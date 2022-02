Hematolog: dostęp do leków ograniczających zużycie krwi jest potrzebny jak tlen

Zespoły mielodysplastyczne są chorobą osób starszych. Chorzy poniżej 50. roku życia stanowią zaledwie 10 proc. - mówi dr Katarzyna Budziszewska z IHiT

Jak wyjaśniała dr Katarzyna Budziszewska z IHiT podczas konferencji prasowej, zespoły mielodysplastyczne są stosunkowo niedawno, bo dopiero w roku 2000, wpisane do rejestru międzynarodowej klasyfikacji chorób onkologicznych. Wcześniej były one określane jako stan przedbiałaczkowy.

"To działa jak zepsuta linia montażowa"

Są to nowotwory szpiku związane z zaburzeniami tworzenia komórek macierzystych. W normalnym szpiku komórka macierzysta rozwija się, dojrzewa, różnicuje w kierunku trzech linii, z których powstają prawidłowe erytrocyty, prawidłowe leukocyty i prawidłowe płytki krwi.

- W zespołach mielodysplastycznych ta hematopoeza jest jak zepsuta linia montażowa. W wyniku powstania klonalnych zaburzeń spowodowanych mutacjami genetycznymi w toku procesu dojrzewania, powstają dysplastyczne, tj. nieprawidłowe morfologicznie erytrocyty, leukocyty i płytki krwi - wskazuje ekspertka.

Jak mówi, zespoły mielodysplastyczne są chorobą osób starszych. Chorzy poniżej 50. roku życia stanowią zaledwie 10 proc.

"Najczęstszą cytopenią jest niedokrwistość"

- Główną cechą powstania dysplastycznych krwinek we krwi obwodowej są tzw, cytopenie, czyli niedokrwistość, leukopenia i małopłytkowość, które mogą występować jako izolowane, albo dwu- bądź trójukładowe cytopenie. Najczęstszą cytopenią jest niedokrwistość występująca u 80 proc. pacjentów. Dlatego zwłaszcza starsi pacjenci, z niedokrwistością o nieznanej przyczynie, powinni być diagnozowani również pod kątem zespołów mielodysplastycznych - zaznacza dr Budziszewska.

- Często zdarza się, że pacjenci z łagodnymi cytopeniami nie mają rozpoznania i możliwe, że liczba pacjentów z tymi zespołami jest niedoszacowana - dodaje.

Choroba może transformować do ostrej białaczki szpikowej

Podkreśla, że w leczeniu zespołów mielodysplastycznych istnieje niezaspokojona potrzeba nowych terapii. Jedyną metodą, która może wyleczyć pacjenta, pozostaje transplantacja komórek macierzystych, ograniczona do pacjentów młodszych. Tymczasem w tej grupie chorych istnieje przewaga pacjentów powyżej 70.-75. roku życia, dla których ta opcja jest niedostępna.

- Choroba może transformować do ostrej białaczki szpikowej, a leki stosowane w zależności od ryzyka tej transformacji mają ograniczoną skuteczność i 90 proc. chorych wymaga na różnych etapach choroby transfuzji krwinek czerwonych - mówi dr Budziszewska.

Transfuzje niosą ryzyko powikłań

Jak wskazuje ekspertka, początkowo transfuzje odbywają się co 2-3 miesiące, można zatem mówić o niskim obciążeniu z tego powodu. Później jednak są potrzebne coraz częściej, nawet co 3-4 tygodnie.

- Transfuzje, jak każda metoda leczenia, niosą ryzyko powikłań. Najpoważniejszym z nich jest przeładowanie żelazem. Chory wymagający przetoczenia czterech jednostek miesięcznie w ciągu dwóch lat otrzyma 100 jednostek koncentratów krwinek czerwonych, tj. ok. 20 g żelaza. Jest ono odkładane w narządach, które je magazynują, a zatem w wątrobie, sercu, przysadce mózgowej, trzustce. To może prowadzić do niewydolności lub upośledzonego funkcjonowania tych narządów i do skrócenia życia pacjenta - wyjaśnia dr Budziszewska.

- Dlatego tak ważna jest terapia chelatująca. W Polsce możemy stosować tylko dożylny lek, deferoksaminę, który podajemy w wielogodzinnych wlewach, a zatem w warunkach szpitalnych. Nadal czekamy na dostęp do ustnego leku chelatującego - dodaje.

"Terapie zmniejszające zapotrzebowanie na transfuzje są potrzebne jak tlen"

Ekspertka zaznacza, że w Polsce przetoczeń wymaga już w momencie rozpoznania 47 proc. pacjentów, a w dalszej obserwacji ok. 70 proc. Dlatego terapie zmniejszające zapotrzebowanie na transfuzje są chorym z zespołami mielodysplastycznymi potrzebne jak tlen.

- Pierwszym zarejestrowanym lekiem był tu luspatercept. Powoduje on wiązanie białka, co umożliwia prawidłowe dojrzewanie krwinek czerwonych w szpiku. Mają one prawidłowy czas przeżycia, u pacjenta zmniejsza się niedokrwistość, wzrasta stężenie hemoglobiny i tym samym zmniejsza się zapotrzebowanie na transfuzje. Pacjent może się od nich nawet całkowicie uniezależnić - podkreśla dr Budziszewska.

"Moglibyśmy zaoszczędzić krew i zastosować ją u innych pacjentów"

- Skuteczność tego leku potwierdziło badanie randomizowane III fazy - 6 na 10 pacjentów, którzy wyczerpali możliwość leczenia białkami stymulującymi erytropoezę lub nie kwalifikowali się do takiego leczenia, odniosło korzyść ze stosowania luspaterceptu. U 4 pacjentów na 10 obserwowano całkowite uniezależnienie się od transfuzji. Czas uniezależnienia wynosił ponad 30 tygodni - wskazuje specjalistka.

- To daje również możliwość zaoszczędzenia krwi i zastosowania jej u innych pacjentów, dla których transfuzje są jedyną dostępną terapią - zauważa.

Jak mówi, podobne wyniki obiecują badania prowadzone m.in. z roksadustadem, blokerem kolejnego białka. Ta cząsteczka nie jest jeszcze zarejestrowana.

- Jeśli chodzi o koszty leków, które mogą uniezależnić pacjenta od transfuzji, wynoszą one rocznie w USA od 26 do 95 tys. dolarów, przy rocznym koszcie transfuzji i terapii chelatującej rzędu ponad 40 tys. dolarów - zaznacza dr Budziszewska.









