AML. Prof. Wierzbowska: finansowanie leczenia ostrych białaczek od dawna jest niedoszacowane

"To był przełomowy rok dla pacjentów z AML"

- Rokiem przełomowym dla polskich pacjentów z ostrą białaczką szpikową (AML) był rok 2022. Zmienił on wszystko, ponieważ do ub.r. pacjenci z AML w Polsce byli w zasadzie pozbawieni dostępu do nowoczesnych terapii – mówi prof. Agnieszka Wierzbowska z Katedry i Kliniki Hematologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Tymczasem, jak wyjaśnia, w ciągu ostatnich kliku lat dzięki nowej wiedzy, która pojawiła się wraz z postępem technologii medycznych i wprowadzaniem nowych metod diagnostyki genetycznej okazało się, że chorzy na AML nie są jednorodną grupą pacjentów. Choroba jest bardzo zróżnicowana pod względem genetycznym i do rozwoju białaczki mogą prowadzić różne mutacje. Pojawiła się zatem koncepcja dołączenia do standardowej chemoterapii leków celowanych. Wyniki badań pokazały, że takie personalizowane podejście do leczenia – dopasowanie chemioterapii i leku, który działa szczególnie korzystnie w danym podtypie genetycznym - bardzo istotnie poprawia wyniki leczenia.

Ekspertka przypomina, że jeszcze do ub.r. spośród pięciu nowoczesnych terapii celowanych w Polsce dostępna była wyłącznie midostauryna do leczenia chorych z mutacją FLT3 w pierwszej linii w ramach programu lekowego. Od września 2022 r. został natomiast stworzony kompleksowy program leczenia chorych na AML, który dostosowuje możliwości i warunki terapii do światowych standardów i aktualnej wiedzy.

- W Polsce dostępne są od tego czasu w pierwszej linii leczenia, oprócz midostauryny, gemtuzumab ozogamycyny oraz CTX 351 – lek z katalogu chemioterapii, poprawiający wyniki leczenia chorych, u których białaczka rozwija się na podłożu zespołu mielodysplastycznego lub na podłożu wcześniejszej chemioradioterapii, a także chorych z grupy niekorzystnego ryzyka cytogenetycznego. Dla pacjentów, którzy nie mają zaburzeń genetycznych, dostępne jest nadal standardowe leczenie. W ramach programu lekowego dostępny jest również gilteritinib zarejestrowany do leczenia pierwotnej oporności lub nawrotu u chorych z mutacją FLT3 – wskazuje prof. Wierzbowska.

"Decyzja dotycząca leczenia mocno się skomplikowała"

Zaznacza, że dotychczas decyzja dotycząca leczenia pacjentów z AML była stosunkowo prosta. Wystarczyło ocenić, czy pacjent kwalifikuje się do leczenia intensywnego, czy też nie. W kilku ostatnich latach decyzja ta znacznie się skomplikowała, bo wymaga również analizy, czy chory ma zaburzenia genetyczne, będące celem dla terapii celowanych.

- Złożoność tej decyzji była widoczna szczególnie u chorych kwalifikujących się do intensywnego leczenia. W ramach aktualizacji programu lekowego w maju br. dla chorych, którzy otrzymali standardową chemioterapię, ale nie mogli jej kontynuować, lub nie kwalifikują się do transplantacji z powodu powikłań np. po chemioterapii, dostępna jest również opcja leczenia podtrzymującego doustną azacytydyną – dodaje.

Jak mówi prof. Wierzbowska, wymienione terapie dotyczą młodszych chorych. Chorzy w starszym wieku otrzymali natomiast dostęp do wenetoklaksu w skojarzeniu z azacytydyną.

