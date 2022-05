Ekspert: majowa lista refundacyjna przełomowa dla pacjentów z chłoniakiem rozlanym z dużych komórek B

Refundacja od 1 maja polatuzumabu wedotyny oraz terapii CAR-T jest przełomem dla pacjentów z chłoniakiem rozlanym z dużych limfocytów B (DLBCL) - mówi prof. Wojciech Jurczak

Polatuzumab wedotyny został wpisany do programu terapeutycznego dla pacjentów z DLBCL ze wznową po pierwszej linii leczenia, których nie można kwalifikować do wysokodawkowanej chemioterapii i przeszczepu szpiku - wyjaśnia profesor

Realnie mamy ok. 400-500 chorych rocznie, którzy mogliby być w ten sposób leczeni - zaznacza

W badaniu rejestracyjnym z polatuzumabem mediana odpowiedzi została wydłużona dwukrotnie, co oznacza kilkanaście miesięcy przeżycia wolnego od progresji

Ciężar leczenia DLBCL we wznowie i oporności spocznie właśnie na polatuzumabie wedotyny, bo tylko trzy ośrodki w Polsce realizują terapię CAR-T - zauważa prof. Jurczak

Ten lek przedłuża życie i jest naprawdę bardzo potrzebny do zaopiekowania tej niewielkiej grupy pacjentów - mówi Katarzyna Lisowska

- Polatuzumab wedotyny został wpisany do programu terapeutycznego ze wskazaniami takimi, jak wskazania rejestracyjne, czyli u pacjentów ze wznową chłoniaka rozlanego z dużych limfocytów B po pierwszej linii leczenia, których nie można w danym momencie kwalifikować do wysokodawkowanej chemioterapii i przeszczepu szpiku - wyjaśnia prof. Wojciech Jurczak, kierownik Pododdziału Leczenia Nowotworów Układu Chłonnego w Klinice Onkologii Narodowego Instytutu Onkologii w Krakowie.

- To także pacjenci, których kwalifikowano do chemioterapii ratującej, usiłowano wykonać autologiczny przeszczep szpiku, ale albo nie uzyskano odpowiedzi i przeszczep nie był możliwy, albo po przeszczepie nastąpiła wznowa - wyjaśnia.

Ilu chorych będzie mogło skorzystać z leczenia tym lekiem?

- Rocznie mamy w Polsce ok. 1,2 tys. zachorowań na DLBCL, z czego ok. 500 pacjentów wznawia lub jest opornych na leczenie. Ok. 200 chorych nie będzie kwalifikowało się do podania wysokodawkowanej chemioterapii, są to zatem kandydaci do celowanej chemioterapii, jaką jest polatuzumab wedotyny - wskazuje ekspert.

- Kolejnych 200-300 chorych powinno być przeszczepionych, ale zapewne u ok. 200 z nich tak się nie stanie z powodu oporności choroby na chemioterapie ratujące. Oni także są kandydatami do leczenia polatuzumabem wedotyny. Realnie mamy zatem ok. 400-500 chorych rocznie, którzy mogliby być w ten sposób leczeni - ocenia.

"Ciężar leczenia DLBCL we wznowie i oporności spocznie na polatuzumabie wedotyny"

Jak mówi, należy też spojrzeć na to w kontekście dostępu do terapii CAR-T, która znalazła się w tym samym programie lekowym. O ile w przypadku polatuzumabu wedotyny mamy do czynienia z ograniczeniami wyłącznie finansowymi, o tyle w przypadku CAR-T, gdzie również powinno się myśleć o kilkuset osobach rocznie, dadzą o sobie znać ograniczenia wynikające z braku placówek, które będą w stanie przeprowadzić taką terapię.

- To zaledwie trzy ośrodki na całą Polskę, które zapewne nie będą mogły wykonać więcej niż 30-40 terapii CAR-T rocznie. W tej sytuacji ciężar leczenia DLBCL we wznowie i oporności spoczywałby na polatuzumabie wedotyny. Oczywiście przy zapewnieniu odpowiedniego finansowania - szacuje prof. Jurczak.

Celowana chemioterapia. Lek połączony z przeciwciałem

Ekspert wyjaśnia, że polatuzumab to celowana chemioterapia, w której lek skutecznie blokujący podziały komórkowe i zabijający komórkę nowotworową podaje się w połączeniu z przeciwciałem dostarczającym go bezpośrednio do komórki nowotworu. W ten sposób można osiągnąć w komórkach nowotworowych o wiele wyższe „stężenie” leku niż jest to możliwe w razie podania go doustnie, czy dożylnie, gdyby lek nie był połączony z przeciwciałem.

