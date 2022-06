Samopobranie materiału pod kątem HPV? Prezes AOTMiT wydał opinię w sprawie badań kobiet

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji negatywnie opiniował program zdrowotny prewencji wtórnej raka szyjki macicy za pomocą samopobrania materiału

Wskazał, że w projekcie zabrakło opisu pilotażu poprzedzającego przeprowadzenie interwencji na reprezentatywnej próbie w warunkach polskich

Sugeruje rozważenie dokonania zmian w projekcie, które uwzględniałyby uwagi przedstawione w opinii

Samopobranie materiału pod kątem HPV. "Zabrakło pilotażu"

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji negatywnie opiniował program zdrowotny prewencji wtórnej raka szyjki macicy za pomocą samopobrania materiału (selfsampling) i screening w oparciu o test HPV.

Procedura miała polegać na tym, że do programu mogłyby się zgłaszać kobiety poprzez dedykowaną stronę internetową programu. Następnie panie, które zostałyby zakwalifikowane do udziału w programie, otrzymywałyby drogą pocztową/kurierską zestaw do samopobrania wraz z opłaconym opakowaniem zwrotnym zaadresowanym do placówki laboratoryjnej na terenie Polski.

Uczestniczki programu otrzymywałyby drogą elektroniczną wynik testu (zaszyfrowany plik), natomiast w przypadku wyniku dodatniego, informację z zaleceniem konsultacji ginekologicznej, dostępnej bezpłatnie w ramach świadczeń finansowanych przez NFZ.

Jak zauważa szef Agencji, metoda zasługuje na uwagę, gdyż dobrze przeprowadzona może być istotnym etapem procesu diagnostycznego.

- Natomiast ze względu na fakt, że jest to nowe rozwiązanie, oczekiwać należy, że jej wdrożenie zostanie poprzedzone fazą przygotowawczą, która obejmie realizatorów, personel oraz uczestniczki programu - zauważa prezes AOTMiT.

W projekcie zabrakło opisu pilotażu poprzedzającego przeprowadzenie interwencji na reprezentatywnej próbie w warunkach polskich, w celu sprawdzenia m.in. efektywności procesu.

Ponadto, nie odniesiono się do kwestii instruktażu w zakresie samopobrania materiału przez kobiety. Samopobranie materiału przez kobiety, wiąże się z dużą losowością prawidłowości przeprowadzonej procedury. Jest to istotny element, który wpływa na prawidłowość przeprowadzonej procedury, a także na jakość otrzymanych wyników.

Brakuje również uzasadnienia dla wyboru wieku populacji docelowej, czyli kobiet w wieku 37-39 lat zamieszkujące gminę Kobierzyce. Nie uzasadniono z jego powodu wykluczono kobiety inne grupy wiekowe, charakteryzujące się wyższym ryzykiem zachorowalności.

Co więcej, stawia to pod znakiem zapytania również kwestię zapewnienia równości w dostępie do procedury.

Prezes AOTMiT sugeruje rozważenie dokonania zmian w projekcie, które uwzględniałyby uwagi przedstawione w opinii.