- To leczenie zostało zarejestrowane w Europie niespełna dwa lata temu i stanowi dla pacjentów pewien przełom, pozwala bowiem na uzyskanie odsetka odpowiedzi porównywalnego niemal do tego uzyskiwanego dzięki intensywnej chemioterapii. Wszystko to w populacji pacjentów, którzy z racji chorób współistniejących i wieku takiej intensywnej chemioterapii nie mogą otrzymać. Aktualizacja badania rejestracyjnego pokazała też, że dołączenie wenetoklaksu do azacytydyny wydłuża całkowite przeżycie – wyjaśnia.

Jak zauważa ekspertka, wenetoklaks z azacytydną jest leczeniem uniwersalnym, skutecznym w różnych podgrupach genetycznych. W maju br. EMA zatwierdziła jednakże terapię celowaną dla starszych chorych z AML, mających mutację IDH1 - selektywny inhibitor ivosidenib. Okazało się, że połączenie go z azacytydyną daje lepsze wyniki niż sama terapia azacytydyną – mediana przeżycia w tej grupie wynosiła dwa lata, co stanowi bardzo dobry rezultat.

"Kluczowa jest nowoczesna diagnostyka"

- Czego oczekujemy obecnie? Zmiany w zakresie dostępności terapii w AML z ub.r. spowodowały, że z szarego końca przesunęliśmy się do europejskiej czołówki – to, co zarejestrowane, jest dla polskich chorych dostępne. Dlatego w zakresie oczekiwań refundacyjnych pozostaje ostatnio zarejestrowany lek ivosidenib. Zwłaszcza, że leczenie to jest bardzo dobrze tolerowane i wiąże się ze znacznie mniejszą liczbą powikłań infekcyjnych – wskazuje.

- Kluczową sprawą jest natomiast obecnie, przy tak szerokim wachlarzu terapii celowanych, poprawienie dostępności ośrodków do nowoczesnej diagnostyki. Aby skorzystać z nowych leków, musimy zidentyfikować chorych, którzy odniosą korzyści z terapii. Będziemy ich identyfikować w oparciu o coraz większą liczbę zaburzeń genetycznych, dlatego nie wystarczy diagnostyka molekularna w zakresie pojedynczych mutacji pojedynczych genów. Konieczna jest dostępność do sekwencjonowania nowej generacji – NGS, która umożliwia przeanalizowanie w jednym czasie nawet kilkuset mutacji – zaznacza prof. Wierzbowska.

W jej ocenie powinna powstać sieć ośrodków, do których można będzie wysłać materiał i wykonać badanie. Badania te powinny być odpowiednio finansowane, przy czym płatność powinna być raczej kierowana do ośrodka wykonującego, a nie zlecającego.

- Ponadto leczenie intensywne, agresywne, powinno odbywać się w wyspecjalizowanych ośrodkach referencyjnych, mających sale izolacyjne i doświadczony zespół. Należy pamiętać, że nie chodzi tylko o podanie chemioterapii, ale o podjęcie całej gamy leczenia wspomagającego, niezbędnego, aby pacjent to agresywne leczenie przeżył. Dane z całej Polski wyraźnie pokazują, że w takich właśnie ośrodkach śmiertelność pacjentów leczonych chemioterapią jest najmniejsza – mówi prof. Wierzbowska.

Dodaje, że leczenie to obejmuje również terapię ciężkich infekcji, także szczepami wielolekoopornymi, terapię i profilaktykę zakażeń grzybiczych występujących u tych chorych, a także leczenie zakażeń wirusowych.

- Wszystkie te świadczenia powinny być dosumowane i włączone w hospitalizację pacjentów. Finansowanie leczenia ostrych białaczek w JGP już kilka lat temu było niedoszacowane w 30-40 proc. Teraz, gdy wraz z inflacją wzrosły ceny antybiotyków, deficyt finansowy, jaki przynosi pacjent leczony na AML, jeszcze się pogłębił. Na pewno jest to problem, który wymaga rozwiązania. Za modyfikacją nowoczesnych narzędzi niezbędnych w terapii powinna pójść modyfikacja standardu, który się rozwija, poprawia, ale bardzo drożeje – podkreśla prof. Wierzbowska.









