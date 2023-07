83 leki bez finansowania w ramach RDTL. Opublikowano nowy wykaz

Ratunkowy Dostęp Do Technologii Lekowych (RDTL) umożliwia finansowanie leków w sytuacji, gdy np. możliwe jest wydłużenie życia pacjenta, przy czym wykorzystane zostały dostępne refundowane technologie lekowe

30 czerwca Ministerstwo Zdrowia opublikowało zaktualizowany wykaz produktów leczniczych, które nie podlegają finansowaniu w ramach procedury RDTL

W komunikacie MZ podkreśliło, że pacjenci, którzy rozpoczęli leczeniem produktem leczniczym niepodlegającym finansowaniu w ramach procedury RDTL przed dniem obowiązywania zaktualizowanego wykazu, mogą kontynuować leczenie

Zgodnie z przepisami wykaz wchodzi w życie w terminie 7 dni od daty jego publikacji

83 leki bez finansowania w ramach RDTL

W wykazie znalazły się leki takie jak:

Adynovi (Rurioctocogum alfa pegolum) - zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B;

Afinitor (Everolimus) - leczenie chorych na zaawansowanego raka piersi z wykorzystaniem everolimusu;

Aspaveli (Pegcetakoplan) - nocna napadowa hemoglobinuria;

Berinert (3000 Inhibitor C1-esterazy, ludzki) - dziedziczny obrzęk naczynioruchowy;

Beovu (Brolucizumab) - leczenie pacjentów z chorobami siatkówki;

Cresemba (Isavukonazolum) - inwazyjna aspergilloza; mukormykoza;

Enbrel (Etanerceptum) - leczenie aktywnej postaci reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów;

Erlotinib (Vipharm Erlotinib) - leczenie niedrobnokomórkowego lub drobnokomórkowego raka płuca;

Humira (Adalimumab) - leczenie adalimumabem ropnego zapalenia apokrynowych gruczołów potowych o nasileniu umiarkowanym i ciężkim;

Ketokonazol (HRA Ketoconazolum) - endogenny zespół Cushinga;

Lenvima (Lenvatinib) - leczenie zaawansowanego raka tarczycy opornego na leczenie jodem radioaktywnym;

Mylotarg (Gemtuzumab ozogamycinum) - ostra białaczka szpikowa;

Ozurdex (Dexamethasonum) - zapalenie błony naczyniowej oka - część pośrednia, odcinek tylny lub cała błona naczyniowa;

Rinvoq (Upadacitinib) - atopowe zapalenie skóry;

Sarclisa (Isatuximab) - szpiczak plazmocytowy;

Tysabri (Natalizumab) - stwardnienie rozsiane;

Verzenios (Abemaciclib) - rak piersi;

Zolgensma (Onasemnogene abeparvovecum) - rdzeniowy zanik mięśni (SMA).

Pełny wykaz produktów leczniczych niepodlegających finansowaniu w ramach procedury ratunkowego dostępu do technologii lekowych jest dostępny na stronie MZ.

