Eksperci o KSO i pilotażu sieci onkologicznej. "To pierwsza ustawa, gdzie będą monitorowane wskaźniki leczenia"

Krajowa Sieć Onkologiczna milowym krokiem

26 stycznia 2023 roku Sejm przyjął ustawę o Krajowej Sieci Onkologicznej. Dokument został przesłany do Senatu.

KSO ma poprawić organizację i jakość opieki nad pacjentem onkologicznym, o czym mówili specjaliści podczas Specjalnej Debaty Rady Ekspertów ds. Onkologii Medycznej Racji Stanu "Wiedza, determinacja, współpraca - Cancer Moonshot" (2 lutego 2023r.).



Wydarzenie nawiązuje do planu walki z rakiem prezydenta Stanów Zjednoczonych Cancer Moonshot. Ów plan nazwany jest „milowym krokiem” ku wspólnemu poczuciu bezpieczeństwa, porównywalnym z pierwszym krokiem człowieka na Księżycu.

Dla Polski wdrożenie Krajowej Sieci Onkologicznej z pewnością może być takim milowym krokiem. - To pierwsza ustawa, gdzie będą monitorowane wskaźniki leczenia. Zakłada też wprowadzenie szczepień przeciwko HPV, wprowadzenie cancer unitów, wprowadzenie oddzielnej wyceny patomorfologii – wymieniał prof. Piotr Rutkowski z Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Onkologicznego oraz ministerialnego Zespołu ds. Narodowej Strategii Onkologicznej.

Mówiąc o kolejnych istotnych kwestiach, które w tym roku powinny się wydarzyć, dodał wdrożenie działań profilaktycznych poprzez Internetowe Konto Pacjenta, wprowadzenie testu FIT w profilaktyce raka jelita grubego i HPV w kierunku raka szyjki macicy: - Większość państw już z niego korzysta zamiast tradycyjnej cytologii. Mamy dowody, bo pilotaż już się zakończył, że jest to metoda znacznie skuteczniejsza i co więcej, pozwala na badania przesiewowe co 5 lat, a nie co 3 lata.

Ważne jest też utworzenie narodowego portalu onkologicznego, na wzór tych, które funkcjonują w innych krajach. On ma w jednym miejscu gromadzić wiedzę. To zadanie będzie realizować Centrum e-Zdrowie.

To na co zwrócił również uwagę prof. Rutkowski, co może wiązać się z wejściem w życie KSO, to przywrócenie możliwości koordynacji przez Krajowy Ośrodek Monitorujący profilaktyki w kierunku raka jelita grubego: - Przeniesiono finansowanie kolonoskopii przesiewowej do koszyka świadczeń gwarantowanych, co jest słuszne, ale obecnie nie ma możliwości koordynacji tego programu - przypomniał.

Będą ośrodki koordynujące i monitorujące

Jednym z elementów wsparcia procesu legislacyjnego KSO jest pilotaż. Jednak wnioski z pilotażu nie zostały upublicznione do momentu procedowania ustawy w Sejmie.

- Wyniki pilotażu zostały ocenione przez Komitet Sterujący i zostały przekazane w wrześniu 2022 roku do Ministerstwa Zdrowia – powiedział prof. Adam Maciejczyk, dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu, przewodniczący Krajowej Rady ds. Onkologii.

Dopiero 7 lutego Ministerstwo Zdrowia opublikowało ocenę Komitetu Sterującego.

- W pilotażu testowaliśmy różne rozwiązania organizacyjne, które można wykorzystać w Krajowej Sieci Onkologicznej, przede wszystkim w zakresie koordynacji i współpracy między szpitalami, które zajmują się opieką onkologiczną. Testowaliśmy zasadność podziału szpitali na poziomy referencyjne – w ustawie o KSO ten podział szpitali na 3 poziomy jest trochę inny. To właśnie jeden z wyników pilotażu – wyjaśniał prof. Maciejczyk.

Jakie inne wnioski wykorzystano w ustawie o Krajowej Sieci Onkologicznej? - Z rekomendacji pilotażu w ramach ustawy pojawiły się szczegółowe zapisy dotyczące ośrodków koordynujących, które nie są bezpośrednio w sieci, nie zajmują się leczeniem czy diagnostyką pacjenta onkologicznego jako ośrodek onkologiczny, ale wspomagają np. w zakresie badań radiologicznych – dodał ekspert.

Uszczegółowiona została rola ośrodków monitorujących proces opieki onkologicznej na poziomie województw. - To nie są ośrodki nadzorujące, tylko monitorujące, które pomagają w analizie danych o jakości opieki onkologicznej – podkreślał: - To nie jest łatwy proces. Ocena jakości musi być dobrze wystandaryzowana i opisana.

Autorzy raportu z pilotażu wskazali też, by za datę rozpoznania nowego przypadku nowotworu przyjąć datę podpisania raportu histopatologicznego przez specjalistę (wyniku). Powinna być to data pierwszego rozpoznania nowotworu złośliwego – czyli najczęściej wynik biopsji, ewentualnie zabiegu diagnostyczno-terapeutycznego (w przypadku braku możliwości uzyskania rozpoznania drogą biopsji lub w przypadkach nagłych).

Pacjenci bardzo dobrze oceniają zmiany

Prof. Maciejczyk mocno podkreślał ocenę organizacji sieci z poziomu pacjenta: - Ważnym elementem pilotażu było wprowadzenie infolinii onkologicznej i rozszerzenie zakresu działania koordynatorów, już od poziomu diagnostyki, a właściwie nawet podejrzenia nowotworu. To się bardzo dobrze sprawdziło. To jest bardzo ważny element, który korzystnie wpłynął na poprawę efektywnego przejścia pacjenta przez ścieżkę diagnostyczno-terapeutyczną.

W ramach pilotażu pacjenci wypełniali ankiety. Realizatorzy otrzymali blisko 6 tysięcy formularzy, z których wynika, że pacjenci byli zadowoleni ze zmian organizacyjnych, z dostępu do infolinii, a nawet z czasu realizacji świadczeń.

- W pilotażu pojawiły się też informacje niepokojące, na przykład takie, że część szpitali ma bardzo długi czas oczekiwania na wyniki badań histopatologicznych, że te badania są niekompletne, że pacjenci nie wszędzie mają dostęp do badań molekularnych. Ideą KSO jest wyrównywanie szansy pacjentów. Chcemy poprzez wskaźniki, za które będzie odpowiednie dodatkowe finansowanie, zachęcić szpitale do bardziej efektywnego i nastawionego na jakość organizowania tych świadczeń – mówił prof. Maciejczyk.

Na przewlekłość procesu diagnostycznego i konieczność wdrożenia kompleksowości świadczeń wskazał również prof. Maciej Krzakowski, konsultant krajowy w dziedzinie onkologii klinicznej: - Obecnie proces diagnostyczny w nowotworach klatki piersiowej, który jest bardzo istotny, jest skandalicznie długi. Jestem przekonany, że skoordynowanie tego postępowania diagnostycznego w ośrodkach kompleksowej opieki pomoże.

- To samo dotyczy chorych na raka pęcherza moczowego. Jest to nowotwór o niezwykle dużych wymaganiach, jeśli chodzi o leczenie skojarzone, wymagający ścisłego współdziałania urologów i onkologów. To klasyczny przykład nowotworu, który powinien być leczony w ośrodkach kompleksowych – dodał.

Przypomniał również o konieczności regionalnego wyrównywania dostępności do diagnostyki genetycznej i molekularnej.

