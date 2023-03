Wyczekiwany lek na otyłość wchodzi do sprzedaży. Zmniejsza przyjmowanie kalorii, zwiększa uczucie sytości

Ten lek na otyłość ma być przełomem

National Institute for Health and Care Excellence (NICE) ogłosiła w ubiegłym tygodniu, że Wegovy od Novo Nordisk - lek, dotąd dostępny tylko w USA i Danii, trafi wkrótce do sprzedaży w Wielkiej Brytanii. Z badań klinicznych wynika, że osoby przyjmujące go traciły średnio 12,4 proc. masy ciała w przeciwieństwie do osób, które otrzymywały placebo. Sprawdziliśmy, co wiemy o leku, który ma być przełomem w leczeniu otyłości?

Jest w formie roztworu do wstrzykiwań w fabrycznie napełnionym wstrzykiwaczu w różnych dawkach. Każdy wstrzykiwacz zawiera substancję czynną - semaglutyd.

Lek, jak wskazano w Charakterystyce Produktu Leczniczego, udostępnionej przez Europejską Agencję Leków jest wskazany do stosowania wraz z dietą o obniżonej wartości kalorycznej i zwiększonym wysiłkiem fizycznym w celu kontroli masy ciała, w tym, w celu zmniejszenia i utrzymania masy ciała.

Zalecany jest u dorosłych pacjentów, u których początkowa wartość wskaźnika masy ciała (ang. BMI, Body Mass Index) wynosi:

≥ 30 kg/m2 (otyłość) lub

lub ≥ 27 kg/m2 do < 30 kg/m2 (nadwaga) z przynajmniej jednym współistniejącym schorzeniem związanym z nieprawidłową masą ciała, np. zaburzenia gospodarki węglowodanowej (stan przedcukrzycowy lub cukrzyca typu 2), nadciśnienie tętnicze, dyslipidemia, obturacyjny bezdech senny lub choroba sercowo-naczyniowa.

Lek przyjmuje się raz w tygodniu, o dowolnej porze dnia, niezależnie od

posiłku. Wegovy należy wstrzykiwać podskórnie w brzuch, udo lub ramię.

- Dawkę podtrzymującą semaglutydu wynoszącą 2,4 mg raz na tydzień osiąga się rozpoczynając od dawki początkowej 0,25 mg. Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia objawów ze strony układu pokarmowego, dawkę początkową należy stopniowo zwiększać w czasie 16 tygodni do osiągnięcia dawki podtrzymującej 2,4 mg raz na tydzień - czytamy w ChPL.

Przeciwwskazaniem do stosowania leku jest nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Wegovy był stosowany u 2650 pacjentów, uczestniczących w czterech badaniach fazy IIIa, które prowadzono przez 68 tygodni. Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi były zaburzenia ze strony układu pokarmowego, w tym nudności, biegunka, zaparcia i wymioty.

Wegovy. Jak działa nowy lek?

Semaglutyd pełni rolę agonisty receptora GLP-1, tj. selektywnie wiąże się z receptorem GLP-1 aktywując go, podobnie jak natywny GLP-1.

- GLP-1 to fizjologiczny regulator łaknienia i ilości spożywanych kalorii, a receptor GLP-1 jest obecny w różnych obszarach mózgu odpowiedzialnych za regulowanie apetytu - wskazano w ChPL.

I dalej: Badania kliniczne wskazują, że semaglutyd zmniejsza przyjmowanie kalorii, zwiększa uczucie sytości, pełności i kontrolowania jedzenia oraz zmniejsza uczucie głodu oraz częstotliwość i intensywność napadów głodu.

Ponadto - jak czytamy w opisie - zmniejsza ochotę na pokarmy wysokotłuszczowe. Wykazano również, że semaglutyd zmniejsza stężenie glukozy we krwi w sposób zależny od stężenia glukozy poprzez pobudzenie wydzielania insuliny i zmniejszenie wydzielania glukagonu, gdy stężenie glukozy we krwi jest duże. Mechanizm zmniejszenia stężenia glukozy we krwi obejmuje również niewielkie opóźnienie we wczesnym poposiłkowym opróżnianiu żołądka. Podczas hipoglikemii semaglutyd zmniejsza wydzielanie insuliny, nie zaburzając przy tym wydzielania glukagonu.

