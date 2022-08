Jest nowa lista leków refundowanych. Dobra wiadomość dla chorych na cukrzycę i nie tylko

Jest wrześniowy projekt listy leków refundowanych

Od 1 września będą refundowane nowe leki w gruźlicy lekoopornej

Z kolei diabetycy będą mieli refundowane inhibitory DPP-4

Powiększa się też grupa leków refundowanych w ostrej białaczce szpikowej

Nowy program lekowy i nowe substancje czynne

Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt obwieszczenia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który wejdzie w życie 1 września 2022 roku.

Wśród nowości jest nowy program lekowy finansowany w ramach Funduszu Medycznego B.136.FM leczenie chorych na gruźlicę lekooporną (MDR/XDR) (ICD-10: A15).

W programie finansuje się dwie terapie gruźlicy lekoopornej substancjami:

A. bedakiliną (lek Sirturo) w skojarzeniu z lekami przeciwprątkowymi (gruźlica płuc MDR-TB);

B. pretomanidem (Dovprela) w skojarzeniu z bedakiliną i linezolidem (gruźlica płuc MDR-TB albo XDR-TB).

W programie lekowym istnieje możliwość kwalifikacji pacjenta do terapii 1 albo 2. Nie można traktować powyższych terapii jako linii leczenia.

Finansowane będą też nowe substancje w programie leczenia chorych na ostrą białaczkę szpikową B.114:

Xospata (gilterytynib)

Mylotarg (Gemtuzumab ozogamycyny)

W programie B.114 będzie też finansowany Venclyxto (venetoclaxum), (dotychczas refundowany w programie B.103 -leczenie chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową wenetoklaksem)

Po zmianach, program lekowy leczenia ostrej białaczki szpikowej, wygląda następująco:

A. w I linii leczenia:

1) leczenie midostauryną w skojarzeniu z daunorubicyną i cytarabiną (pacjenci z mutacją FLT3),

albo

2) leczenie gemtuzumabem ozogamycyny w skojarzeniu z daunorubicyną i

cytarabiną (bez względu na status mutacji FLT3),

albo

3) wenetoklaksem w skojarzeniu z azacytydyną (bez względu na status mutacji FLT3);

B. w II i kolejnych liniach leczenia:

1) leczenie gilterytynibem w monoterapii (pacjenci z mutacją FLT3).

Dobre wiadomości dla diabetyków

Ponadto w programie B.46 (leczenie stwardnienia rozsianego) będzie refundowany kolejny fingolimod - lek Gaxenim (dojdzie do obecnie już refundowanego leku Gilenya).

Wśród nowości na liście aptecznej są przeciwcukrzycowe inhibitory DPP-4:

Galvus (vildagliptinum)

Januvia (sitagliptinum)

Janumet (sitagliptinum + metformini hydrochloridum)

do stosowania w doustnej terapii, w skojarzeniu z metforminą w cukrzycy typu 2 u pacjentów, u których zastosowanie metforminy w maksymalnie tolerowanej dawce w monoterapii nie pozwala osiągnąć dobrej kontroli glikemii, wartość HbA1c>7 proc. (przez co najmniej 3 miesiące).

Leki są w refundacji z 30 proc. odpłatnością dla pacjenta.

Resort oczekuje na ewentualne uwagi do projektu obwieszczenia w wersji elektronicznej do 18 sierpnia 2022 r. (czwartek) do godz. 12.00.

Projekt obwieszczenia

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.