwają przygotowania do uderzenia piątek fali. Na rządowych sztabach kryzysowych (jeden z nich odbył się wczoraj), powstają plany walki z pandemią i podejmowane są tematy dotyczące m.in. bazy łóżkowej, gospodarki tlenem, leków, funkcjonowania ratownictwa medycznego.

