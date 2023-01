NFZ namawia do cytologii. Rak szyjki macicy jest 6. co do częstości występowania nowotworem u kobiet w Polsce

Rak szyjki macicy jest szóstym co do częstości występowania nowotworem u kobiet w Polsce – stanowi ponad 10 proc. nowotworów u kobiet - informuje Narodowy Fundusz Zdrowia

Rocznie jest wykrywany u ok. 3000 kobiet, a 1700 z nich umiera z jego powodu. W Polsce notowany jest jeden z najniższych w Europie odsetek przeżyć 5-letnich, będący miarą wyleczalności tego raka - podaje NFZ

Dodaje jednocześniej, że rak szyjki macicy jest jednym z najbardziej „podatnych na profilaktykę” nowotworów złośliwych. Dlatego tak ważna jest cytologia

NFZ ostrzega przed rakiem szyjki macicy. Kluczowa jest cytologia

Polska ma jeden z najwyższych wskaźników zachorowalności i umieralności na raka szyjki macicy w Europie. Badania profilaktyczne pozwalają na wczesne wykrycie zmian nowotworowych i przednowotworowych. Skuteczne metody leczenia raka szyjki macicy we wczesnym stadium umożliwiają całkowite wyleczenie.

- Zatroszcz się o zdrowie i umów się na badania cytologiczne - radzi NFZ.

Badanie cytologiczne polega na założeniu wziernika do pochwy, pobraniu za pomocą szczoteczki komórek znajdujących się na tarczy i w kanale szyjki macicy, a następnie nałożeniu rozmazu na szkiełko cytologiczne. Rozmaz przekazywany jest do oceny mikroskopowej. Badanie jest bezbolesne i bezpieczne.

NFZ zachęca do badań i akcentuje, że "cytologia to przepustka do zdrowia, a nie do choroby".

- 95 proc. wyników badania cytologicznego nie wykazuje żadnej patologii. 5 proc. przypadków należy badać dalej - wyjaśnia w materiale filmowym NFZ konsultant krajowy w dziedzinie ginekologii onkologicznej prof. Mariusz Bidziński.

Film zobaczyć można na kanale YouTube Akademia NFZ

NFZ przypomina o czynnikach ryzyka rozwoju raka szyjki macicy:

wczesny wiek inicjacji seksualnej,

duża liczba partnerów/partnerek seksualnych,

współistnienie innych zakażeń przenoszonych drogą płciową

palenie tytoniu,

antykoncepcja hormonalna,

osłabienie odporności (np. infekcja HIV czy leki zmniejszające odporność).