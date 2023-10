Chłoniak Hodgkina. Dla tych pacjentów nowe terapie powinny być dostępne wcześniej

Na chłoniaka Hodgkina najczęściej zapadają ludzie młodzi, między 25. a 35. rokiem życia. Leczenie zależy do stopnia zaawansowania choroby

Chłoniak Hodgkina. Część pacjentów powinna mieć dostęp do nowych terapii wcześniej

Chłoniaki są grupą kilkudziesięciu różnych nowotworów. Jakim nowotworem jest chłoniak Hodgkina, kogo najczęściej dotyka, od czego zależą przebieg i rokowania pacjentów?

Prof. Tomasz Wróbel, kierownik Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu: Chłoniak Hodgkina jest relatywnie rzadkim nowotworem. Notujemy kilkaset zachorowań rocznie, w tym wyróżniamy dwa „szczyty”. Najczęściej chorują ludzie młodzi, między 25. a 35. rokiem życia. Drugą grupę pacjentów stanowią osoby po 50-tce.

Gros chorych zatem dopiero wchodzi w dorosłe życie, zakłada rodziny, rozpoczyna karierę zawodową. Dlatego tak istotne jest skuteczne leczenie. Jest to choroba o dobrym rokowaniu, co nie znaczy, że jesteśmy w stanie wyleczyć wszystkich pacjentów. We wczesnych stadiach wyleczalność przekracza 90 proc., w stadiach zaawansowanych osiąga ok. 75-80 proc. Jest to więc jedna z lepiej rokujących chorób nowotworowych.

Jak przebiega leczenie? Czy dysponujemy w Polsce wszystkimi dostępnymi opcjami?

Leczenie dostosowujemy do stopnia zaawansowania choroby. Podstawą rozpoznania jest badanie histopatologiczne. Następnie ustalamy stadium zaawansowania nowotworu. W tym celu posługujemy się głównie pozytonową tomografią emisyjną PETCT.

Wyróżniamy cztery stadia zaawansowania choroby. W pierwszym zajęta jest jedna grupa węzłów chłonnych; w drugim – dwa lub więcej pakiety węzłowe ale po jednej stronie przepony. Jeśli zmiany są po obu stronach przepony, mówimy o trzecim stadium. W czwartym zmiany są rozsiane, występują nacieki w wątrobie, płucach, szpiku.

Podstawą w pierwszej linii leczenia jest chemioterapia. U pacjentów we wczesnych stadiach jest skojarzona z radioterapią. Kluczem jest bowiem uzyskanie maksimum efektu przy minimum toksyczności. Pacjenci w stadiach zaawansowanych dostają więcej chemioterapii. Od wielu lat leczenie oparte jest na jednym z dwóch schematów cytostatycznych. Pierwszy, najbardziej popularny, to czterolekowy, protokół ABVD, a drugi opracowany przez grupę niemiecką - tzw. eskalowany BEACOPP. Wybór leczenia i jego intensywność dostosowuje się do sytuacji klinicznej.

W minionym roku ukazały się zaktualizowane wyniki badania ECHELON-1, w którym porównano efekty leczenia klasyczną chemioterapią, czyli schematem ABVD, z jego zmodyfikowaną wersją, która zawierała przeciwciało anty CD30 - brentuksymab wedotin, ale bez bleomycyny. Badanie wykazało, że zastosowanie modyfikacji daje lepsze wyniki leczenia u pacjentów z zaawansowaną postacią choroby niż klasyczna chemioterapia.

Okazało się, że możemy nie tylko wydłużyć czas wolny od progresji choroby, ale także czas całkowitego przeżycia w tej grupie chorych. Wiąże się to w dużej mierze z tym, że nowy schemat jest po prostu mniej toksyczny i u pacjentów stosujących go obserwuje się mniej wtórnych nowotworów i powikłań płucnych. Z klinicznego punktu widzenia to przełomowe odkrycie. Choć brentuksymab wedotyny jest nam już dobrze znany, gdyż stosujemy go od dawna w postaciach nawrotowych i opornych.

"Leczenie nawrotu czy oporności nowotworu zawsze jest trudniejsze"

Optymalnie byłoby jednak włączyć go już do pierwszej linii leczenia?

Tak. BadanieECHELON-1 pokazało, że brentuksymab w skojarzeniu z chemoterapią AVD można zastosować wcześniej i tym samym zmniejszyć ryzyko nawrotu choroby u pacjentów w zaawansowanym stadium. Nie oznacza to, że w każdym przypadku terapia ta znalazłaby zastosowanie, ale gdybyśmy zyskali taką możliwość, byłoby to z korzyścią dla pacjentów.

Skorzystałby na tym także system opieki zdrowotnej?

Jeśli uda nam się wyleczyć w pierwszej linii więcej pacjentów, to siłą rzeczy zmniejszymy odsetek osób z chorobą nawrotową i oporną. A leczenie nawrotu czy oporności nowotworu zawsze jest trudniejsze i bardziej obciążające dla systemu opieki zdrowotnej.

Powinniśmy dążyć do tego, żeby już w pierwszej linii wyleczyć, jak najwięcej pacjentów, gdyż - jak wspominałem - są to najczęściej ludzie młodzi. Mogą po chorobie wrócić do normalnego życia, zakładać rodziny, mieć dzieci. Żyć tak jak ludzie zdrowi. Jest to moim zdaniem najistotniejsze z farmakoekonomicznego punktu widzenia.

W przypadku kolejnych linii leczenia dostęp do leków jest optymalny?

Uważam, że nie możemy narzekać. Chorzy z nawrotowym chłoniakiem Hodgkina mają naprawdę dobry dostęp do leczenia.

Jakie są zatem jeszcze niezaspokojone potrzeby pacjentów z innymi chłoniakami?

Na pewno oczekujemy przesunięcia terapii CAR-T do wcześniejszych linii leczenia. Obecnie ta forma leczenia jest refundowana dla chłoniaka rozlanego z dużych komórek B (DLBCL), ale dopiero po drugiej linii leczenia. Dane kliniczne pokazują jednak, że u chorych w nawrocie po pierwszej linii, we wczesnym nawrocie albo z opornością, terapia CAR-T daje lepsze efekty niż autologiczna transplantacja. Dlatego byłoby lepiej, gdyby była dostępna dla pacjentów już na wcześniejszym etapie choroby.

Pojawił się też nowy lek polatuzumab, który z racji skuteczności, również może być stosowany w pierwszej linii w skojarzeniu z chemioterapią w wybranych populacjach chorych na chłoniaka DLBCL. Byłoby dobrze, gdybyśmy zyskali do niego dostęp.