Dodaje, że podając dożylnie substancję aktywną należy się liczyć z efektami działań niepożądanych, związanymi z działaniem tego leku na inne komórki. Jeśli natomiast podawany jest lek sprzężony z przeciwciałem, jego zdecydowana większość będzie działać w komórkach nowotworowych, a nie zdrowych.

Kilkanaście miesięcy przeżycia wolnego od progresji

Ekspert przypomina, że idea chemioterapii celowanej nie jest niczym nowym, a NFZ finansuje już takie terapie. Pacjentki z rakiem piersi od lat leczone są w programie lekowym z trastuzumabem. Pacjenci z chłoniakiem Hodgkina, tj. ziarnicą złośliwą, mają z kolei refundowany brentuximab vedotin, w którym znajduje się ta sama substancja zabijająca komórki nowotworowe, co w polatuzumbie wedotyny.

- Zmienia się tylko nośnik. W brentuximabie jest to przeciwciało anty-CD30, które łączy się z antygenem CD30 znajdującym się na komórkach chłoniaka Hodgkina. W polatuzumabie jest to przeciwciało anty-CD79, które łączy się z tym antygenem na powierzchni komórek DLBCL. Mamy zatem do czynienia z terapią celowaną - podkreśla prof. Jurczak.

- W onkologii rejestruje się często leki przedłużające przeżycie zaledwie o kilka miesięcy. Tutaj mamy przełom, bo w badaniu rejestracyjnym z polatuzumabem mediana odpowiedzi została wydłużona dwukrotnie, co oznacza nie kilka, ale kilkanaście miesięcy przeżycia wolnego od progresji. To wpływa także na poprawę jakości życia pacjentów, którzy wiedzą, że mają przed sobą wiele miesięcy bez trosk i problemów - zauważa.

Leki celowane molekularnie i immunoterapia

- Mówiąc o polatuzumabie wedotyny jako terapii celowanej trzeba przypomnieć, że istnieją także leki celowane pod względem molekularnym, ale te wymagają już bardzo konkretnej charakterystyki komórki nowotworowej. Jeżeli potrafimy znaleźć chłoniaka, który ma konkretne zaburzenia i jest jednorodny w swojej naturze, np. przewlekła białaczka limfatyczna, czy chłoniak z komórek płaszcza, to leki ukierunkowane molekularnie spełnią swoje zadanie bardzo dobrze. W przypadku DLBCL jest jednak inaczej - wskazuje prof. Jurczak.

- To jeden podtyp chłoniaków, ale o bardzo zróżnicowanej charakterystyce molekularnej. Są oczywiście leki, które działają na niektóre z tych mechanizmów, ale dotyczyłoby to ok. 10 proc. chorych. Ponadto te 10 proc. chorych trzeba byłoby najpierw zidentyfikować, a to nie jest możliwe, ponieważ te metody diagnostyczne nie są dostępne w rutynowej diagnostyce pacjentów. Dlatego w terapii DLBCL tym bardziej trzeba docenić polatuzumab wedotyny - podkreśla.

Jak mówi, alternatywą dla celowanej chemioterapii jest immunoterapia, której ukoronowaniem jest terapia CAR-T. Dobrą wiadomością dla chorych jest fakt, że lenalidomid, jeden z podstawowych leków immunomodulujących, skończył wraz z końcem marca br. okres ochrony patentowej. Oznacza to, że zamiast kilkunastu tysięcy złotych miesięcznie terapia będzie kosztowała kilkaset złotych miesięcznie. Nawet jeśli lek nadal nie będzie refundowany, jego zakup znajdzie się w zasięgu chorych.

"Dobra wiadomość dla pacjentów"

Katarzyna Lisowska ze Stowarzyszenia Hematoonkologiczni ocenia, że majowa lista leków refundowanych jest bardzo dobrą wiadomością dla pacjentów z DLBCL.

- Tym bardziej, że ta grupa chorych była przez lata zaniedbana - nie było dla niej refundacji nowoczesnych terapii lekowych. O potrzebie dostępności polatuzumabu wedotyny mówiliśmy w rozmowach z wiceministrem zdrowia Maciejem Miłkowskim. Podkreślała to również wielokrotnie prof. Ewa Lech-Marańda, konsultant krajowa w dziedzinie hematologii. Dlatego bardzo się cieszymy, że ta terapia trafiła na listę leków refundowanych i jesteśmy za to bardzo wdzięczni Ministerstwu Zdrowia. Ten lek przedłuża życie i jest naprawdę bardzo potrzebny do zaopiekowania tej niewielkiej grupy pacjentów - mówi Katarzyna Lisowska.









Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.